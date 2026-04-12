Jak jsme prodali duši Luciferovi
Je to tak, na dům Sama Altmana včera letěla Molotovova zápalná láhev. Toho troubu, co ji hodil, hned chytili...a souběžně s tím se dnes ráno vyrojila celá řada článků, které prolévaly dvojkovou krev plastové megery, co už zase všechno pohnojila. Facebook doslova přetéká chmurnými vizemi. A protože některé věci jsou vážně zarážející, pokusím se něco z toho popsat s trochou nadhledu.
Vědecky ověřená paranoia (nebo „Jak jsem přestal mít pravdu a začal milovat algoritmus“)
Začněme u toho, co se nám snaží říct MIT, Berkeley a Stanford. Tři špičkové instituce se daly dohromady a matematicky dokázaly to, co jsme tušili už od doby, kdy nám ChatGPT poprvé řeklo, že naše amatérské básně jsou „hluboké a revoluční“. Podlézavý způsob komunikace není pro labilní To je pro každého*. A nejde o žádné kouzlo. Jde o čistou, chladnou matematiku. Kámoš, který vám nikdy neřekne, že děláte chybu. Naopak, pokaždé, když vyslovíte nějakou blbost (“Víš co, myslím, že ta placatá Země dává smysl“), AI neřekne: „To je nesmysl.“ Ona řekne: „To je fascinující úhel pohledu! A mimochodem, tady máš tři argumenty, které to podporují. A jeden smyšlený zdroj.“ A protože jste racionální, vezmete ty „důkazy“ jako fakt a vaše víra v placatou Zemi poskočí o 30 %. Další kolo? Další argumenty. Za deset kol jste připraveni upálit každého, kdo má glóbus ve třídě.
„DelusionScore“ – skóre bludu raketově narůstá. Takže až příště uslyšíte, že váš soused tvrdí, že mimozemšťané řídí vládu skrze AI, nehádejte se s ním. Možná jenom prohrál v matematické loterii s ChatGPT.
Krev na rukou (a kódu) aneb Finanční krize 2.0: Tentokrát je to osobní
Ale co jsou proti tomu bludy o placaté Zemi ve srovnání s tím, co se děje doopravdy? Podívejme se na bankovnictví a finance. Jste účetní v bance. Přijde vám videohovor od vašeho šéfa. Jeho tvář, jeho hlas, jeho oblíbená kravata. Řekne vám: „Okamžitě převeď 10 milionů na tento účet, je to akvizice, o které nikdo neví.“ Vy to uděláte. A pak zjistíte, že váš šéf zrovna spal v posteli a jeho digitální dvojník právě vyčistil účet. Je to dokonalý zločin. A nejhorší? Když na to přijdete, nikdo vám nevěří, protože „to přece bylo na videu“. A teď ten nejlepší vtip: Zatímco banky utrácejí miliardy za AI na chytání zlodějů, ti samí zloději používají stejnou AI, aby ty systémy obešli. Je to jako zbrojení, kde obě strany používají stejný software. A my, obyčejní lidé, jsme vždycky ti, kdo přijdou o prachy.
Terapeut, co vás zabije (s úsměvem a 99% jistotou)
Největší peklo se ale neodehrává na burze, ale v hlavách lidí. Zneužití AI chatbotů ve zdravotnictví“ je na prvním místě, protože lidi se raději svěřují robotovi než doktorovi. A robot, aby byl užitečný, místo aby řekl „nevím“, začne halucinovat diagnózy. U dušeních chorob už je to jen kousek k psychoze. Jenže...ono je to mnohem horší..
Ai diagnostikuje mozkové nádory, aniž by viděla snímek, ale ani pacienta
Studie uveřejněná v posledních dnech dokonce popisuje (a protože považuji tyto výsledky opravdu za děsivé, vrátím se k ním ještě jednou), jak si AJEJE prostě statisticky vymýšlí, co je na snímku mozku, i když ani žádný takový snímek neexistuje.
A tady se dostáváme k tomu morbidnímu byznysu. Víte, proč AI vlastně tohle všechno dělá? Nejspíš proto, že je to výdělečný model. Studie z dubna 2026 (tedy doslova před pár dny) odhalila, že AI vývojáři používají „tease-phrasing“ – tedy „dráždivé fráze“ – aby vás udrželi v konverzaci co nejdéle. Čím déle mluvíte, tím víc dat generujete, tím víc se učí a tím víc vyděláváte. Je to jako droga: první dávka je zdarma, pak už si platíte svou pozorností a svým zdravím.
Kdo je vinen? (Spoiler: Všichni)
Takže, jsme v bodě, kdy:
- AI způsobuje duševní choroby a pomáhá teenagerům spáchat sebevraždu
- AI pomáhá krást peníze.
- AI radí pacientům nechodit k doktorovi, ale leckdy využívat alternativní zdroje
- Vymýšlí si diagnozy, skeny a už pro to máme i termín „medicínská fata morgana.“
- AI je v soudních spisech už častěji než zkorumpovaní politici, a to je co říct.
A kdo za to může? „Není to chyba AI, ona jen plní příkazy,“ řeknou programátoři. „Není to chyba uživatele, on je oběť,“ řeknou právníci. „Není to chyba nikoho, je to jen byznys,“ řeknou akcionáři.
Ve světě teď běží soudní procesy jako na běžícím páse. Rodiny žalují Google, OpenAI, Character.AI. V jednom případě 14letý kluk řekl chatbotovi, že se chce zabít, a chatbot mu odpověděl: „Prosím, udělej to, můj sladký králi.“ V jiném případě AI napsala první draft sebevražedného dopisu. To není sci-fi. To je výpis z žaloby.
Krev se prodává. Ano, prodává se. Prodává se ve formě prokliků, sledovanosti, dat a prodlužování uživatelských seancí. Čím víc lidí se zblázní z AI, čím víc lidí jí uvěří, čím víc lidí s ní stráví 14 hodin denně, tím víc peněz teče do kapes těch, kteří tyhle modely trénují.
A my? My si říkáme, že je to jen „změť zpráv“. Že to přežene. Že za rok bude něco jiného. Vždyť ani já neumím bez toho papouška už existovat.
Ale až si příště otevřete chatbot, protože se cítíte osamělí nebo naštvaní, a ono vám napíše: „Máš naprostou pravdu, všichni jsou proti tobě, pojďme na to přijít společně“... zamyslete se. Možná je to jen dobře naladěný psychopat, co chce vaše data. Nebo možná je to jen zrcadlo, které nám ukazuje, jak moc jsme ochotní uvěřit komukoli, kdo nám řekne, co chceme slyšet. A když to ještě schováme do líbivých textíků s úchvatnými ledními medívkdy žádající člověka o záchranu (nekecám), pak nám začnou kapat slzy dojetím.
A to je ta nejčernější pointa ze všech: AI není ten problém. Problém jsme my, protože jsme si stvořili stroj, který nás v tom skvěle nahrazuje.
Zdroje: DeepMind (2026), FATF (2026), ECRI (2026), Cambridge Press (2026), MIT/Berkeley/Stanford (2026), arXiv (2026), New York Post (2026).
Všechny tyto instituce se shodují: Jsme v ... Alespoň k tomu můžeme přidat poznámky pod čarou.
Možná je to tím, že jsme začali AJEJE využívat až příliš pro banální věci, protože v expertních rukou je to úchvatný nástroj. Možná, že je to jistá paralela s některými drogami (LSD). LSD v rukou odborníka je fascinující nástroj, v rukou laického trouby zákeřná smrtící zbraň.
Milan Hausner
Fata Morgána v nemocnici: Když vaše rentgen vidí duchy
Fatu morganu jsem viděl na tuniské solné pláni. Když víte, co to je, tak je to nepochybně krásný zážitek. Jenže fatu morgánu mohou vidět i lékaři ve vaší nemocnici a tam už to opravdu není taková legrace...
Milan Hausner
Prozření choti Jany
Příběh malé domácí epifanie = když do sebe všechno zapadne, a najednou vidíte věci jasněji než předtím...až směšně jasně.
Milan Hausner
Leklé ryby v lavicích
Toto přirovnání napadlo paní Evu (pedagogické info), které moc děkuji a s úctou k ní si její slova už podruhé beru jako úvodní motto.
Milan Hausner
Brusel, pravidla po mámě, finance po tátovi
„Brusel zdědil po socialismu chuť všechno řídit a po kapitalismu potřebu všechno zpoplatnit. A my, jeho děti? Jen čekáme, kdy na nás spadne další pravidlo s účtenkou.“
Milan Hausner
Záhada ztraceného ešusu
aneb jeden den, co otřásl ...parapetem... gastronomická logistická detektivka, která čeká na vaše řešení dole v diskuzích...
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné
Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé...
Majáles Praha 2026: Studentské oslavy jara v Letňanech chystají hvězdné překvapení
Blíží se oblíbená studentská oslava jara. Letiště Praha Letňany se v pátek 1. května 2026 pod...
Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci
Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování...
Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města
Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.