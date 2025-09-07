Jak jsme si četli… a jak už nečteme“ (verze pro digitálně roztěkané)
Tento dnešní stesk vznikl na základě ankety, kterou jsem publikoval v jednom z minulých článků a která běží na mém účtu už pár měsíců. Téměř 150 respondentů není validním vzorkem, ale přeci jen jistý nostalgický náhled dává...
Kniha papírová voněla tiskem, měla stránky, které se daly otáčet, a hlavně – nevyžadovala připojení k Wi-Fi. Četli jsme dlouho, soustředěně, a bez nutnosti každých pět minut kontrolovat, jestli nám někdo lajknul fotku oběda.
Dnes? Dnes čteme taky... ale obsah slova se notně změnil...Spíš skenujeme. Očima přejíždíme nadpisy, podnadpisy, shrnutí, komentáře, a když je text delší než tři odstavce, automaticky ho označíme jako „příliš náročný“. Knihy se staly dekorací. Krásně vypadají na poličce, ideálně barevně sladěné s gaučem. Ale číst je? To už je jiná disciplína. Pár čísel vidíte v těch obrázcích.
Soustředění: mýtus moderní doby
Schopnost soustředit se déle než 15 minut je dnes považována za super-schopnost. Pokud někdo dokáže číst hodinu v kuse, je to buď zenový mistr, nebo zapomněl zapnout telefon. Většina z nás se během čtení stihne podívat na počasí, odpovědět na zprávu, zkontrolovat e-mail, a ještě si objednat pizzu. A pak se divíme, že si z knihy pamatujeme jen jméno hlavní postavy – pokud vůbec.
Roztěkanost jako životní styl
Roztěkanost už není problém. Je to trend, odobrník by řekl hype. Je to naše nová identita. Jsme multitaskingoví mistři, kteří zvládnou sledovat seriál, scrollovat Instagram, odpovídat na zprávy a zároveň „číst“ článek o tom, jak se soustředit. A když se nám konečně podaří na chvíli se zastavit, cítíme se... neklidně. Jako by nám něco chybělo. Třeba další notifikace.
Knihovna? To je to místo s Wi-Fi
Dříve jsme chodili do knihovny pro knihy. Dnes tam chodíme pro klidné místo, kde je dobré připojení a nikdo nás neruší. Tedy až na ten vnitřní hlas, který nám říká: „Zkontroluj, jestli ti někdo neodpověděl na ten komentář.“ Informace už nehledáme v knihách, ale ve vyhledávačích. A když se nás někdo zeptá, odkud něco víme, odpovíme: „Viděl jsem to na TikToku.“
Kultura čtení vs. kultura scrollování
Kultura čtení pomalu ustupuje kultuře scrollování. Dříve jsme si četli večer před spaním. Dnes si před spaním nastavíme režim „noční obrazovky“ a scrollujeme, dokud nám telefon nevypadne z ruky. A když se ráno probudíme, první věc, kterou uděláme, není otevření knihy, ale kontrola, kolik lidí si prohlédlo náš příběh.
Čteme méně, soustředíme se méně, ale víme víc?**
Možná máme přístup k nekonečnému množství informací. Možná jsme nikdy neměli tolik možností, jak se vzdělávat. Ale zároveň jsme nikdy nebyli tak zahlceni, roztěkaní a unavení z toho, že „musíme být neustále online“. A tak se ptám:
není čas se na chvíli odpojit, otevřít knihu a zkusit si ji opravdu přečíst?
obrázky Hausner -AI
Milan Hausner
Když se žákův „anonymní“ účet potká s AI
Na první pohled skvělá zpráva: děti se učí pracovat s nástroji budoucnosti. Jenže v pozadí běží méně viditelný příběh – o datech, která se ukládají, analyzují a možná i propojují s jinými informacemi.
Milan Hausner
Zase jedna školská iluze = digitální očista: když zákaz znamená jen jiný typ displeje
Zákaz mobilů. Zní to jako hrdinské gesto proti digitální závislosti, jako manifest zdravého rozumu ve světě, kde se děti rodí s displejem místo dudlíku.
Milan Hausner
Když se učí AI od pana Lipského
Kdo by to byl řekl, že scénka z českého filmu docela hezky předznamenává zkušenost s jedním nástrojem umělé inteligence...
Milan Hausner
Polemika lehkým perem
Pan Martin Faltýn nahodil ve svém blogu celou řadu otázek, na které nemusíme mít my všichni shodné pohledy. Pokusím se tedy předložit ten svůj. Ne vždy je manažerské rozhodnutí špatným rozhodnutím i z dlouhodobého hlediska.
Milan Hausner
Digitální géniové s dvouminutovou pamětí
Tak si nastavme zrcadlo — digitální úsměv obrazovkového vzdělání má tolik zubních kazů, že byste už při pohledu na tu virtuální krásku odmítli s ní jít na rande. A přesto je pro mnohé z nás tou modlou...včetně mne...
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Hrozí genetické vady i incest. Kontrola dárců spermatu a vajíček však u nás vázne
Premium Pořídit si dítě „ze zkumavky“ může mít kromě radosti i úskalí. Může se stát, že po světě bude běhat...
Poslední Velikonoce před válkou. Fotka loučení u vlaku předpověděla tragédii
Seriál Na první pohled je to jen dívka v okně vlaku. Usmívá se, drží něčí ruku. Loučí se. Za tímto tichým...
Jako za Stalina. Na Krymu teď bez procesů mizí i matky s dětmi, říká aktivista
Premium Rusové proměnili Krym v místo bez zákonů. Lidé tam beze stopy mizí. Do tajných věznic na...
Londýnská policie zatkla stovky lidí podporujících propalestinské teroristy
Londýnská policie zatkla zhruba 425 lidí na demonstraci na podporu propalestinské organizace...
Prodej bytu 3+1, ul. Jaromíra Matuška, Ostrava - Dubina
Jaromíra Matuška, Ostrava - Dubina
3 490 000 Kč
- Počet článků 74
- Celková karma 8,10
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.