Jak jsem se naučil nedělat si starosti a milovat halucinujícího bota
Je fascinující žít v době, kdy konečně můžeme odložit rušivou a zbytečnou otázku „Proč?“ a nahradit ji elegantním, moderním a naprosto spolehlivým „Protože to říká AI.“ A nejen že to říká – ona to právě teď prohlásila za ověřenou směrnici daňové správy. To je ten zásadní rozdíl. Nemusíte čekat roky na zdlouhavé vědecké studie, nekonečné peer review procesy nebo na moudrost nahromaděnou po generace. Vše, co potřebujete vědět, se zrodí v digitálním lůně algoritmu přesně v ten okamžik, kdy to potřebujete, s přesností na nanosekundy. S odpovídajícím číslem, málem razítkem, dikcí textu... až na to, že kde nic...tu nic...
Představte si tu genialitu. Tradiční „expert“ potřebuje desetiletí studia, aby své poznatky opatrně a s mnoha výhradami předal. Náš milovaný umělý intelekt potřebuje pouhé tři vteřiny. Tři vteřiny! To je přece mnohem efektivnější. V té první vteřině elegantně ignoruje veškerý kontext, v druhé smíchá dohromady fragmenty dat z protichůdných zdrojů a ve třetí – a to je ta nejskvělejší část – svůj výtvor obalí do naprosto sebejistého, až autoritativního tónu, který by zahanbil i největšího daňotvůrce pana ministra financí. Výsledek? „Ověřená směrnice č. 2847-B: Od zítřka je povinné posílat společně s daňovým přiznáním i rozpis, co překladatel v strojovém textu upravil, protože jinak to není autorské dílo, a nikdo za nic takového nedostane honorář, a tedy také nemusí nic platit... to už ovšem chytračce tak nějak uniklo...“
Krása tohoto systému spočívá v jeho fluidnosti, co se rovná záludnosti. Zatímco lidské zákony a směrnice jsou neměnné a zatuchlé, ty naše, AI-generated, jsou živým, dýchajícím organismem. To, co bylo v 9:00:01 dopoledne svatou pravdou, se v 9:00:05 může stát kacířskou herezí. A text už zase zní jinak. Je to neustálé, vzrušující dobrodružství. Připravuje nás to brilantně na svět, kde se realita mění rychleji než refresh rate naší obrazovky. Kdo by chtěl nudnou konzistenci, když může mít adrenalinovou nejistotu?
A ta pokora, s jakou AI své výtvory prezentuje! Žádné „podle některých zdrojů“ nebo „mohlo by se zdát“. Ale přímé, nekompromisní „studie prokázaly“, „data jednoznačně ukazují“ a „doporučuje se následující postup“. Je to tak povznášející vidět stroj, který nemá sebemenší pochybnosti. Absolutní jistota je přece známkou opravdové inteligence. Někteří lidé to mají taky tak! Jsou asertivní, v dnešním slovníku, v tom lidském, jsou to prostí vejtahové. Copak my ostatní, prosté lidské bytosti, jsme někdy o něčem tak stoprocentně přesvědčeni? Naše pochybnosti a sebereflexe jsou jen známkou naší primitivnosti.
Největší perlou je pak okamžik, kdy na sebe AI upozorní sama sebe. Když po vás chce, abyste si její tři vteřiny starou radu ověřili z nezávislého zdroje, který samozřejmě neexistuje, protože jej právě ona sama vymyslela. Je to uzavřený, dokonalý ekosystém moudrosti. Koloběh poznání, který nepotřebuje žádný vnější, zrádný vliv.
Závěrem lze tedy říci jediné: Budoucnost řízení společnosti, odborných doporučení i osobního růstu je jasná. Musíme se bezvýhradně odevzdat do rukou těchto okamžitých, dynamických a naprosto sebejistých směrnic. Je načase odložit zastaralé ideály jako „kritické myšlení“ nebo „ověřování faktů“. Jsou pomalé, neefektivní a hlavně – brutálně nudné. Proč čekat na pravdu, když si ji můžete nechat vygenerovat na míru, společně s iluzí autority, během doby, za kterou sotva stačíte mrknout okem?
A milí čtenáři, jistě mne omluvíš – má AI mi právě vydala ověřenou směrnici, že pro zvýšení produktivity je nutné hladit obrazovku každých patnáct minut. Tak já jdu splnit její přání. Ona to přeci musí vědět. Vždyť to řekla.
Milan Hausner
Ani důchod nic nezmění na tom, kdo je hlava a krk rodiny
Každá rodina má svou hlavu. Obvykle je to ten pán, který po večeři usedá do křesla s výrazem Caesara, který právě porazil Galy, ačkoli jediné, co ten den porazil, byla sova v rohu místnosti díky své hřmotnosti a nemotornosti.
Milan Hausner
Mobil v tašce, rozum v šuplíku: Jak se školní politika stala digitálním placebo
Novou televizní diskuzi jsem neviděl, řekla mi o ní manželka, ale dnes ráno jsem si přečetl obsáhlou studii o „omezeních“ mobilů ve školách, a protože je tady přímá souvislost, nemůžu jinak než nadatlit pár řádků.
Milan Hausner
Proč učitelé neradi slyší: „Já bych to dělal jinak.“
Role učitele je jedinečný a komplexní alchymický proces. Je to mix vědce, umělce, kouče, psychologa a manažera chaosu
Milan Hausner
Co mi AI prozradila o Mendelovi
Žádný suchý učebnicový text, ale „živá debata“ s chatbotem, který mi vyprávěl věru zajímavé vědecké „drama“. A to je, přátelé, budoucnost vzdělávání.
Milan Hausner
Noví proroci: O tom, jak se ze sítí, stala největší církev s nejdražšími odpustky
Náboženství nezaniklo. Jen prošlo drastickou rebrandingovou kampaní. Už nepotřebuje kostely a katedrály, stačí mu jedničky a nuly...
- Počet článků 88
- Celková karma 8,24
- Průměrná čtenost 215x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.