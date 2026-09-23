Jak pálíme penízky jako vizionáři
Zbytek firem pravděpodobně s posvátnou úctou sleduje, jak jim pod rukama vznikají nekonečné litanie textů o ničem, zatímco účty za API narůstají do astronomických výšin.
Zatímco představenstva plná frází o „digitální transformaci“ tleskají každému buzzwordu, tvrdá ekonomická realita fackuje firmy zleva zprava. Pouhých 10 % výdajů na AI přináší skutečnou a hmatatelnou změnu. Zbylých 90 % peněz? Klasické, drahé a naprosto zbytečné splachování do kanálu.
Firemní peněženka jako otevřený bar
Kdo za toto finanční krvácení může? Vlastní hloupost a kultura bezbřehého experimentování. Firmy velkoryse podpořily své zaměstnance v marnivém testování čehokoliv, co má v názvu „umělá inteligence“. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat zrodil se fenomén „tokenmaxxingu“.
Zaměstnanci zběsile pálí tokeny na generování e-mailů, které by zvládli napsat vlastní hlavou za pět minut, a chovají se k firemnímu rozpočtu jako puberťák s neomezenou kreditkou v nákupním centru. Výsledek? Firmy jako Uber si stihly bleskurychle vyčerpat své AI rozpočty na věci, jejichž přínos pro byznys by se dal měřit zápornými hodnotami.
Ale, a to je na celé věci to nejvtipnější, obchodní lídři se nenechají odradit. Podle McKinsey přesvědčení o spasitelské moci AI stále roste, i když finanční výnosy padají strmě dolů. Svatá prostoto!
Kulty měly vždycky největší víru právě ve chvíli, kdy docházely zásoby jídla.
Jak vypadá damage control aneb Co dělají ti, co už přestali pálit peníze?
Některé firmy už naštěstí vystřízlivěly a zjistily, že hrát si na moderní technologický gigant stojí moc peněz. Zde je návod od vyvolených, jak v tom přestat utápět majlant:
1. Big Brother v kanceláři: Sledujte každý token
„Protože lidem se nedá věřit, že nebudou AI používat k vymýšlení básniček o svých kočkách.“ Koukejte svým zaměstnancům pod prsty, jak AI využívají, a hlavně mu nasaďte přísné tokenové limity. Jakmile má kdokoli pocit, že tokeny jsou zdarma, okamžitě začne tokenmaxxovat jako zběsilý.
2. Přestaňte nosit dříví do lesa (Směrovací modely)
Přestaňte shánět ty nejdražší a nejchytřejší modely na každou blbost. Většinu rutinních úkolů zvládne levný model s prstem v nosu. Nutit nejmodernější (a nejdražší) LLM, aby vám ořezalo data v Excelu, je jako jezdit do večerky pro rohlíky v tanku.
3. Zaškatulkujte si to (Kategorizace případů použití)
AI šílenství se obvykle dělí do tří kategorií a vy byste měli okamžitě pochopit, na které z nich zrovna prohospodařujete peníze:
- Každodenní práce: Klikání, bezmyšlenkovité shrnování e-mailů. Na to vám stačí to nejlevnější, co na trhu zbylo.
- Autonomní agenti: Systémy, které dělají věci samy– a obvykle samy i škodí, pokud je včas nezastavíte.
- Jednorázové strategické aktivity: Ty vzácné chvíle, kdy AI skutečně vyřeší složitý problém (a kde se dražší model možná, snad, za vzácných okolností vyplatí).
AI už dávno není cool hračka pro nadšence, ale drahá položka v účetnictví, která většině firem přináší především hluboké vrásky na čelech. Rozdíl mezi oněmi slavnými 6 % úspěšných a zbývajícími 94 % finančních sebevrahů není v tom, že by ti první měli lepší čuch na inovace. Mají jen o něco víc disciplíny, méně slepé víry v marketingové brožury výrobců modelů a hlavně si hlídají prachy (tokeny).
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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