Jak léčit digitální psyché
Jenže v českém prostředí už ta diskuze dávno není jen chorobopis pro psychiatra, je to politická laboratoř, kde se rodí nové strany, nové hněvy a nové mesiáši. Diskuze pod články jsou dnes předvolební mítinky bez povolení, kde se hlasuje v komentářích, lajky suplují mandáty a každý anonymní avatar má pocit, že právě zachránil republiku.
Vítejte v ordinaci, kde se nečeká na objednávku a kde diagnóza padne dřív, než stihnete napsat „tohle je určitě Soros“. Vezměte si číslo, posaďte se vedle klávesnice a hlavně nemačkejte Refresh; mohli byste přijít o další spontánní revoluci, která vznikla mezi jedním titulkem a jedním memem.
Sedím v ordinaci, scrolluju diskuze a diagnostikuju rychleji než Google. Ani všechny ty modely aiček to nestíhají. Ony se totiž pořád snaží být slušné, což je v české politické debatě těžká forma autismu. Já ne. Já vidím symptomy, které by se měly zapisovat do volebních chorobopisů a zcela určitě vyžadují medikaci.
Nejčastější politické diagnózy z fóra
Akutní „Konečně někdo řekl nahlas!“ – varianta volební hysterie
Pacient vidí politika, jak v obleku za osmdesát tisíc slibuje „boj za obyčejné lidi“, a během tří sekund sdílí s komentářem „PŘESNĚ TAK!!!“. Nikomu nevadí, že ten samý politik ještě včera hlasoval proti všemu, co dnes teatrálně brání.
Anamnéza: Emoční moment z tiskovky zaměněn za ideologii. Předpis: 200 mg „Podívej se na jeho hlasování“ v jedné dávce „To je ten samej, co loni měnil stranu jak ponožky“. Vedlejší účinek: Náhlé procitnutí, někdy i odchod z diskuze.
Chronická vetřelecká závislost
„Ten politik je tak statečnej!“ Věta, kterou pacient napíše i pod recenzí na mixér, pokud se v komentářích mihne jméno jeho oblíbeného vůdce.
Diagnóza: Pacient si plete PR kampaň s hrdinstvím. Léčba: Silný přípravek „Přečti si, co říkal před pěti lety“ 3× denně. Pokud nepomůže: Doživotní zákaz sledování předvolebních videí a povinné sledování jednání sněmovny, tam se hrdinství nevyskytuje.
Těžká forma „Všichni jsou stejní, ale můj oblíbený je jiný“ stranická slepota
Pacient dokáže během jedné debaty obhájit politika, kterého před roky nazval katastrofou, jen proto, že dnes stojí na „správné“ straně hádky. Hned vedle diskutéra.
Symptomy: Selektivní paměť, alergie na vlastní staré komentáře, akutní potřeba mít vždycky pravdu. Terapie: Injekce reality + povinné cvičení „Najdi si staré volební sliby a přečti je nahlas“. V těžších případech: Skupinová terapie: postavit pacienta doprostřed místnosti plné lidí, kteří mu neodkývají jeho politické fantazie. Nejúčinější je ale si psát deníky, abych věděl, co jsem psal předevčírem, včera a co dnes. O tom, co budu psát zítra se pak mohu rozhodnout.
Syndrom morální erekce – aktivistická hypertenze
Pacient napíše 47 komentářů za večer o tom, jak je morálně nadřazený zbytku lidstva. Ráno má křeče v prstech, pocit prázdnoty a záhadně nikoho nezajímá, co si myslí ani jeho rodina.
Klinický obraz: Zvýšená hladina „já bych to nikdy neudělal“ v krvi, potřeba mít poslední slovo, občasné záchvaty psaní VELKÝMI PÍSMENY. Předpis: Digitální kastrace (vypnutí notifikací) + 14 dní offline. Poznámka: Tento syndrom se zhoršuje v předvolebních obdobích a v případě zavilého oponenta.
Kolektivní porucha – „Fórová schizofrenie“
Jedna osoba vede debatu s dvanácti lidmi najednou a je přesvědčená, že vyhrává. Ve skutečnosti diskutuje sama se sebou přes dvanáct různých přezdívek; a zakládá si tím vlastní politické hnutí.
Léčba: „Kamaráde, ty teď bojuješ sám se sebou. Tady máš zrcadlo a recept na klid.“ Doporučená dávka: Jedna procházka denně, ideálně mimo dosah wifi i volebních billboardů.
Pandemická diagnóza – „Expertóza akutní“ (varianta geopolitická)
Po třech titulcích se pacient stává virologem, ekonomem, geopolitickým analytikem, odborníkem na výživu a samozřejmě poradcem vlády. Léčba neexistuje. Tahle diagnóza je nevyléčitelná a šíří se rychleji než předvolební sliby.
Závěrečná moudrost primáře
Chatboty už dělají terapii. Ale diskuze pod články? To je medicínský terén, kde se duše svlékají donaha rychleji než kdekoliv jinde na internetu. Já jen sedím, čtu a šetřím státu miliony. Kdyby všichni ti „bojovníci za pravdu“ šli radši na procházku, místo aby se hádali s neznámými lidmi v pantoflích, ušetřili bychom na antidepresivech celé generace; a možná i na předčasných volbách.
Někdy si říkám, že kdybych místo ordinace otevřel les, měl bych míň pacientů, víc hub a hlavně méně politických proroků na wifi.
Tak co, milý diskutére pod tímto textem? Už cítíš ty příznaky? Nebo chceš rovnou ten nejsilnější recept – odvykací kúru od politických emocí?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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