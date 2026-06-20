Jak pejsek s kočičkou pekli dort na blogu idnes
Pejsek a kočička měli svátek a narozeniny, a tak si řekli, že si udělají radost a upečou dort. „Ale ne ledajaký dort,“ ňafl pejsek důležitě. „Musí to být dort progresivní, inkluzivní, nízkouhlíkový a hlavně spravedlivý!“„Mňau,“ namítla kočička, „já myslela, že upečeme dort tradiční, konzervativní, podle receptu našich babiček, kde je pořádný kus sádla a žádné bruselské náhražky!“
Shodli se ale na tom, že narozeniny se musí oslavit veřejně, tedy každý musí vidět, že zrovna dnes mají ty narozeniny. Chvíli se přeli, ale protože měli hlad, rozhodli se pro kompromis: dají tam všechno. Prý na to mají koalici.
Fáze 1: Sběr ingrediencí a první debata
Pejsek nosil věci, které našel na internetových diskusích:
- Trochu liberální svobody (aby dort dobře kynul).
- Špetku progresivní daně a EET (aby byl spravedlivě rozdělen).
- A pro jistotu tam hodil i kus biomatky, kterou našel za plotem.
Kočička naopak přitáhla:
- Pevné národní hranice (aby dort nevytekl z formy).
- Pořádnou dávku volnotržního kapitalismu (aby byl křupavý).
- A starou dobrou křesťanskou tradici (v podobě trochu jeté klobásy).
„Počkej,“ zavrčel pejsek, když kočička do těsta sypala sušené myši. „Takhle ten dort nikdo ze Západu nebude chtít jíst! Tvoje suroviny jsou zpátečnické a ohrožují naši liberální demokracii!“
„Ty mlč,“ prskla kočička a naježila ocas. „Ten tvůj multikulturní marcipán rozvrací tradiční hodnoty naší kuchyně! Každý slušný občan ví, že do dortu patří poctivý, lokální špek!“
Fáze 2: Hlavně to nandat těm druhým
V tom kolem oken šel postarší dobrman s opuštěnou kariérou hlídače pořádků, což mu zůstalo v genech. Byl to analytik v jedné osobě. Zásadně a pořád posílá do éteru svá hodnocení. I tentokrát nakoukl dovnitř a hlasitě se zasmál: „Co to tam pečete za neoliberální blaf? Vždyť vám tam chybí silný stát, který by ty suroviny přerozdělil! Jste fašisti, nebo co?!“
To pejska s kočičkou strašně urazilo. Zapomněli na to, že dort má vlastně chutnat jim, a uvědomili si, že nejdůležitější je dokázat všem ostatním, že jejich recept je ten jediný správný.
„Musíme tam dát víc levicového solidárního droždí!“ křičel pejsek a hnětl těsto tak divoce, až stříkalo na stěny. „Tím zničíme ty pravičácké sobce odvedle!“
„Ne, musíme tam dát víc deregulace a utáhnout opasky!“ mňoukala kočička a omotala kolem dortové formy trikolóru. „Ať ti sluníčkáři puknou vztekem!“
Do kuchyně začali nahlížet sousedi z různých směrů a každý křičel své:„Ten dort je moc woke! Kde je maso?!“ „Ten dort je strašně patriarchální! Proč ho peče kočka a ne nebinární křeček?!“
„Vy tam dáváte cukr? Vy chcete zničit planetu?!“
Pejsek s kočičkou, povzbuzeni touhou nandat to všem, co pečou podle jiného receptu, naházeli do hrnce ještě:
- Jednu tiskovou konferenci (aby to mělo grády).
- Pár ostrých tweetů (místo pepře).
- A pět dezinformačních webů (aby to mělo tu správnou, záhadnou příchuť).
Nakonec dort vrazili do trouby, kterou pustili na minimum, protože „kdo topí na 300 stupňů, ten fandí nepříteli“.
Jak to dopadlo?
Dort samozřejmě dopadl jako v původním příběhu. Byl to obrovský, nesourodý, připálený a zároveň nedopečený politický guláš. Zato si v něm každý našel to své sousto, i když dohromady se to nedalo žrát.
Když ho vytáhli, přiběhl ten dobrman a zlomyslně jim ho celý sežral, jen aby jim dokázal, že jejich gastronomická politika je v krizi. Pak dostal strašlivou ideologickou koliku, svalil se do kouta a začal sepisovat analýzu o tom, že za jeho zkažený žaludek může selhání vládnoucí koalice a špatné nastavení úrokových sazeb.
Pejsek s kočičkou se na sebe podívali, olízli si tlapky a kočička řekla: „Víš co, pejsku? Příště se na ty recepty vykašleme. Stejně je nejlepší obyčejná, pragmatická myš.“
„Nebo kost,“ souhlasil pejsek. „Ale hlavně, že jsme těm ostatním ukázali, jak se správně debatuje o pečení!“
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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