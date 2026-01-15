Jak přežít v době, kdy má vaše matka méně vrásek než vy
Hned první věta vyvolá možná bouři: v soutěži o to, kdo vypadá víc jako člověk, začínáme prohrávat s tím, co samo o sobě nemá ani tvář. AI generátory obličejů se nestydatě flákají v našem vlastním oboru – být nedokonalí – a my jsme tak zmatení, že potřebujeme pětiminutové školení, abychom poznali, kdo je náš sourozenec a kdo jen chladná simulace z nul a jedniček. A to nemluvím o tom, že existují lidé zvaní „super-rozpoznávači“, kteří v tom jsou o něco lepší, což v praxi znamená, že místo aby si spletli vlastní babičku s AI, spletou ji jen čtyřikrát z deseti. Takový je přesně výstup jedné studie z univerzity v Leedsu.
Výzkum, který by se klidně mohl jmenovat „Panika pro pokročilé“, odhalil jasný recept na úspěch: buď se narodíte s mozkem, který si pamatuje každý pór od mateřské školky, nebo si dáte před testem kávu a pětiminutovou přednášku. Druhá skupina pak s hrdostí hlásí: „Tento člověk je fake, má podezřele dokonalé uši a nezdá se, že by ho kdy trápil nedostatek spánku nebo existenciální úzkost.“ To je ta pravá lidská intuice.
AI, naše digitální dítě, vytváří tváře pomocí dvou algoritmů, které se přou jako staří manželé. Jeden říká: „Udělej něco reálného!“ a druhý odsekne: „Tohle vypadá jako brambora s vlasy!“ Po několika takových hádkách vyplivne výsledek: bytost tak bezchybná, že by se za ni nestyděl ani anděl z reklamy na pleťový krém. A právě v tom, zaplatpanbuh, je onen oříšek. Zapomněla, že skutečný člověk je jako polotovar: jeden zub křivý, jedno oko línější, vlasy, které vypadají, jako by právě zažily malou místní bouři. AI zatím nepochopila krásu neúspěchu.
A tak se učíme hledat známky robotického původu. Chybějící zuby? Výborně, AI zřejmě předpokládá, že v budoucnosti bude dentální hygiena tak dokonalá, že zuby nebudeme potřebovat. Podivné efekty kolem vlasů? Jasný signál, že stroj si není jistý, kde končí hlava a začíná prostor. Reálný člověk má tyto hranice vyřešené pomocí principu „asi někde tady“.
Nejvtipnější na celé situaci je však naše zoufalá snaha zůstat relevantní. Vymýšlíme školení, testy, děláme z lidí detektory falzifikátů, zatímco AI si v koutku klidně vylepšuje svůj kód a přemýšlí: „Dobrá, příště přidám pár váčků pod oči a jednu jizvičku po nešťastné dětské příhodě s koloběžkou. To je přece to, co milujete, ne?“
Realitu už nedefinuje zrcadlo, ale výpočetní výkon. A možná bychom si měli prostě přiznat, že pokud je něčí tvář „víc než skutečná“, pak je naše skutečnost prostě trochu nedostatečná. Ale máme jednu velkou výhodu: my můžeme jíst pizzu, plakat u smutných filmů a mít špatný den. To nás AI jen tak nenaučí. Pokud tedy zrovna neprogramuje svého nástupce, který bude umět simulovat i záchvat smíchu po tom, co vám spadne zmrzlina na zem.
Jak tedy rozpoznáte, kdo je ten a onen? Těžko, hodně těžko. Nejspíš to bude muset skončit reálným pozváním na kafe...když přijde, tak... , no jo, ale ona taky přijít nemusí... tak vám vážně nevím...
Milan Hausner
Jak AI přišla o svůj božský status aneb Proč Siri musí platit pokutu
Kdysi nedávno, v mlhavých počátcích druhé dekády 21. století, se vířilo kolem umělé inteligence cosi posvátného. Byla to entita z čistého rozumu, posvátná ikona, kterou všichni vzývali jako spásu všehomíru...
Milan Hausner
Nevyužité daňové možnosti obyvatelstva
Když se člověk zamyslí nad současnou daňovou krajinou, zjistí fascinující věc: stát je jako kreativní spisovatel v pozdní fázi kariéry. Úvaha o tom, co všechno ještě neplatíme, ale co bychom opravdu mohli.
Milan Hausner
Když ti kus žvance vyhrožuje
A přesto nám v nutričním poradenství uniká ještě jedna ingredience, která se vznáší nad celou tou gastronomickou apokalypsou jako neviditelný dron hygienické inspekce: metabolická katastrofizace.
Milan Hausner
Čertovo vejce, co nesmíme nikdy snít
Nutriční pravidla píšou schizofrenní géniové s doktorátem z amazonské magie. Cíl hry je prostý: najít něco, co můžete s klidným svědomím pozřít, aniž by vás zítra na titulní straně bulváru neoznačily za sebevraha.
Milan Hausner
Pískoviště jako předpolí moci
Na první pohled se může zdát, že mezi rozkopanou bábovičkou a politickou kariérou stojí celé dějiny civilizace. Ale to je jen iluze dospělosti. Pískoviště je laboratorní verze politiky — jen bez kravaty a bez kostýmku.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.