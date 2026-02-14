Jak mi umělá inteligence zachránila manželství (a hlavně peněženku)
... vy už dopředu víte, že se zase dívá na nekonečný proud dokonalých kuchyní, koupelen a obýváků, ve kterých by se dalo bydlet jen v případě, že máte rozpočet malého filmového studia. (Mimochodem, manželka mne požádala, abych v textu místo palec, napsal prostředníček, tudíž to v poznámce tak činím).
U nás doma to bylo poslední týdny obzvlášť intenzivní. Téma: Náš pokoj. Scénář: „Miláčku, podívej, jak by se nám to tady hodilo.“ A já, poslušný manžel, jsem přikyvoval a v duchu si dělal nervózní čárky do pomyslného sešitku „Připrav se, že příští víkend strávíme od jednoho nábytkového supermarketu k dalšímu a bude to doslova boj na život a na smrt pro mne, i pro našeho psa.“
A pak se to stalo. Místo dalšího odkazu na Pinterest, Instagram nebo českého výrobce, co dělá nábytek z palet (tedy spíše přeprodejců čehokoli odkudkoli), přišla zpráva. Nebyla to jedna fotka. Bylo jich dvacet. A u každé stálo: „Gemini vygenerovalo.“
Musím to napsat na rovinu: manželka objevila kouzlo generativní AI. A já jí za to nemohl být vděčnější. (Tedy vlastně oběma). Místo aby utratila majlant za interiérového designéra, který by nám stejně vnutil bílou pohovku za padesát tisíc (kterou by náš pes zničil za padesát vteřin), pustila se do díla sama. Jen s tím rozdílem, že místo tužky a papíru měla zbraň hromadného ničení... tedy tvoření.
Najednou se z večerního (spíš ranního než vyleze z postele) listování stala produktivní schůze kreativního oddělení naší domácnosti. Sledoval jsem, jak do chatu hází instrukce: „Udělej mi pokoj ve skandinávském stylu, ale přidej tam barevný koberec a na zeď pověs velké zrcadlo, ať to opticky zvětšíme.“ A za pár vteřin tam bylo. Pokoj, který neexistuje, s dokonalým zrcadlem, které opticky zvětšuje prostor, ačkoli v reálu máme v tom rohu akorát tak věčně zapomenuté žehlicí prkno.
A co bylo nejlepší? Ona se nespokojila jen s rozložením nábytku. Začala AI zkoušet i barvy. „Zkus modrou,“ napsala. A pokoj byl modrý. „Zkus zelenou,“ a za pár vteřin měl pokoj odstín, který bychom v obchodě hledali týden a stejně bychom se pohádali, jestli je to „mátová“, nebo „pastelová“. AI navrhla nejen styl, ale rovnou i barevnou paletu. Odstíny na zeď, doplňky, prostě komplexní návod, jak z naší kůlničky udělat kůlničku novou, zato dokonale moderní.
Efekt? Geniální.
- Ušetřené peníze: Místo abychom jezdili po obchoďácích a koupili první „něco“, co by se dalo do místnosti nacpat, máme teď jasnou představu. Víme, že chceme světlou sedačku, ale ne úplně bílou, protože ta by byla bílá asi tak týden. Víme, že zrcadlo má být velké a oválné, ne malé a kulaté. A hlavně Jana si tyhle preference „osahala“ zadarmo, bez jediné koruny utracené za dopravu. (No dobře, elektrika něco stojí).
- Kreativní uspokojení a pozitivní emoce: Tohle byl ale ten hlavní bod. Manželka zářila jako sluníčko a to se jí při pohledu na můj zásadní nepořádek daří jen málokdy. Konečně neměla pocit, že jen konzumuje cizí dokonalé životy na sociálních sítích, ale že sama tvoří. Byla to její vize, její představa, její barvy. AI byla jen poslušným asistentem, který nekecá do vkusu a neříká: „Tohle se ti fakt hodí k té pohovce?“ S každým novým obrázkem přicházelo nadšení: „Hele, tohle je ono! Takhle by se nám (tedy mně- čti jí) fakt líbilo!“ Sledovat tu radost v jejích očích stálo za to. Byla to její kreativní terapie a já byl jen šťastný divák.
- Klid v rodině: Já jsem se mohl dívat na hokej (nebo cokoli, co mužští dělají, když jejich ženy tvoří), protože jsem věděl, že není potřeba chodit do obchoďáku. Boj se odkládá na neurčito. Až bude jasno, vyrazíme jako sebevědomý tým lovců a sběračů s jasným cílem, ne jako dezorientované ovce bloudící mezi regály se svíčkami.
Takže ano, panové techbro (a spol.), díky. Vaše AI sice možná jednou převezme svět, ale do té doby mi doma založila na klid. A manželka má konečně pocit, že její nekonečné sledování „těch druhých“ mělo smysl. A že ten smysl je nejen krásný, ale i barevně sladěný.
A nejlepší na tom všem? Ten vysněný pokoj, co teď máme v mobilu, sice fyzicky neexistuje, ale už na něj máme kompletní plán. Stačí už jen vzít do ruky kladivo, peněženku... a doufat, že realita bude vypadat alespoň z poloviny tak dobře jako ty obrázky od Gemini.
Jano, klobouk dolů. Ušetřila jsi nás od desíti návštěv obchoďáků, vymyslela jsi barvy, o kterých se nám ani nezdálo, a hlavně jsi při tom celou dobu zářila štěstím. A já? Já jdu zatím hledat to zrcadlo na zeď. Hlavně, at v něm není vidět ten můj maglajz na pracovním stole!!!
Milan Hausner
Helma
Hned na počátek dnešní úvahy podotýkám, že nestojím ani na jedné straně, prostě nevím, zda je správné dbát na domnělá pravidla sportovních soutěží, která jsou porušována tu a onde, nebo jen je prostě opominout...
Milan Hausner
Ach, ta strašná umělá inteligence! Už nám zase ničí životy, co?
Kruci, lidi, zase je tady konec světa. Tentokrát to ale není covid, změna klimatu nebo konec seriálu, který jste stejně sledovali jen jako kulisu u večeře. Tentokrát je to AI!
Milan Hausner
Kosmetická teologie pro ty dostatečně bohaté
Nejspíš mne vyznavači zdravého stylu označí všemi možnými nálepkami za tyto další řádky. Někteří jiní přidají i další etikety, protože je pro ně genetika v dnešní době v lidské populaci tak trošku tabu. Předem vám za to děkuji...
Milan Hausner
1.A a systémový náraz (20), tedy ten dopravní
Je zase další ráno. Před školou je chaos jako obvykle, auta příjízdějí a odjíždějí, do toho se mísí ti, co raději jdou pěšky. Jen ty cyklisté, co tu mají samostatně vyhrazený pruh, tady nějak chybí...
Milan Hausner
1.A o čtení tehdy a čtení dnes (19)
Marta připravuje čtení z knihy. Ale něco je špatně. Děti to vnímají nějak jinak než bývalo ještě nedávno zvykem. Marta sice ví, že hlavní propad přijde v devíti letech, ale v téhle třídě se to nějak vymklo.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Areál Ševčinského dolu v Příbrami zaplnily masopustní maškary
Areál Ševčinského dolu v Příbrami dnes oživil masopustní rej. V čele průvodu kráčel tradičně duch...
Ostravská zoo odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského
Ostravská zoologická zahrada odchovává další dvě mláďata vzácného varana papuánského. Zatím...
Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem
Olympijský vítěz Metoděj Jílek znovu otevřel otázku výstavby rychlobruslařské haly v Česku. Po...
Trend krátkých vertikálních videí typických pro TikTok či YouTube dráždí filmové fanoušky
Šestnáct ku devíti. V tomhle formátu máte nejspíš, pokud jste fandové, koukání na filmy nejvíc...
Prodej domu 228,5 m2, pozemek 850 m2 v Kojetíně na ulici Stružní
Stružní, Kojetín - Kojetín I-Město, okres Přerov
2 499 000 Kč
- Počet článků 351
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.