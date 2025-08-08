Jak jsme (ne) jeli na výlet = demokracie třídních schůzek

Naplánovat školní výlet zní jako radostná událost. Děti se těší, učitelé mají připravený program, a rodiče... a rodiče mají demokratické představy o náplní a charakteru výletu...


Hlavní otázka: Stan, nebo hotel?
Řešení: Nikam. Protože demokracie v rodičovské skupině vypadá jako handlování na posledním zapadlém perském tržišti. Máme tu:
1. Stanovou alianci
Tito rodiče věří, že dítě má zažít trochu toho diskomfortu.
To je výchova! Alespoň poznají, co je rosa, klíště a noc bez zásuvky.“
2. Hotelovou koalici - vyznavače wellness a luxusu jako standard výchovy
Naše děti si zaslouží pohodlí, ne přežití!“
Výběr bitevních nástrojů je také rozmanitý, ale ve své podstatě docela jednotvárný. Prvním je whatsApp, kde vypukla třeskutá bitva o budoucnost třídního výletu.
Diskuse nabírá tempo. Přicházejí excelové tabulky, ankety, emotikony zoufalství a návrhy, které vyžadují skoro projektové řízení ve smyslu metodiky Prince 2. Učitelka na zprávy po šesté vlně ataků už odpovídá jen ze slušnosti. Raději řeší svou jógu a meditační aktivity na téma, proč jsem si zvolila kantořinu za své nikoli povolání, ale poslání.
Ředitel/ka v roli diplomata na zkoušku nedává jasné stanovisko, nemůže si přece jednu skupinu rozhněvat, což vždycky ta druhá skupina rodičů nemůže vnímat jinak než zradu vlastních řad.
Nadchází doba po výletová vyplněna lejstry, a především emaily. Ty se píšou rychle a hned, ba i ten nepříliš vzdělaný taťka díky AI vyšvihne stížnost jak parlamentní petici.
Nepodporujete rozvoj wellness u školních dětí!“
„Stanová diskriminace není v souladu se zásadami EU, šetříme tím uhlíkovou stopu a vařit se bude na solárním vařiči uprostřed hlubokého lesa!“
A pak přijde oboustranná dohoda: „Navrhujeme výměnu vedení školy za někoho s vizí — a ochotou vyhovět. ..
PS: hlavně mne.
A je vymalováno: Výlet se odkládá, popravdě zruší, ale nebyla by to diplomacie to říct na plnou hubu. Děti jdou do ...zas do školy.
Učitelka organizuje projektový den „Den v safari v Africe. Někde si půjčí i ty brýle na VR.
Rodiče mezitím připravují neformální schůzku, kde proberou jednotný postup jak to škole (nikoli ve smyslu budovy) vytmavit.

To je přece demokracie v tom nejčistším provedeni. Opatření prostě přijdou. Co na tom, že se stejně všem ale hlavou honí myšlenka, jaké by to bylo, kdyby demokracie nebyla tak demokratická...


Milan Hausner

  • Počet článků 15
  • Celková karma 7,14
  • Průměrná čtenost 344x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)

 

