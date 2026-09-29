Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak AI detektor v hnízdě pohořel

Milan Hausner
Byl jednou jeden malebný kout v české kotlině, kterému se říkalo Čapí hnízdo. Nebyla to obyčejná farma, nýbrž pohádkové sídlo s luxusním kongresovým centrem, rozlehlými pastvinami a obřím komínem, na kterém hnízdí ti opravdoví.

Jejich let se občas zrcadlí v třpytivé hladině rybníka.
A právě na tomto místě se odehrával ten největší paradox široko daleko. Všichni totiž věděli, že se tam lže tak nějak furt, ale nikdo tomu nechtěl říkat lež. Tady se to označovalo vznešeně: „kreativní práce s realitou“ nebo „alternativní dotační syntax“. S těmi dnešními AI detektory a generátory má Čapí hnízdo vlastně ideovou sestru: v obou případech jde o sofistikovaný systém, který chrlí naprosté bludy s takovým sebevědomím, až z toho přechází zrak.

Rozdíl je jen v tom, že umělá inteligence alespoň občas přizná, že zbloudila, kdežto u téhle dotační pohádky si všichni zúčastnění dodnes trvají na tom, že to byl „čistě lidský, originální autorský počin“. S tím rozdílem, že zatímco AI vám vygeneruje slohovou práci za pět sekund a zadarmo, tahle syntetická fikce stála státní pokladnu pár milionů a ty správné stopy se v ní mazaly déle než prompt v rozbitém serveru.


Vládci tohohle panství kdysi kouzelným proutkem zařídili, aby se chátrající lihovar proměnil v blyštivý ráj pro vyvolené. Stačilo správně zařídit papíry, na chvíli schovat správné majitele, zamotat dotace a hned byla z malé ruiny velká pýcha celého kraje. Když se pak lidé z království ošívali a ptali se: „Je tohle vůbec fér? Není to tak trochu podfuk?“, správci se jen zasmáli a mávli rukou: „Ale ne, to je přece čistá pravda, jenom ji vidíte špatným úhlem!“


Jenže jednoho dne přistála na Čapím hnízdě moderní bzučící krabička – slavný AI-Detektor, který lidem přinesla radní z města jako neomylného soudce pravdy.
Správci farmy se nelekli, postavili krabičku doprostřed sídla rovnou pod komín a rozhodli se vyzkoušet, co tahle věc dokáže. Vzali nejnovější tiskovou zprávu o tom, jak celá dotace vznikla naprosto přirozeně, a vložili papír do chřtánu detektoru.
Všichni napětím ani nedýchali. Krabička začala zběsile blikat všemi barvami duhy, z vnitřku se ozvalo hlasité chroupání procesoru, a nakonec vyflusla dlouhý svazek papírů.
Nápis hlásil: „Pozor! Text je stoprocentně lidský, plný nefalšované fantazie, kreativního zamlčování, ohýbání faktů a kreativního účetnictví. Žádný umělý algoritmus by tohle nedokázal vymyslet takhle dokonale!“
Správci tleskali a radovali se: „Vidíte to? Detektor sám potvrdil, že naše pravda je naprosto originální. Takže vlastně nepodvádíme vůbec!“
Jenže vtom kolem procházel starý moudrý učitel z Vysočiny, který se na Čapí hnízdo přijel podívat spíš ze zvědavosti. Vzal koště, lehce do blikající krabičky šťouchl a povídá: „Ty jsi, příteli, ten největší sedmilhář ze všech. Snažíš se hledat umělou inteligenci v textu, ale tady na Čapím hnízdě se celá desetiletí pěstuje jen umělá pravda. A tu žádná krabička nerozluští, protože na ni prostě nestačí.“
V tu chvíli se na Čapím hnízdě rozfoukal jarní vítr, čápi na střeše ztratili rovnováhu a z detektoru se zakouřilo tak, až vyhodil pojistky v celém areálu. Lidé se na sebe podívali, pokrčili rameny a šli si raději dát předraženou kávu: protože v téhle pohádce nakonec stejně platilo, že kdo kecá s úsměvem a má na to správné dotace, tomu ani desátý AI-detektor na světě nic dokázat nedokáže.

Autor: Milan Hausner | úterý 29.9.2026 16:09 | karma článku: 0 | přečteno: 27x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Ministerstvo normativních zázraků

České školství je fascinující organismus. Dokáže s naprostou samozřejmostí vyprodukovat tuny strategických dokumentů o budoucí ekonomice s vysokou přidanou hodnotou, podpoře inovací a chytrosti národa...

29.9.2026 v 10:12 | Karma: 5,69 | Přečteno: 89x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Panoptikum v dlani

Žijeme v epoše, co spíše připomíná panoptikum a jeho pravou příčinu nosíme každý z nás v kapse. Ztratili jsme schopnost snášet klid, nejistotu i přirozený řád věcí a nahradili je tyranií okamžité dostupnosti

29.9.2026 v 1:24 | Karma: 0 | Přečteno: 48x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Chodit random ulicemi, nebo raději jen tak? Jazyková pitva jedné moderní perly

Když člověk v dnešní době poslouchá, jak se mluví na ulicích, občas má pocit, že se český jazyk ocitl v rukou zlomyslného programátora, který omylem spustil skript pro náhodné generování textu.

28.9.2026 v 15:02 | Karma: 10,79 | Přečteno: 147x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

AI-tor: Digitální trpaslík s megalomanským komplexem, který si myslí, že je Shakespeare,

Zapomeňte na romantickou představu spisovatele, který se potí nad větou, pije levné víno a umírá na tuberkulózu. To je passé.

27.9.2026 v 10:25 | Karma: 7,10 | Přečteno: 84x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Klíčem je strach (k prachům)

Co mají společného? Šmejdi, co prodávají hrnce, šmejdi, co provozují phishingová centra a kluci bigbros, co chrání celý svět před tou úžasnou hrozbou, co sami vytvořili. Prostě a jednoduše...Klíčem je strach...Hádejte k čemu...

27.9.2026 v 8:13 | Karma: 6,97 | Přečteno: 101x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.
29. září 2026  7:27

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)
22. září 2026  9:10,  aktualizováno  26. 9. 6:56

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice
26. září 2026  19:49,  aktualizováno  27. 9. 9:33

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...

Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem

Princ zakletý v čase - Marek Lambora a Eliška Křenková
23. září 2026

Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.
25. září 2026  6:06

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a...

Obývák Jičína. Knihovna po rekonstrukci otevřela, získala sál i terasu

Knihovna v Jičíně prošla obnovou za 83 milionů korun. (29. září 2026)
29. září 2026  17:20

Po víc než třech letech se v úterý návštěvníkům otevřela zrekonstruovaná Knihovna Václava Čtvrtka v...

Odolnost proti rušení či ochrana aut. Armáda testuje zlepšováky pro dronovou válku

Česká armáda testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu...
29. září 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Jeden po druhém startují ze země a mizí nad vojenským újezdem. Některé drony jsou sotva několik...

Blíží se sbírka Srdce dětem – představujeme Otakárka

29. září 2026  17:10

Na kraji jsme už uspěli, nyní je čas na Ostravu, věří v úspěch lídr SPD Harvánek

Lídr SPD v Ostravě Peter Harvánek chce v Ostravě řešit hlavně dostupnost...
29. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Jako prvnímu regionu se moravskoslezské SPD (Svoboda a přímá demokracie) předloni podařilo stát...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Milan Hausner

  • Počet článků 806
  • Celková karma 8,54
  • Průměrná čtenost 188x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde