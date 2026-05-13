Jak hledáme knedlík, co byl jen na obrázku
A začalo to nevinně. Restaurace si najala
V době, kdy restaurace servírují sny a kurýr doručuje kompromisy, jsme se naučili zvláštní disciplíně: tvářit se, že jíme něco, co existuje jen na obrázku. Svíčková na fotce levituje jako svatý duch gastronomie, zatímco ta skutečná se na dně krabičky snaží přežít vlastní existenciální krizi.
studenta šikulu, který přes grafický editor AI vygeneroval fotografii svíčkové: tu nejkrásnější svíčkovou, jakou lidstvo kdy nespatřilo. Omáčka měla barvu burgundského vína smíšeného se zlatem, knedlíky levitovaly v dokonalé kompozici, a na okraji talíře odpočíval snítko tymiánu s rosou tak precizně umístěné, že by ji sama příroda odmítla jako přehnanou. Zákazník se podíval na fotku v aplikaci, s pusou plných slin a objednal. (Už jen představa stačí k tomu, aby se v nás ten Pavlov nezapřel). (V Amsterdamu by to ale šlo těžko).
Co dorazilo, byl talíř s hnědavou tekutinou, dvěma knedlíky ve fázi existenciální krize a masem, které zjevně prošlo obtížným životem. Nikdo nebyl překvapen. Nikdo nepsal stížnost. Zákazník totiž mezitím přišel na vlastní systém vyrovnání.
Anatomie vznešeného podvodu
Restaurační průmysl objevil AI fotografie s nadšením středověkého alchymisty, který konečně našel kámen mudrců. Proč fotit skutečné jídlo s jeho nedokonalostmi, špatným osvětlením v kuchyni a kuchařem, který si právě utřel ruce do zástěry, když lze vygenerovat obraz jídla tak dokonalého, že by se za něj nestyděl i sám Polreich? Burgery dostaly strukturu, se kterou by souhlasil architekt. Polévky začaly vypadat jako výsledek dvanáctihodinového vaření s filozofickým přesahem. Saláty získaly hloubku, kterou skutečná zelenina nemůže poskytnout, protože je to, na rozdíl od umělé inteligence, nakonec jen zelenina.
Restaurace prodává sen. Zákazník prodává kompenzaci. Kurýr mezi nimi pobíhá jako posel dvou států, které jsou oficiálně ve válce, ale zatím nikomu neřekly proč.
Výsledkem je nový druh obchodního vztahu, který filozofové dosud nestihli pojmenovat: oboustranně vědomá fikce. Obě strany vědí, že fotka není realita. Obě strany tuto skutečnost akceptují jako součást transakce. A přesto obě strany hrají hru, jako by to nevěděly.
Zákazník přichází se svým vlastním repertoárem
Zákazník není pasivní obětí tohoto systému. Byl by to přespříliš jednoduchý příběh, a jednoduché příběhy jsou doménou zmíněných AI fotografií jídla, nikoli skutečného života. Zákazník se adaptoval s rychlostí a kreativitou, která by vydala na vlastní doktorát.
Nejprve přišly alergeny. Nikoli alergeny skutečné, způsobující anafylaktický šok a nutnost hospitalizace, ty se přiznávají ze strachu na pohotovosti. Přišly alergeny existenciální: „jsem trochu citlivý na česnek“ (překlad: nechci česnek), „mám problém s lepkem po třetí hodině odpolední“ (překlad: nechci těstoviny), „laktóza mi dělá neplechu ve stresových situacích“ (překlad: nevím co chci, ale vím co nechci).
Pak přišla dietetická identita. Zákazník není vegan. Zákazník je flexitarián s tendencemi k pescetariánství v závislosti na fázi měsíce a výsledcích fotbalové ligy. Restaurace musí tuto identitu respektovat, i když vznikla před třiceti minutami při projíždění instagramem. Jídlo se tedy upravuje, přizpůsobuje, dekonstruuje a znovu sestavuje, přičemž výsledný pokrm připomíná původní recept přibližně stejně, jako AI fotografie připomíná to, co přijde na stůl.
Zákazník dostane jídlo v jakž‑takž poživatelné kvalitě, všechno voní, všechno drží tvar a kuchař si může odškrtnout další úspěšnou objednávku. Jenže pak přijde ta druhá půlka procesu AI generuje fotku talíře pro sociální sítě a pro reklamaci ... na jídlo zdarma. A tam se to celé zlomí. Do putyky se vrátí obrázek, na kterém se přes okraj lasagní táhne chlup, v rohu se směje zapečená myš a struktura pokrmu připomíná rozplizlý experiment z biologického kroužku. Host si jídlo pochválí, ale internet mezitím omdlévá. AI se tváří, že to je „umělecká interpretace“, hospodský se tváří, že to tak určitě nevypadalo, a svět se tváří, že tomu rozumí. A přitom stačilo jen jedná kouzelná věta: zdarma při nekvalitní dodávce.
Kurýr: hrdina bez eposu
A pak je tu kurýr. Bytost bez níž celý tento sofistikovaný systém vzájemného klamání nemůže fungovat. Nositel tašky, v níž se nachází výsledek jednání dvou stran, které si obě myslí, že podvedly tu druhou.
Kurýr ví, co je v tašce. Nebo spíše ví, co je v tašce podle aplikace. Skutečný obsah je věc jiná. Restaurace zabalila „krevetové linguine s bazalkovým pestem a parmezánem,“ přičemž pesto je průmyslové, parmezán práškový a krevety mají s Jaderským mořem vztah zprostředkovaný třemi překupníky. Zákazník objednal bez krevet (alergie viz výše), bez pesta (má problémy s bazalkou v dešťivém počasí), bez parmezánu (laktóza po třetí). V podstatě objednal linguine.
Systém dospěl do stavu, kdy restaurace generuje jídlo, které zákazník nevidí. Zákazník objednává jídlo, které restaurace neplánuje uvařit. A kurýr doručuje kompromis, se kterým není spokojen nikdo, ale který byl od počátku jedinou možnou realitou. Kurýr vyzvedne tašku. Nasedne na kolo. Projede třemi semafory, jedním průjezdem pro zásobování a kolem kontejneru, který tu stojí od úterý. Dorazí. Zákazník otevře víko. Chvíle ticha. Recenze bude napsána za dvacet minut a bude obsahovat čtyři hvězdičky se slovy: „Docela ok, ale na fotce to vypadalo líp.“
Kam to povede: scénář s pesimistickým optimismem
Extrapolujme. Za pět let bude AI generovat nejen fotografie jídla, ale i recenze tohoto jídla, psané fiktivními zákazníky, kteří fiktivně konzumovali fiktivně vyfocené pokrmy. Zákazníci budou pomocí vlastní AI upravovat objednávky v reálném čase podle predikce, jak se bude restaurace snažit zkrátit. Restaurace bude pomocí AI předvídat úpravy zákazníka a kompenzovat je ještě před objednáním.
Kurýr bude stále jezdit na kole. Protože to je jediná část celého ekosystému, která zatím nemá digitální náhradu, i když se na ní usilovně pracuje. Do té doby bude mít calorietracking hodinky, sledovat svůj srdeční tep při výjezdu do kopce a přemýšlet, zda si dát k večeři to linguine, co mu dnes nesedlo přesně, a přitom na něj fotka v aplikaci vypadala naprosto fantasticky.
Kruh se uzavřel. Systém je dokonalý. Všichni podvádíme, nikdo není spokojený, a přesto aplikace hlásí rekordní počet objednávek.
Bon appétit.
PS: I ten Šimek s Grossmannem a tou namalovanou večeří v jedné z povídek vlastně měli pravdu a předvídali budoucnost. Jen trochu v černobílé, my ji budeme mít multikolorovanou.
Milan Hausner
- Počet článků 509
- Celková karma 8,52
- Průměrná čtenost 202x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.