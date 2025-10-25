Jak nám kradou naší vlastní podobiznu (slova nám už ukradli dávno)
Je to vlastně geniální. Nejprve nám ukradli slova. Přesněji řečeno, jejich význam a hned poté i jejich strukturu. „Svoboda“ znamená povinnost souhlasit. „Pravda“ je to, co se zrovna hodí nejsilnějšímu. „Láska“ je marketingový slogan pro prodej vonících svíček. Zprvu to bolelo, ale člověk si zvykne. Naučili jsme se žít v krajině, kde jsou slova gumová, a jejich obsah se mění podle potřeby rána. Stali se z nás lingvističtí akrobaté balancující pod vodícími lanky eufemismů a newspeaku.
Pak v podstatě zmizely copyrighty. Co našinec napíše, AI si prostě vezme. A leckde na to má dokonce zákon. Můžu sice namítat, dát to do svých vět jako podmínku, dodržuje to ale vůbec někdo? Máme šanci se to vůbec dozvědět? Jedině snad tak, že prostě infikujeme AI, aby nabízela nesmysly, co jsme jí podstrčili. Pořád to ale bylo málo.
A tak přišly deepfakes. Ironie je tak hustá, že by se dala krájet. Po celá léta jsme se topili v dezinformacích, které zneužívaly naše slova. Teď jsme povýšili. Nepotřebují už naše slova. Potřebují naši tvář.
Sedíte v obýváku, pijete čaj a najednou na sociálních sítích uvidíte sami sebe, jak plamenně řečníte na včerejší demonstraci, zatímco jste včerejšek proseděli s průjmem na záchodě a přečetli si román, co napsala AI. Váš hlas – ten, který znáte od svých čtrnácti let – přesvědčivě vykřikuje hesla, jež by vás nikdy ani nenapadla, natož abyste je vyslovil. Váš obličej, s typickým obočím a jasnými modrýma očima se na tom klipu krabatí záští a nenávistí, kterou prostě necítíte ani k vašemu nejhoršímu nepříteli. Jste to vy, nebo vlastně...nejste to vy. Je to vaše dokonalejší vy, lepší, než jste kdy dokázali být – vy, který nepochybuje, neváhá, nekritizuje, zato bojuje za klimatická práva, proti týrání zvířat...dosaďte si sami...
Je to vlastně vrcholné dílo postmoderního umění. Už nejde o to, co říkáte, ale o to, kdo případně jste. A nyní už ani o to nejde, bohužel. Jde o to, kým vás mohou udělat.
Kdysi dávno, v naivní epoše, jsme si mysleli, že pravda je to, co vidíme na vlastní oči. Pak jsme dospěli a zjistili, že pravda je to, co čteme. A teď? Pravda je to, co umělá inteligence s vaší tváří ochotně naordinuje davu. Je to konečné řešení problému politické opozice: Jasné, rychlé, všeobjímající. Už nemusíte politické protivníky umlčovat slovně případně i fyzicky. Teď stačí, když za ně budete mluvit. Zrovna vy. Přesněji naší verzí jich samých.
A my, publikum této groteskní hry, sedíme a tleskáme, žasneme a pořád se bojíme... ale MÁLO. Protože je to tak dokonalé. Protože ten hlas zní tak přirozeně. Protože ty oči jsou tak důvěrně známé. Likvidace našeho já právě vstupuje do závěrečné fáze s naší spoluúčastí.
Naše nedůvěra je paralyzována dokonalostí padělku. Ztratili jsme schopnost rozpoznat lež, a tak se stáváme její součástí.
Největším paradoxem však není samotná technologie. Je to naše reakce. Když nám ukradli slova, psali jsme naštvané komentáře na internetu (slovy, která už neměla význam). Když nám kradou tvář, co budeme dělat? Odvrátíme zrak? Stáhneme se do sebe? Budeme žít v trvalé úzkosti, že každé naše vyjádření může být zítra použito proti nám v dokonalejší, přesvědčivější verzi?
Možná je to logický konec cesty, která začala ukradeným slovem „pravda“. Když ztratíte slova, ztratíte schopnost popsat realitu. Když ztratíte svou tvář, ztratíte schopnost se v realitě vůbec prokázat. Stáváme se přízraky ve vlastních životech, zatímco naše digitální dvojčata žijí bouřlivější a hlasitější existence, než jsme si kdy dovolili my.
A tak tady sedím před klávesnicí a apeluji. S ústy plnými ukradených slov a s tváří, která už možná zítra bude patřit někomu jinému. A přemýšlím, zda vůbec existuje nějaké řešení.
Třeba taky začít krást. Vytvořit deepfake sám sebe, jak píše tuto ironickou esej. A pak si sednout a pozorovat, která verze mě je přesvědčivější. Ta, která cítí úzkost, nebo ta, která ji pouze dokonale hraje.
Ano, to je to pravá ironie.. Nádherná, děsivá, dokonalá harmonie dnešní doby. My lidé, co ještě dýcháme a žijeme své prosté životy, které se vlastně v běhu života i společnosti den od dne stávají zcela zbytečnými protagonisty.
Milan Hausner
- Počet článků 141
- Celková karma 8,57
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.