Jak politik zvedl obočí a snížil laťku celé demokracie
Na jedné straně stojí Pan Dynamický, kterému pod pódiem evidentně hoří půda pod nohama, a na straně druhé Pan Mramorový, jehož tepová frekvence by probudila k životu leda tak patologa. Kdo z nich vás v téhle politické zoo připraví o peněženku, iluze a budoucnost s větším šarmem? Pojďme se podívat na jejich řeč těla pod mikroskopem zdravého cynismu a evoluční biologie.
Kandidát č. 1: Pan „Hořící podpatky“ (Impulzivní chaotik)
Tenhle typ neposedí. Jeho řeč těla připomíná špatně seřízený parní stroj. Neklidně střídá nohy, přešlapuje, jako by si zrovna potřeboval odskočit, gestikuluje tak divoce, že hrozí knock-outem vedle stojícímu ministrovi, a když mluví o rozpočtu, zatíná pěsti, jako by boxoval s neviditelným nepřítelem (což je většinou pravda, nepřítel je realita).
- Zvířecí analogie: V přírodě odpovídá chování tohoto kandidáta vystrašenému šimpanzovi nebo paviánovi plnému kortizolu a adrenalinu. Když se primát cítí ohrožen, začne skákat, divoce mávat pažemi, cenit zuby a dělat hluk. Je to evolučně stará, primitivní nonverbální strategie: „Koukejte, jak jsem velký a agresivní, radši se ke mně nepřibližujte!“ Je to projev čistého stresu a snahy zahnat predátora (nebo novináře) křikem a bušením do hrudi.
- Co vám říká jeho tělo: „Jsem nervózní, chci hned teď urvat, co jde, a pokud mě nenecháte domluvit, prásknu dveřmi a napíšu na sociální sítě, že jste všichni korupčníci.“
- Míra nebezpečí: Střední. Je to jako potkat v lese divočáka. Sice dělá hluk, rozryje cestu a může vás ošklivě potrhat, ale aspoň o něm víte. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že v záchvatu vlastního amoku podepíše zákon, který omylem zdaní i dýchání, jen aby ukázal, kdo je tady šéf.
Kandidát č. 2: Pan „Absolutní nula“ (Vysoce funkční predátor)
A pak je tu on. Mistr klidu, jehož tvář vykazuje stejnou dynamiku a plasticitu jako Mount Rushmore. Nehne ani brvou. Doslova. Kdyby mu na nose přistála masařka, raději ji adoptuje a integruje do svého PR týmu, než aby porušil svou dokonalou pózu. Jeho oční kontakt má intenzitu laserového zaměřovače a mrká zhruba jednou za prezidentské období. Když mu moderátor vpálí do očí důkazy o stomilionovém tunelu, Pan Mramorový se lehce, téměř otcovsky usměje (samozřejmě bez zapojení očních svalů, vrásky jsou pro slabochy) a klidným, až hypnotickým hlasem oznámí, že jde o „kampaň a účelovou interpretaci“. Jeho tep je stabilních 55 úderů za minutu.
- Zvířecí analogie: Tady opouštíme říši savců a dostáváme se k těm nejefektivnějším zabijákům planety. Pan Mramorový aplikuje nonverbální strategii krokodýla nebo tygra na lovu. Krokodýl neplácá do vody, neřve a neukazuje emoce. Splývá s hladinou, je naprosto nehybný, chladný a kalkulující. Snížení tepové frekvence a absolutní nehybnost maskují jeho přítomnost a úmysly do poslední vteřiny. Jeho mikromimika je uzamčená, protože jakýkoliv pohyb navíc by kořist vyplašil.
- Co vám říká jeho tělo: Vůbec nic. A v tom je ta genialita. Jeho tělo je profesionálně vyčištěný harddisk.
- Míra nebezpečí: Absolutní vítěz.
Kam až to lidstvo dotáhlo: Vrchol evoluce, který vytvořil bytost, která se od přírody odpojila.
Když srovnáme lidi s ostatními živočichy, zjistíme, že lidský druh dovedl zvířecí nonverbální signály do naprosto zvrácené dokonalosti. V přírodě slouží řeč těla k jedinému: k přežití prostřednictvím upřímnosti. Když zvíře cení zuby, opravdu většinou kousne. Když pes stáhne ocas, opravdu se bojí. Příroda si nemůže dovolit plýtvat energií na lhaní celým tělem.
Člověk je však jediný tvor na Zemi, který dokázal nonverbální komunikaci zcela odpojit od reality a vytvořit z ní nástroj masové iluze.
Pan Mramorový vzal instinkt chladnokrevného predátora a obalil ho do drahého obleku a marketingových frází. Dokázal potlačit i ty nejzákladnější lidské reflexy, pot, třes, rozšířené zorničky při lži, a přetvořil své tělo v neprostupnou zeď. Zatímco zvířecí predátor používá nehybnost k tomu, aby ulovil antilopu a nasytil se, lidský politický predátor používá nehybnost k tomu, aby ulovil miliony voličů, přesvědčil je, že je jejich spasitel, a přitom jim s ledovým klidem luxoval peněženky. Kam až to člověk dovedl? K umění lhát tak dokonale, že i biologické kontrolní mechanismy našeho vlastního těla kapitulují před silou vůle a touhou po moci.
Verdikt: Kdo vás zlikviduje efektivněji?
Zatímco Pan „Hořící podpatky“ (náš vystresovaný pavián) na vás řve a vy intuitivně saháte po kabelce a couváte k východu, Pan „Nehne ani brvou“ (náš krokodýl v obleku Bandi) už tu kabelku dávno vlastní, legálně ji převedl do svěřenského fondu a vy mu ještě tleskáte za to, jak skvěle reprezentuje.
- Politik, který se neumí ovládat a dupe nohama, je nebezpečný pro své bezprostřední okolí a pro mikrofony.
- Politik, který v momentě totálního morálního kolapsu nehne ani brvou, je schopen prodat strategické zájmy státu, usmívat se u toho do kamer a vyvolat ve vás pocit, že chyba je vlastně ve vašem přijímači.
Před prvním utečete, tomu druhému po volbách ještě poděkujete za stabilní politické prostředí.
A to je na tom to nejkrásnější – a zároveň nejděsivější.
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