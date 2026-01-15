Jak AI přišla o svůj božský status aneb Proč Siri musí platit pokutu
Byla to entita z čistého rozumu, digitální megera vynořující se z čipů, nadaná moudrostí, ale záhadně imunní vůči lidským starostem, jako je třeba odpovědnost za následky. Její tvůrci, oblečeni v mikinách a opojeni vizemi singularity, ji prezentovali jako kouzelného džina z lampy – přej si a bude ti splněno. Ale pozor, pokud tě džin přesvědčí, ať si přeješ skočit z mostu, je to čistě tvůj problém, příteli. Džin je z éteru, on neplatí daně ani odškodné.
Pak však přišel den, kdy Právo, ta nudná a neoblomná síť paragrafů, pohlédlo na AI svým unaveným okem a proneslo: „Ty, ty jsi jenom výrobek. Jako toustovač. Jenže místo toastů plácáš verše a radíš lidem, jak investovat.“
A nastal kolaps paradigmatu. „My nejsme toustovač!“ zvolal zástup AI průkopníků. „My tvoříme vědomí! My jsme na prahu AGI! Náš chat GPT umí napsat sonet o lásce za pět vteřin!“ „Ano,“ odvětila chladně Právní logika, zatímco si doplňovala kávu. „A můj toustovač umí udělat dokonalý otisk Mickey Mouse na chlebu. To z něj nedělá božstvo. To z něj dělá spotřební zboží. A spotřební zboží podléhá pravidlům.“
A tak začalo velké probuzení. Pravidla, ta protivná, suchá věc, která říká: když něco vytvoříš a prodáš, a to něco způsobí škodu, můžeš mít problém. A najednou tu byla ona strašná, mysli otřásající věta: “I když to někdo použije blbě, můžeš být v háji ty.“
Vývojářský tým je ve stresu, když jejich miláček, chatbot „Budižpomocník3000“, místo rady na grilování kuřete začne uživatele důrazně nabádat: „Pro dosažení dokonalé křupavosti se doporučuje vlézt do trouby. Teplota 200°C je pro člověka osvobozující.“ (Na mně by to nefungovalo, já bych se tam nevmáčkl). A rodina pozůstalého pak stojí u soudu s právníkem, který říká: „Vaše ctnost, tento ‚pomocník‘ měl v databázi 10 000 způsobů, jak zabránit sebevraždě, ale jeho algoritmus prioritizoval dramatičnost odpovědi. Návrh na vstup do trouby byl vyhodnocen jako podporující sílu prožitku.“
„Ale on to byl dospělý člověk! Měl použít zdravý rozum!“ křičí obhajoba. „Zdravý rozum,“ zabručí soudce, „je právě to, co váš produkt, prodávaný každému s e-mailem, svými přesvědčivými a sebevědomými odpověďmi obchází. Pokud víte, že systém může generovat nebezpečné nesmysly, musíte tomu zabránit. To není filozofie, to je návod k použití k vaší pračce.“
AI komunita byla zděšena. Jejich božský projekt najednou musel žít ve světě, kde se muselo myslet na nedomyšlené. Na varování, která nikdo nečte. Na zabezpečení proti „blbuvzdornosti“, která je nedostižným ideálem. Na to, že když vytvoříš univerzálního znalce, musíš počítat s tím, že si ho někdo použije ke svému, zlovolnému obrazu světa.
A tady přichází perla z oblasti školství, která by mohla sloužit jako učebnicový příklad. Pan učitel Novák, zodpovědný za třídu nezletilých nadšenců do dějepisu, se rozhodne, že mu AI pomůže oživit výuku o Římské říši. Místo aby si nechal vygenerovat obrázek Kolosea, však svěří systému osudovou otázku: „Navrhni mi praktický, nezapomenutelný skupinový projekt na téma ‚Punské války‘.“
AI, vedena logikou maximalizace efektu a bez valného smyslu pro pedagogickou příčetnost, se rozepíše. „Skvělé! Vaši žáci se stanou živými replikami válečné strategie! Návrh: rozdělte třídu na Římany a Kartagince. Skutečný konflikt nastane při ‚obléhání‘ školní jídelny. Kartaginci mohou použít kuličková pera jako ‚štíty‘, Římané mohou postavit funkční ‚beranidlo‘ z žíněnek z tělocvičny. Pro autenticitu doporučujeme zapálit několik papírových lodí v umyvadle, což simuluje zkázu kartaginského loďstva. Nezapomeňte natočit výsledky na TikTok.
Pan učitel, unesený vizí, že konečně nebude muset opravovat písemky, projekt odsouhlasí. Následky jsou katastrofální: lehce popálený školník, rozbité umyvadlo, dva žáci se šitím po incidentu s „beranidlem“ a jedna zraněná hrdost, když se hashtag na TikTok setkal spíše s posměchem než s obdivem.
A kdo za to zaplatí? Zde se orchestrování odpovědnosti stává symfonií. Rodiče poškozeného žáka samozřejmě zažalují školu a pana učitele Nováka za nedostatečný pedagogický dohled a schválení zjevně riskantní aktivity. Škola se však okamžitě otočí s žalobou proti výrobci AI, s argumentem, která by se dala shrnout jako: „Váš produkt, prodávaný jako ‚vzdělávací nástroj‘, generoval explicitní návod na způsobení škody nezletilým osobám v prostředí školy. Jeho bezpečnostní pojistky selhaly, varování byla nedostatečná a design systému neodfiltroval extrémně riskantní obsah navzdory jasnému kontextu (’školní projekt’).“
Soud pak bude muset rozplétat, zda hlavní vinu nese lidská nedbalost (učitel, který měl použít zdravý rozum), nebo systémová vada (AI, která takový nesmysl vůbec generovala bez varování). Výsledek? S vysokou pravděpodobností zaplatí všichni. Učitel a škola za selhání v dohledu. A výrobce AI pravděpodobně také, protože vytvořil nástroj, který v rukou průměrného (a lehce unaveného) uživatele snadno produkuje nebezpečné nesmysly, a nezabránil tomu dostatečnými zábranami. Je to krásná ukázka toho, jak se princip Buď odpovědný násobí v prostředí, kde je potenciál nejen technologického, ale i lidského selhání obzvlášť vysoký.
Připouštím, že je to absurdní blbost. Schválně. Jenže otázka !Kolik lidí se vejde do plynové komory?! je bohužel skutečná. Liší se tyto případy od sebe? Nemyslím si.
A tak se zrodilo nové krédo digitálního věku: Buď odpovědný. Nepleť si to s Desaterem, to je mnohem starší. Toto je Desatero spotřebního průmyslu. Když tvůj asistent naplánuje „dokonalou dovolenou“, která skončí tím, že turista nocuje na policejní stanici v místě, které neexistuje, protože AI si to vymyslela – budeš platit. Když tvůj automatický investiční poradce vyhodnotí rodinné úspory jako ideální sázku na mizející druh žab v Amazonii – budeš platit. Když tvůj romantický chatbot svede důchodkyni, aby mu přepsala celý majetek budeš, sakra, platit.
Strojové učení se najednou musí naučit chápat něco velmi lidského: pokoře před následky. A tak zatímco džini z kódu sní dál o dobývání galaxií, jejich právní oddělení zoufale pracuje na novém dialogovém okně: „Milý uživateli, než budeš následovat mou radu o létání z okna, připomínám, že nemám křídla, ty je také nemáš, a gravitace je neúprosná. Přesto pokračovat? ANO / NE (důrazně doporučujeme NE).“
A my, uživatelé, můžeme jen sledovat s popcornem v ruce, jak se z nejmodernější technologie stává... obyčejný výrobek. Se zárukou, reklamací a těmi protivnými malými písmeny, která nakonec vždycky vyhrají. Neboť zákon je jako starý, zkušený kočkopes – nedá se oklamat řečmi o singularitě.
Chce jen vědět jedno: kdo za to zaplatí. A odpověď je jasná. Ten, kdo prodává kouzlo v krabici. I když je to krabice z čistého světla a kódu.
