Jak přežít portrét Václava Klause a nezbláznit se
Ze zdi na něj totiž pohlédla černobílá fotografie Václava Klause v nadživotní velikosti. Běžný smrtelník by v tom viděl trochu bizarní kancelářský humor nebo nostalgii, ale bystrý zrak zkušeného autora okamžitě dešifroval geopolitickou tragédii: Václav Havel definitivně prohrál a česká duše byla rituálně prodána Motoristům sobě.
Samozřejmě by bylo krajně neslušné a společensky nepřijatelné nazvat autora textu... inu, člověkem se sníženou schopností vnímat realitu bez devadesátkového traumatu. To se prostě neříká. Mnohem korektnější je ocenit jeho fascinující dar vybudovat z jednoho hřebíku ve zdi komplexní teorii o porážce pravdy a lásky.
Rychlá diagnóza z redakčního zákulisí:
Pokud ve vás pohled na zarámovaného profesora Klause vyvolává akutní úzkost, nutkání psát eseje o „géniích malosti“ a potřebu zkontrolovat, zda pod vaší postelí nespí Filip Turek, zachovejte paniku. Přesně pro tento typ čtenářů je text určen.
Tři pilíře této třaskavé analýzy:
- Magický realismus: Podle textu zjevně platí, že pokud si pověsíte fotku Václava Klause do kanceláře, automaticky tím přebíráte ideovou vládu nad deseti miliony obyvatel. To je docela solidní výkon na jeden černobílý tisk. To už není socialistický realismus, ani ten utopický, ale přímo magický.
- Všechno souvisí se vším: Klaus, Zeman, Havel, Babiš, Macinka a levný benzín. Všechny tyto ingredience dokáže autor promíchat s takovou elegancí, že z toho nakonec vyjde přesně to, co v redakci potřebovali, naléhavé varování před koncem světa v české kotlině.
Fascinace „géniem malosti“ nakonec nejvíc vypovídá o autorovi samotném. Když strávíte dekády v komentátorské bublině, váš svět se zmenší natolik, že k vyhlášení ideové kapitulace celé společnosti vám stačí jedna fotka. Závěr je tedy děsivý, ale neodvratný:
největším vítězstvím Václava Klause k jeho pětaosmdesátinám není to, že by snad reálně řídil tuhle zemi, ale že i po tolika letech dokáže spolehlivě strašit v hlavách novinářů, kteří bez něj nedokážou zplodit ani ranní glosu. Přejme panu šéfkomentátorovi hodně sil do dalšího boje s papírovými čerty; s takto nastaveným radarem ho totiž v nejbližší zapadlé hospodě, kde visí kalendář s traktorem, čeká přímý důkaz o definitivním nástupu jakékoli ideologie podle jeho vlastního výběru.
Milan Hausner
Genetické záhady pod AI drobnohledem
Máte nemocné dítě. Chodíte od jednoho doktora k druhému, podstupujete nekonečná vyšetření, a přesto po letech slyšíte stále stejnou, zoufalou větu: „Víme, že je něco špatně, ale nevíme co.“
Milan Hausner
Jak pejsek s kočičkou pekli dort na blogu idnes
Kdyby Čapkové psali svou slavnou pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort dnes a zasadil ji do světa současné politické debaty, pravděpodobně by to dopadlo nějak takto:
Milan Hausner
Absolutní jackpot
Vítejte ve fascinujícím světě ekonomické žurnalistiky, kde realita nehraje roli a flexibilita je vším! Však o prachy jde vždy až na prvním místě.
Milan Hausner
Sourozenci na cestě do pekla
Edutainment (škola jen hrou) a wellbeing jsou sourozenci z jednoho vrhu – jen jeden si hraje na chytrého a druhý na citlivého. Společný gen mají v jedné větě: růst nesmí bolet.
Milan Hausner
Vše pro blaho dítěte =odolnost na baterky
Zatímco dřív se duševní zdraví dětí drtilo rákoskou a heslem „Dokud dýcháš pod mou střechou, budeš poslouchat“, dnešní uvědomělí rodiče na to jdou sofistikovaněji. Likvidují ho totálním skleníkovým servisem.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
V Pardubicích hořela skládka plastů. Lidé dostali varování SMS zprávou
Šest hasičských jednotek v noci na sobotu v průmyslovém areálu v Dělnické ulici v Pardubicích...
Příprava obchvatu Zálešné se může kvůli námitkám aktivistů posunout
Silničáři tento týden otevřeli celou dálnici D49 z Hulína až do Fryštáku, což udělalo řidičům...
Smrtelná nehoda uzavřela silnici I/13 u Bílého Kostela na Liberecku
Po čelním střetu osobního auta s dodávkou je uzavřená silnice I/13 u Bílého Kostela nad Nisou na...
Ochráncům přírody se povedl unikát. Do speciálního domu přestěhovali vlaštovky
Tak trochu z nouze vznikl v Havlíčkově Brodě počin, který dosud nemá v republice obdoby. Město...
Prodej pozemku, 25.667 m2 - Petrovice u Karviné, Prstná
Petrovice u Karviné - Prstná, okres Karviná
4 491 725 Kč
- Počet článků 586
- Celková karma 8,49
- Průměrná čtenost 196x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.