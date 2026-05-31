Jak se přes rozpočet dokopat až do finále
Po dnes zveřejněné eseji se díkybohu rýsuje úplně nová éra světového fotbalu, kde se místo tabulek střelců budou sledovat majetková a daňová přiznání.
Představte si ten předzápasový přenos na ČT Sport, který už teď vidím v živých barvách:
Předzápasové studio: Když se fotbal potká s rozpočtem
Ve studiu nesedí Pavel Karoch ani Petr Švancara. Místo nich tam sedí vrchní auditor Nejvyššího kontrolního úřadu a hlavní účetní holdingu.
Moderátor: „Vítete u šlágru Ligy mistrů! Dnes hrajeme o všechno. Pokud naši chlapci dají gól, dostaneme se do semifinále. Pokud ho nedají, budeme muset zvýšit státní příspěvek o dalších padesát korun na jedince, abychom zaplatili pronájem trávníku.“
Expert: „Ano, Jaromíre. Já bych jen upozornil na taktiku hostů. Ti hrají čistě za své, což je v dnešní době brutální přežitek a nehorázná nekonkurenceschopnost. Naši kluci mají za sebou silnou finanční injekci; levé křídlo je financováno z Fondu pro rozvoj venkova a pravý obránce běhá díky úlevám na biopaliva druhé generace. To se na té fyzičce prostě musí projevit.“
Průběh zápasu aneb Pravidla nové éry
Jakmile do hry vstoupí veřejnoprávní televize a politicko-podnikatelské rozpočty, pravidla UEFA letí do koše. Nastupuje nová směrnice:
- Gól s certifikátem: Když padne gól, hra se na patnáct minut přeruší. Divák doma nedostane opakovaný záběr z pěti kamer, ale na obrazovce se objeví tabulka v Excelu, kde bude rozpočítáno, kolik haléřů z jeho měsíčního poplatku šlo na kopačku střelce, kolik na tkaničky a kolik procent z trajektorie míče tvořila dotace na inovativní linku na toustový chléb. A kolik převodem do státního tedy ušetřil.
- Střídání hráčů: Na hřiště nesmí nastoupit kdokoli. Střídání podléhá schválení Rady ČT. Pokud by na hřiště přišel hráč, který nemá dostatečně vyvážené názory na obě poloviny hřiště, hrozí televizi pokuta. Každý tým navíc musí mít v sestavě jednoho zástupce malých a středních podniků, aby to nevypadalo, že holdingy mají monopol na útok.
- Rohové kopy: Roh se kope jen v případě, že na něj byla vypsána řádná veřejná zakázka. Výběrové řízení na exekutora rohového kopu sice obvykle vyhraje firma se sídlem na Kypru, ale gól z toho padne málokdy, protože se mezitím polovina rozpočtu na centr ztratí v poradenských službách.
Pozápasový rozhovor s kapitánem
Hráč roku, zbrocený potem, s logem České televize na jednom prsu a logem chemičky na druhém, přichází k mikrofonu:
„Tak určitě... do zápasu jsme šli s tím, že musíme plnit rozpočtovou odpovědnost. Klukům z holdingu tam na začátku sice trochu haprovalo cash-flow, takže nám v patnácté minutě vypnuli záložní řadu, ale pak přišla mimořádná dotace na podporu sportu v regionech a hned se nám dýchalo líp. Ten gól v nastavení? To byla čistá synergie. Já jsem jen nastavil hlavu a diváci u televizorů to profinancovali. Chtěl bych jim poděkovat, bez jejich složenek by ten míč do sítě nedoletěl. Teď musíme zregenerovat, zkontrolovat audity a v úterý hurá na finančák pro postupové razítko.“
Finální bilance
S takovým zázemím prostě nemůžeme prohrát. A i kdybychom prohráli 0:8, tak to bude ta nejtransparentnější a nejlépe zadotovaná prohra v dějinách evropského fotbalu. Divák bude odcházet spokojený, protože sice uvidí mizerný fotbal, ale s hřejivým pocitem, že za ty peníze dostal alespoň poctivou porci řepkového oleje do každé klobásy na stadionu!
To teprve bude ta správná „Liga mistrů našich peněženek“
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.