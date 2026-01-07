Jak jsem se oženil omylem kvůli svému egu

Ano, čteš správně. Kvůli svému egu. Hloupost, co? Teď už to vím taky, ale tenkrát bylo mé ego přiměřeně odpovídající mé tehdejší hmotnosti...

No jo, málem to bylo jako když si v obchodě omylem místo mléka koupíš kefír, ale řekneš si „eh, to nějak dopadne“. Jenže kefír si nevezmeš před svědky a matrikářkou.

Moje první ex se po našem rozvodu vdala tak rychle, že jsem měl podezření, že ženicha skladovala někde ve sklepě jako zavařeninu. Což vlastně byla docela pravda. V jedné chvíli i pod postelí... A já, hrdina tragikomedie, jsem se rozhodl, že jí ukážu! Když ona, však já taky! Taky se dokážu oženit! Hned! A ještě rychleji! A lépe! Basta! A s větším dortem, který bude mít tolik pater, že si na něj požádáme o stavební povolení!

A tak jsem sáhl po první ženě, která se namanula. To sáhl, berte prosím v tomto případě obrazně. Byla to ta pravá po té minulé? Copak vím, v mém tehdejším mentálním rozpoložení to byl rozdíl asi jako mezi „chci“ a „je to jedno“.

Svatba proběhla. Fotky byly taky. A já si připadal jako vítěz. Jenže to byl takový ten typ vítězství, kdy stojíš na stupínku, ale zjistíš, že závod byl v úplně jiné disciplíně, než sis myslel.

Byl to omyl od prvního „ano“. Ale když jedete v tom vlaku pomsty, těžko vystoupíte na zastávce „Rozum“. Ten vlak totiž ani nezastavuje. Jen houká, smrdí po spálené důstojnosti a jede přímo do stanice „No to jsem ale blbec“.

A tak to dlouho netrvalo a já si tu návštěvu místnosti s kladívkem zopakoval. Od té doby se vlastně rozvádím pořád. Ne s ní. Ale se sebou. A mými nápady. Se svým hrdinským já, které si myslelo, že život je olympiáda a exmanželka soupeř.

Rozvod s první ženou mě srazil na kolena. Rozvod s tou druhou mě naučil, jak z těch kolen vstát, aniž bych si přitom utřel slzy o její svatební závoj.

A poučení? Pomsta je jako střelba se zavázanýma očima. Můžete trefit toho, kdo vám ublížil. Ale pravděpodobněji trefíte vlastní nohu, ucho, nebo si omylem vezmete úplně cizího člověka, což je mimochodem přesně ten typ příběhu, který by se skvěle vyjímal na blogu autorky, co píše o tom, jak se dá omylem oženit. Jen já bych tam byl jako prémiový obsah: „Muž, který se oženil omylem dvakrát – a pokaždé z jiného důvodu, ale se stejným výsledkem“.

Shrňme to ironicky a smutně vesele: Stál jsem si za svým. Bohužel, za tím špatným.

Jedu teď na sebe. Hrdě, samostatně, jako muž, který konečně pochopil, že jeho život není závod s exmanželkami, ale spíš orientační běh bez mapy. Jenže i když si člověk myslí, že je velký kapitán vlastního osudu, realita mu občas připomene, že bez správce domácnosti to stejně nejde. Můžu si hrát na nezávislého vlka, ale pak přijde den, kdy zjistím, že odpadkový koš se sám nevynese, prádlo se samo nevyvěsí a lednice se sama nenaplní, i když na ni koukám dostatečně vyčítavě. Takže ano — jedu na sebe. Ale s vědomím, že i sólista občas potřebuje někoho, kdo mu připomene, že existují i takové věci jako houbička na nádobí a že to není dekorace. A to mi těch pár následujících připomnělo vždycky a dost hlasitě.

Autor: Milan Hausner | středa 7.1.2026 14:30 | karma článku: 10,11 | přečteno: 250x

Další články autora

Milan Hausner

Rodinná pohoda v posvátném světle rozsudku

Děkuji, milí soudci rakouského paláce moudrosti. Děkuji za vaši osvícenou interpretaci lidských práv, která mi konečně umožňuje aplikovat tisícileté právní principy na mou vlastní rodinu.

7.1.2026 v 9:55 | Karma: 9,59 | Přečteno: 156x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Psychopati? U nás? Ale jděte! Vždyť je to přímo od srdce!

Ta představa, že by v české politice, té lázni lidskosti, vzájemného pochopení a nezištné služby veřejnému blahu, mohli působit lidé s jistými... řekněme výraznými charakterovými rysy, je přece směšná.

6.1.2026 v 21:46 | Karma: 10,39 | Přečteno: 179x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Německo v plamenech! (Tedy vlastně… Lucembursko v ledovce.)

Na sociálních sítích se šíří video, kde lidé cupitají po schodech jako kachničky. Komentáře jásají: „To je Německo a jejich zelená politika! Zakázali posypovou sůl, Brusel se hroutí! EU v troskách!“

6.1.2026 v 16:12 | Karma: 8,87 | Přečteno: 283x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Člověčenství v době dvojkové

Vychovávat dítě v éře digitálního guláše, kde se střídají přísné zákazy s naprostou volností, kde hrozí online predátoři i všudypřítomná manipulace, je jako vést jej hustou džunglí.

6.1.2026 v 10:15 | Karma: 6,53 | Přečteno: 129x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Programovatelná tlačítka na dálkovém ovladači - život na baterky.

Život se nám mění v dálkové ovládání: přepínáme povinnosti, tlumíme emoce, zesilujeme hluk světa a hledáme tlačítko, které by konečně dalo pauzu. A možná i to tajné, které vrací smysl.

5.1.2026 v 17:15 | Karma: 5,66 | Přečteno: 119x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci
7. ledna 2026  7:16

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.
30. prosince 2025  20:26

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...

Spolek Kašpar sehraje v Náchodě Krásku z Leenane, září v ní Steinmasslová

Záběr z kusu Srpen v zemi indiánů
7. ledna 2026  16:52

Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě ve čtvrtek 8. ledna od 19 hodin patří...

Strážníci v Ústí n.L. při mrazech kontrolují bezdomovce, nabízí jim teplé nápoje

ilustrační snímek
7. ledna 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Strážníci v Ústí nad Labem se při mrazech pravidelně vydávají na kontroly lidí bez domova. Znají...

Farmáři v hradeckém kraji dostanou 2,5 milionu korun za škody způsobené vlky

ilustrační snímek
7. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Farmáři v Královéhradeckém kraji dostanou přes 2,5 milionu korun na náhradách škod způsobených vlky...

Společnost Kolmar Korea získala na CES 2026 Cenu za nejlepší inovaci v kategorii technologie krásy, což je světová premiéra pro kosmetický průmysl

7. ledna 2026  16:36

Milan Hausner

  • Počet článků 264
  • Celková karma 8,28
  • Průměrná čtenost 201x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.