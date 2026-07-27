Jak jedna školka hrdinně (ne)zachránila mrtvou vesnici
Konzum zavřel před deseti lety, takže pro
Přečtěte si sarkastický pohled na to, jak se z administrativního papíru pro jednu venkovskou mateřinku stala poslední barikáda české identity, zatímco pro rohlíky se v obci musí startovat kombík. Podlehne mladá rodina kouzlu samostatného IČO, nebo zjistí, že z pedagogických tabulek se večeře neuvaří?
rohlíky se jezdí do pětadvacet kilometrů vzdáleného Kauflandu. Pošta byla zrušena v rámci minulé vlny úspor, tudíž pro doporučený dopis se putuje přes tři okresy. Obecní úřad byl sloučen, takže nejbližší živý úředník se vyskytuje v pásmu mírného klimatického pokroku daleko za obzorem. Autobus tudy projíždí jednou denně, a to ještě jen tehdy, když řidič mine odbočku na hlavní silnici.
Mladá rodina žijící v této postapokalyptické idyle logicky denně řeší těžké existenciální otázky. „Miláčku,“ říká muž své ženě, když se zrovna pokoušejí ve stodole vlastnoručně umlít mouku na večeři, „sice nemáme kde koupit plínky, k doktorovi jedeme hodinu autem, pošťáka jsme neviděli od minulé prezidentské volby a naše auto má kvůli stavu zdejších silnic permanentně zničenou nápravu... ale dokud má naše místní jednotřídní školka samostatné IČO a vlastní paní ředitelku, nikam se nestěhujeme! Tady zapustíme kořeny!“
Protože přesně takhle to funguje. Právní subjektivita mateřinky je totiž prokazatelně tím jediným tmelem, který drží moderní rodinu na venkově. Jakmile by se nedejbože stalo, že by paní ředitelka musela posílat účetní výkazy do vedlejšího města, nastal by okamžitý exodus. Rodiče by zahodili lopaty, zapálili své domy a utíkali by v panice do městských aglomerací, protože žít v obci, kde školku administrativně vede někdo z vedlejší spádové oblasti, je zkrátka lidsky nedůstojné.
Zachraňme tedy autonomní školky! Kašleme na to, že v obci není práce, infrastruktura, obchody ani lékařská péče. Dokud v bývalé kočárkárně sedí žena s kulatým razítkem a titulem „ředitelka MŠ“, venkov žije a vzkvétá. A až ty poslední tři děti v obci odrostou a odejdou na základku do města, kam je rodiče stejně budou muset každý den složitě vozit, paní ředitelka tu zůstane. Osamocená, hrdá, s nezávislým rozpočtem a sto stránkovým arzenálem formulářů.
Protože zachraňovat venkov od konce, to byl vždycky náš národní sport. Že už spadla střecha i obvodové zdi? Nevadí, hlavně že držíme pozici u vchodových dveří!
Trosky civilizace, chleba z padesáti kilometrů a doktor na telefon z minulého století.
Naše vesnice už sice nemá poštu, obchod ani starostu, ale politická opozice má jasno: dokud v bývalé kočárkárně sedí paní ředitelka s vlastním kulatým razítkem, venkov je zachráněn!
Milan Hausner
Roztomilý AI zveřinec
Protože AI roztomilá zvířátka už dávno přestala být roztomilá. Je to digitální herpes. Chronický. Rezistentní. A šíří se rychleji než chlamydie na festivalu.
Milan Hausner
Voodoo kolem nás
Voodoo pro politiky už dávno nejsou voskové figurky s jehlami. To by bylo příliš primitivní. Příliš etnické. A hlavně... příliš účinné. Moderní politika si vymyslela vlastní magii: nepřetržitý komentářový rituál.
Milan Hausner
Atlas: sociologická studie, co ukázala, že lidi jsou...lidi
Groteskní kabaret o tom, jak Google mapuje lidskou duši skrze 15 milionů dotazů typu „jak udělat štrúdl“ a „proč mě šéf nesnáší“.
Milan Hausner
Totální monitoring ve školách, úřadech a ordinacích? Děkuji, nechci.
V poslední době stále hlasitěji rezonují návrhy na zavedení plošného digitálního (někdy jen zvukového, což je ale jen předskok) dohledu do všech klíčových institucí – do škol, na úřady, k lékařům, do věznic.
Milan Hausner
Tetování z koupaliště
Děda Franta seděl na své oblíbené lavici u bazénu č. 3 jako každý pátek od jedenácti. Už toho viděl v životě dost, ale přesto mu to koupaliště dávalo celou řadu nových podnětů.
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů
Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...
Dva lidé zemřeli při střetu auta s náklaďákem u Litomyšle. Silnice je zavřená
U Litomyšle na Svitavsku se v půl páté ráno čelně srazil osobní vůz s náklaďákem. Po střetu zemřel...
Pod střechou budou nejen tramvaje. Nová vozovna zahrne bydlení i parkování
Víc než jen nová vozovna vznikne poblíž stávající branické tramvajové smyčky. Multifunkční komplex...
Americké stíhače dronů poletí s motory z Bíteše. PBS plánuje i výrobu na Ukrajině
Další významné zakázky pro zahraniční obranný průmysl uzavřela skupina PBS Group, do níž patří také...
Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek
Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice...
Prodej domu Radnice
Radnice, okres Rokycany
4 900 000 Kč
- Počet článků 669
- Celková karma 8,40
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.