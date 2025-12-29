Jak jsem se málem stal astronautem
Že bych se přihlásil na kosmonauta... důvodů je dost... a ještě by tu na zemi za mne ušetřili náklady na zdravotnictví... Však ona mi AI pomůže...a já to dám...
Největší ironií není to, že ChatGPT proměňuje honbu za prací v absurdní divadlo. Největší ironií je, že my, kteří o této ironii s takovým gustem píšeme, jsme pravděpodobně také jejími hlavními protagonisty. Pojďme se tedy ponořit do hlubin této černé díry sebevědomého cynismu, že by ani ty nebeské díry to všechno nedokázaly pohltit.
„Sedmdesátník na dialýze jako kosmonaut? V době, kdy CV píše AI, už je všechno jen otázka dobrého příběhu.“
- Vesmírná agentura už dávno pochopila, že když někdo zvládá dialýzu třikrát týdně, zvládne i mikrogravitaci. Protože ve vesmíru není fronta na nefrologii — a to je pro sedmdesátníka největší upgrade života. Protože astronauti musí být klidní, a kdo je klidnější než člověk, který už viděl všechny čekárny světa. Protože v beztíži se špatně padá — a to je v tomhle věku zásadní benefit. Protože vesmírné agentury milují „unikátní profily“ — a tohle je unikátnější než LinkedIn dovoluje.
Protože na oběžné dráze se konečně vyhne všem radám typu „v tomhle věku byste měl…“ Protože když se celý svět snaží být „inkluzivní“, tak proč ne rovnou orbitálně inkluzivní.
První vlna ironie:
Tento text není generován umělou inteligencí, to bych totiž nesměl být uštěpačný až zas tolik. Ověřené prompty na vyžádání životopis skutečně napíšou. Dokonalá simulace kritického myšlení pro personalisty, která náboráře ukolébá do pocitu, že právě oni jsou ti osvícení, kteří „vidí za oponu“. Ve skutečnosti jen konzumují další produkt továrního systému. Jsou naštvaní na uniformitu životopisů? Konec konců proč ne, že?
Druhá-ironie: Personalista versus AI je boj dvou hluchých.
Personalista se nyní učí odhalovat stopy po AI. Hledá „příliš dokonalou“ strukturu, „příliš generické“ fráze. Ale co když je právě tenhle jeho úsudek také výsledkem článků na LinkedIn, které… napsala AI? Celé odvětví HR se zmítá v panice, že nedokáže rozlišit člověka od stroje, zatímco samo sebe řídí pomocí strojem generovaných „trendů v náboru pro rok 2025“. Kruh se uzavírá. Lovci robotů jsou sami naprogramovaní, aby roboty lovili.
Třetí ironie: „Buďte autentičtí“ je nejméně autentická rada všech dob.
Vybičováni k autenticitě v moři umělé dokonalosti se kandidáti zoufale snaží „být sami sebou“. A tak nacvičují autenticitu. Trénují „přirozené“ vtipkování. Připravují si „neformální a upřímné“ odpovědi na těžké otázky. Jejich lidskost se stává dalším položkou na checklistu dovedností. Zde je pět tipů, jak na pohovoru působit přirozeně (prompt pro ChatGPT přiložen). Autenticita jako výkonnostní metrika. To je vrchol cynismu.
Čtvrtá ironie: Únik z matrixu šup rovnou do matrixu.
Nejprogresivnější kandidáti tuší, že hra je zmanipulovaná. A tak se snaží ji „obehrát“. Vytvářejí životopisy, které jsou záměrně nedokonalé s „lidskými“ chybami, neohrabanými formulacemi. Jenže jakmile se tato taktika zveřejní (a zveřejní se, protože o ní někdo napíše virální vlákno), stane se novým algoritmem. Personalisté začnou hledat právě tyto předstírané nedokonalosti jako známku rafinované manipulace. Snaha uniknout systému vás udělá jen jeho složitější součástí. Však si na toho šikovného pesonalistu nepřijdete!!!
Nejzazší, existenciální ironie: Píšeme kód naší vlastní zbytečnosti.
Nejvtipnější na celém tom cirkusu je ten tichý, nesdělitelný žert, který visí ve vzduchu každého pohovoru. Kandidát se snaží prokázat své jedinečné lidské kvality – kreativitu, strategické myšlení, empatii – aby získal práci, kterou by za pět let mohl dělat právě ten nástroj, který mu pomáhal se na ni dostat. Pilně spolupracujeme na vývoji dokonalejšího zrcadla, které jednoho dne naše odrazy už nebude potřebovat. A zatímco se v něm prohlížíme, přemýšlíme, jak dnes ráno promptně napsat pár řádek o této nové tragikomické povaze moderního trhu práce.
A tak pár bonmotů na konec, které vám konvenují, je jen na vás...
- „Psát CV s AI je jako jít na rande s filtrem – vypadáš líp, ale všichni tuší, že realita bude mít trochu jiný rozlišení.“
- „Nepoužít AI při psaní CV je dnes už skoro podezřelé — jako kdybys na pohovor dorazil pěšky, když všichni ostatní přijeli na elektrické koloběžce s autopilotem.“
- „Psát CV bez AI je dnes už skoro punk — romantické, odvážné a naprosto nepraktické.“
- „Když píšeš CV s AI, je to jako když si necháš napsat slohovku od spolužáka: všichni to dělají, ale nikdo to nepřizná.“
- „Nepoužít AI při psaní CV je jako odmítnout kalkulačku u maturity z matiky — hrdinské, ale proč.“
- „CV psané s AI je jako instantní polévka: rychlé, teplé, jedlé… a personalista to pozná na první ochutnání.“
- „Když píšeš CV bez AI, personalista si řekne: ‚Aha, tak tenhle člověk má ještě duši.‘ Když s AI, řekne si: ‚Aha, tak tenhle člověk má ještě rozum.‘“
Milan Hausner
AI tygr nebo rak poustevník?
Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.
Milan Hausner
Až buřt promluví, bude o další virální mem víc...
Je to tak. Skládky neřešíme jenom v Čechách, ale řeší je i ti, co nedají dopustit na umělou inteligenci. A došlo i na youtube. Pořád tam ale ještě dost nápadů chybí...
Milan Hausner
Bramborový salát a frontové linie
Božena vede válku v komentářích: proti cyklostezkám, receptům i politice. Její amygdala jede na plný výkon, dokud ji rodina nepřibrzdí jedinou větou: „Babi, zkus to jednou bez útoku.“
Milan Hausner
Pohádkový dědeček slibuje do Nového roku
Je po Vánocích a my už myslíme na předsevzetí. Ta světová tak trochu ovládá Elon Musk. Pokud jste si letos neřekli aspoň jednou „co to ten Musk zase vymyslel“, pak pravděpodobně nežijete na této planetě.
Milan Hausner
Dopis po třiceti letech
Moje nevlastní dcera Jana mne požádala, abych zveřejnil její dopis mámě. Po třiceti letech...však víte, jak čas běží...a pocity i osudy se proměňují...Tak tady je...
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán
Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé...
Dům humanity v České Lípě nabízí lidem bez domova možnost přečkat noc v teple
Dům humanity v České Lípě stále nabízí Noc v teple pro lidi bez domova. Mrazivou noc mohou přečkat...
Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic
Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku....
Soud se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy Aleně Vitáskové, rozhodl NS
Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni...
Pronájem byty 2+kk, 50 m2 - Třebíč - Vnitřní Město
Karlovo nám., Třebíč - Vnitřní Město
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 247
- Celková karma 8,21
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.