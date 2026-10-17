Jak poznat Roma? Razítkem
Dopoledne čtu od ministerských úředníků post, jak se Evropská unie pohoršuje nad nálepkováním romských dětí.
Že právě kvůli tomu se na nás Evropská unie dívá skrz prsty a že musíme být mnohem citlivější k otázkám identity, původu a diskriminace. A pak otevřete noviny a zjistíte, že stát vydal metodiku, která popisuje, jak určit, kdo je pravděpodobně Rom.
Ne, není to v dokumentu napsáno takto natvrdo. Úřední jazyk bývá opatrnější než realita. Ale význam je zcela zřejmý.
Vzhled. Příjmení. Kulturní zvyklosti. Sociální prostředí. Adresa. Soubor znaků, podle kterých lze zařadit dítě do etnické skupiny i tehdy, když se samo za jejího člena nepovažuje nebo se k ní nehlásí.
Přiznávám, že mi to hlava nebere.
Možná i proto, že jen několik hodin předtím jsem na LinkedIn četl komentář ministerských úředníků o tom, jak špatně se Evropská unie dívá na české školy kvůli údajnému nálepkování romských dětí poté, co jsem reagoval na jeden jiný a školy jsem hájil. A to se ani nebudu vracet k historkám o nastrčených provokatérech a skryté kameře pro nejmenované televizní médium.
- Hájil jsem učitele a ředitele, kteří každý den pracují s konkrétními dětmi, ne s etnickými kategoriemi. S jejich schopnostmi, problémy, talentem, rodinným zázemím. S konkrétními lidskými příběhy.
- Hájil jsem školy proti představě, že hlavním problémem českého vzdělávání je snaha rozpoznávat etnický původ dětí.
A pak jsem si přečetl metodiku. A najednou jsem měl pocit, že někdo vyměnil role. Školám se vysvětluje, že nesmějí děti posuzovat podle původu. Stát mezitím vydává návod, jak původ rozpoznat. Když učitel odhaduje etnicitu dítěte, je to problém. Když to dělá ministerstvo, je to metodika.
Když někdo používá stereotypy, je to nepřijatelné. Když se stereotypy přepíšou do úředního dokumentu, stanou se indikátory.
Když někdo nálepkuje, je to diskriminace. Když nálepkuje stát, je to sběr dat.
Tomu se neříká řešení problému. Tomu se říká přejmenování problému.
Rozumím argumentu, že stát potřebuje přesnější informace. Rozumím i tomu, že mnoho lidí se z různých důvodů ke své etnické příslušnosti nehlásí. To všechno může být pravda.
Jenže od určitého bodu už dobrý úmysl nestačí. Protože existují principy, které by měly platit bez ohledu na to, jak vznešený je cíl. A jedním z nich je jednoduchá myšlenka, že identitu člověka neurčuje pohled úředníka.
Neurčuje ji příjmení. Neurčuje ji adresa. Neurčuje ji představa okolí. Právě proti tomu přece údajně celá léta bojujeme.
Nejvíc mě na tom ale neděsí samotná metodika. Ta jednou vznikne a jednou skončí v archivu. Děsí mě něco jiného.
- Kolik vzdělaných lidí ji muselo číst.
- Kolik expertů ji muselo připomínkovat.
- Kolik úředníků ji muselo schvalovat.
- Kolik lidí pod ni muselo připojit podpis.
A přitom se nikdo nezastavil a neřekl:
„Počkejte. Není tohle přesně to, před čím už dvacet let všechny varujeme?“
Protože každá opravdu absurdní myšlenka prochází stejnou cestou. Nejdřív by se jí každý vysmál. Pak ji někdo nazve odborným řešením. Pak vznikne pracovní skupina. Potom metodika.
A nakonec se najde dost lidí, kteří začnou tvrdit, že je vlastně úplně normální.
A právě tady začínám být nervózní. Ne kvůli jedné metodice.
Kvůli tomu, že jsme si zvykli zaměňovat morální principy za administrativní postupy.
Že věříme, že když dostane rozpor razítko, přestane být rozporem. Že když dostane stereotyp logo ministerstva, přestane být stereotypem. A že když se diskriminace přejmenuje na monitoring, zmizí její podstata.
Nezmizí. Jen se schová za hlavičkový papír.
A nakonec si položme jednoduchou otázku.
Kdyby před deseti lety někdo přišel s návrhem vytvořit seznam znaků, podle kterých lze určovat etnický původ dítěte podle vzhledu, příjmení, bydliště a sociálního prostředí, kolik lidí by ho označilo za nebezpečného fanatika? A kolik z těch samých lidí dnes mlčí jen proto, že stejnou věc sepsalo ministerstvo?
Tohle totiž není příběh o Romech. Tohle je příběh o tom, jak snadno dokáže byrokracie proměnit něco nepřijatelného v něco oficiálního.
Ještě včera nám bylo vysvětlováno, že děti nesmějí být posuzovány podle toho, odkud pocházejí a jak vypadají. Dnes vzniká metodika, jak to dělat správně.
A zítra budeme možná poslouchat, že problém není v samotném principu, ale v tom, že jsme ho nepochopili.
Obávám se, že jsme ho pochopili až příliš dobře.
Protože stát, který bojuje proti nálepkování tím, že zavede metodické nálepkování, nebojuje s problémem. Stává se jeho součástí. A jestli v tom někdo nevidí rozpor, pak už není problém v té metodice.
Pak je problém mnohem hlubší. Pak jsme totiž dospěli do stadia, kdy absurdita nepotřebuje obhajobu. Stačí jí razítko.
Copilot vlastní prompt
Milan Hausner
Možná, že by to s podvodníkem bylo jednodušší
Internetová seznamka s reálným člověkem z jiného koutu Evropy dokáže člověka vyléčit z mnoha představ. Především z té, že někde za hranicemi čeká dokonalejší verze života, dokonalejší vztah nebo snad dokonce dokonalejší manželka.
Milan Hausner
Koza, vůz a motoristé na kruhovém objezdu dějin
Revize inkluze v českém školství připomíná dopravu, kterou řídí zmateně ten či onen.Všichni slavnostně oznamují, že se podařilo výrazně pokročit vpřed.
Milan Hausner
Věčnost za tisícovku měsíčně...možná i za méně
Pohřebnictví bývalo po staletí podivně konzervativní odvětví. Obchodní model byl jednoduchý, téměř po tisíciletí neměnný – bez jakékoli inovace...
Milan Hausner
Kdyby nebyl Babiš
Protože mnoho problémů této země nevzniklo s Babišem a neskončí ani s Babišem. Ani inflace, ani byrokracie, ani předražené zakázky, ani rozdělená společnost, ani naše věčná národní záliba v hledání jednoduchých viníků.
Milan Hausner
Svědci ..kohokoli podle vlastního výběru
Když davno bylo, všechno bylo jednodušší. Člověk věřil v Boha, v posmrtný život a v to, že když bude hodný, dostane odměnu. Dnes je společnost modernější. Věří v průzkumy, billboardy a volební preference.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Při výlovu zmizí z nádrží na Vysočině společně s kapry i tolik vzácná voda
Takovou sezonu rybáři v kraji Vysočina za poslední desítky let nepamatují. Některé rybníky přes...
Zájem o pobyty pro děti s nadváhou či obezitou v říčanské Olivově léčebně roste
Zájem o léčebné pobyty pro děti s nadváhou či obezitou v Olivově dětské léčebně v Říčanech u Prahy...
Zrezivělá ocel dělá parádu, podle návrhu studentů kryje pramen Novoveské kyselky
Vrátit pramenu Novoveské kyselky statut místa pro odpočinek a pozorování přírody. To je cíl...
Orfeus se vrací do Liberce, slavná opereta provokuje i tématem bulváru
Operní soubor Šaldova divadla otevírá novou sezonu slavnou operetou Jacquese Offenbacha Orfeus v...
Luxusní 3+kk, 53 m2, částečně vybavený, přímo u Kulaťáku – Praha 6, Dejvice
Kafkova, Praha 6 - Dejvice
9 990 000 Kč
- Počet článků 838
- Celková karma 8,58
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.