Jak prodloužit život... tužkou
Odkaz na článek zde Tím zásadním je následující citace: „Ty ukazatele sice existují, ale problém je, že jsou konstruovány na základě výsledků dotazníkových šetření, která se respondentů ptají na jejich subjektivní pocit zdraví. Je důležité, jak otázku v dotazníku položíte a jak je formulovaná. Vidíme to třeba na příkladu z Německa, kde malá změna formulace změnila naději dožití ve zdraví i o několik let.“
- Existují dva způsoby, jak zlepšit zdraví populace.
První je těžkopádný, drahý a nevděčný: investovat do prevence, dostupné péče, sociálních determinant zdraví, vzdělání, pracovních podmínek a dalších nudných věcí, které nikdo nechce stříhat na pásce při slavnostním otevření.
- A pak je tu druhý způsob: změnit formulaci otázky v dotazníku.
Je fascinující, jak rychle se může národ uzdravit, když mu jen trochu upravíte slovník. Stačí nahradit „Jak hodnotíte své zdraví?“ za „Jak moc jste spokojeni se svou tělesnou schránkou, která vás tak věrně nosí životem?“ — a hle, dožití ve zdraví poskočí o dva roky. Bez jediné vakcíny, bez jediného lékaře, bez jediné reformy. Jen díky tomu, že respondenti najednou nevypadají jako hypochondři, když kliknou na „dobré“.
Je to skoro jako kouzlo.
A kdybychom nebyli tak vědecky založení, řekli bychom, že jde o placebo efekt na úrovni národa.
Subjektivita jako nový objektivismus
Demografie se dlouho snažila tvářit jako exaktní věda. Počítání lidí, počítání let, počítání úmrtí — nic poetického, žádné metafory. Jenže pak přišel indikátor „dožití ve zdraví“, který se opírá o to, co lidé říkají, nikoli o to, co se jim děje.
A tady se věda změnila v literaturu.
Najednou záleží na tom, jestli se člověk probudil s migrénou, jestli mu soused v noci vrzal postelí, nebo jestli se zrovna v televizi mluvilo o tom, že Češi jsou nemocní národ. A protože Češi mají národní sport „stěžování si“, vychází nám zdraví horší než v zemích, kde se lidé raději usmívají, než aby přiznali, že je bolí záda.
A tak se rodí paradox:
Zdraví národa se mění rychleji než počasí — stačí přepsat dotazník.
Politická alchymie: jak vyrobit úspěch z ničeho
Je to geniální.
Místo investic do zdravotnictví stačí investovat do copywritera.
„Zlepšili jsme zdraví populace,“ zní tisková zpráva.
„Jak?“ ptá se novinář.
„Změnili jsme formulaci otázky.“
„Aha…“
„A lidé se teď cítí zdravější.“
„A jsou?“
„To není předmětem tohoto šetření.“
A tak se rodí nový typ politiky: vláda pocitů.
Ne realita, ale její slovní popis.
Je to vlastně velmi moderní — v době, kdy se pravda relativizuje, proč by zdraví nemohlo být také relativní?
Mezinárodní srovnání aneb soutěž v optimismu
Když se pak porovnáváme s jinými zeměmi, je to jako porovnávat délku života podle toho, jak dlouho si kdo myslí, že žije.
Skandinávci mají zdraví jako z reklamy, protože mají v dotaznících možnost „velmi dobré“ a kulturní normu, že si nestěžují.
Jižané mají zdraví jako z telenovely — dramatické, ale optimistické.
A Češi?
Češi mají zdraví jako z Haškova románu: „No, mohlo by to bejt horší, ale taky je to na nic.“
A pak se divíme, že v žebříčcích vypadáme jako národ, který se sotva dobelhá k ledničce.
Realita je přeceňovaná
Ano, s takovým indikátorem se nedá objektivně pracovat.
Ale to přece vůbec nevadí. Všichni politici to totiž dělají, jedni nahoru a dožijeme se lépe, druzí zase dolu, dožijeme hůře.. Prostě podle toho, odkud severák fouká...
V době, kdy se měří štěstí, spokojenost, pocit bezpečí a pocit spravedlnosti, je jen logické, že budeme měřit i pocit zdraví. A že se podle něj budou dělat strategie, politiky a investice.
Až jednou budeme měřit i „pocit délky života“, možná se dožijeme i stovky. Já tedy určitě, když na té dialýze neumřu dřív.
Ne reálně — ale pocitově.
A není to nakonec to nejdůležitější?
Milan Hausner
Další články autora
- Počet článků 292
- Celková karma 8,64
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.