Jak přežít růžovou a neztratit se
Přečetl jsem si docela zajimavý článek o růzovém svetru Tak mi dovolte k němu napsat pár poznámek. Tou hlavní ale je, že v této vážně míněné nevažné taškařici se občas míchají fakta s čistými dojmy.
Tento laický traktát o jediném objektivně nejdůležitějším tématu naší doby se zabývá opravdovým strachem, který děsí muže více než výčitky manželky nebo splátka hypotéky.
Nošení růžového svetru. Ano, slyšíte dobře. Tento nevinný kus pleteniny dokáže z chlápka, který jednou rukou zvedá motorovou pilu, udělat ustrašeného třasořitku, jež se bojí vlastního stínu. Usedl jsem k psacímu stroji (pane jo, já tak krásně lžu, abych byl staromódně vtipný), abych tuto krizi západní civilizace rozebral.
Člověk by řekl, že máme větší starosti. V zemi se mluví o jaderném odpadu, naše vláda vypadá jako scénář pro hororovou komedii a soused zase seká trávu v neděli v sedm ráno. Inflace nebo růžová? Je to ale prostě tak, na sociálních sítích to schytává ta růžová. Kolektivní hněv je soustředěn tam, kde je to nejvíc potřeba – na svetr. Konkrétně na svetr v barvě, která podle některých mužů neutralizuje testosteron účinněji než vanilkový pudink.
Křehkost aneb Můj otec nosil modrou, tak já ji budu nosit taky, i kdyby mě měla zabít!
Statný muž, který svým podpisem ručí za miliony, který přežil všechny korporátní bitvy, stojí před zrcadlem a třese se mu ruka. V ní svírá kus tenkého, růžového textilu za pěkných pár tisíc. Jeho myslí probíhá katastrofický scénář: „Co když mě uvidí Pepa z hospody? Co když mi na stavbě přestanou tykat? Co když... mě políbí jiný muž, jenž tu nebezpečnou barvu také objevil?“
Je to jako pozorovat medvěda, jak se bojí štěňátka. Navenek síla a dominance, uvnitř dětská panika, že přijde o svou identitu, kterou má šitou na míru z montérek a flanelového košile.
Politici a růžová: Riskantní flirtování s „ženskou“ barvou“
Zde musíme ocenit práci novinářky, která jako lovec bouří přišla s dokonalým story – konkrétním svetrem stokrát jinak. Proč? Protože v politice se růžová nosí tak, aby to bylo „bezpečné“. Je to jako flirtovat s exmanželkou – musíte mít únikovou cestu.
Růžová kravata je totiž ten nejbezpečnější politický kompromis. Říká: „Jsem dost sebevědomý na to, abych si oblékl něco nekonvenčního, ale ne tolik, abych skutečně riskoval.“ Je to jako jíst salát v hamburgerové restauraci – děláte gesto, ale pořád jste mezi svými.
Donald Trump je toho mistr své disciplíny. Jeho image je založena na síle a nekompromisnosti. A přesto – nebo právě proto – si obléká růžové kravaty. Jeho tajemství? Kombinuje je se svým proslulým oranžovým nádechem pleti, čímž vytváří takovou barevnou symfonii, že nikdo neví, kam se dřív koukat. Je to génius. Když vypadáte jako svalnatec v růžové kravatě, nikdo neřeší, jestli je barva dost mužná, protože jste paralyzováni celkovým dojmem. Jeho mužství je tak monumentální (jak pro koho), že si může dovolit vypadat jako západ slunce na Floridě. Nikde jsem nedohledal ty růžové svetry, o kterých autorka píše, a že jsem se hodně snažil. Ba právě naopak, podle dostupných informací si tu růžovou vzaly na sebe dámy demokratky právě na protest proti němu. A s Babišem je to podobné. I on zůstal u kravaty.
Kravata se ale pořád nerovná svetr, doplněk není hlavní součástí oblečení. A to je v článku docela podstatné zkreslení. Pokud takové fotografie (a není to deepfake) existují, rád svůj omyl opravím.
Takže tu teď stojíme na pokraji společenského rozkladu kvůli obarvené vlně. Moje rada? Kašlete na sociální sítě, pokud se vám líbí růžová, oblékněte si ji. Až se vás někdo zeptá, proč jste se tak oblékli, odpověď je prostá – PROTO. Nosím ji na památku 18. století, kdy v ní chodili po bitevních polích větší chlapi, než si my dnes dokážeme pomyslet.
Politik v decentní růžové kravatě dělá jen malý, opatrný krok. Skutečná revoluce začne ve chvíli, kdy si někdo z nich troufne na ten opravdový svetr. Do té doby jsou to jen námořníci hrající si u břehu. Pravá bouře je zatím na míle daleko od téhle mělčiny.
Milan Hausner
