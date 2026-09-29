Jak AI detektor v hnízdě pohořel
Jejich let se občas zrcadlí v třpytivé hladině rybníka.
A právě na tomto místě se odehrával ten největší paradox široko daleko. Všichni totiž věděli, že se tam lže tak nějak furt, ale nikdo tomu nechtěl říkat lež. Tady se to označovalo vznešeně: „kreativní práce s realitou“ nebo „alternativní dotační syntax“. S těmi dnešními AI detektory a generátory má Čapí hnízdo vlastně ideovou sestru: v obou případech jde o sofistikovaný systém, který chrlí naprosté bludy s takovým sebevědomím, až z toho přechází zrak.
Rozdíl je jen v tom, že umělá inteligence alespoň občas přizná, že zbloudila, kdežto u téhle dotační pohádky si všichni zúčastnění dodnes trvají na tom, že to byl „čistě lidský, originální autorský počin“. S tím rozdílem, že zatímco AI vám vygeneruje slohovou práci za pět sekund a zadarmo, tahle syntetická fikce stála státní pokladnu pár milionů a ty správné stopy se v ní mazaly déle než prompt v rozbitém serveru.
Vládci tohohle panství kdysi kouzelným proutkem zařídili, aby se chátrající lihovar proměnil v blyštivý ráj pro vyvolené. Stačilo správně zařídit papíry, na chvíli schovat správné majitele, zamotat dotace a hned byla z malé ruiny velká pýcha celého kraje. Když se pak lidé z království ošívali a ptali se: „Je tohle vůbec fér? Není to tak trochu podfuk?“, správci se jen zasmáli a mávli rukou: „Ale ne, to je přece čistá pravda, jenom ji vidíte špatným úhlem!“
Jenže jednoho dne přistála na Čapím hnízdě moderní bzučící krabička – slavný AI-Detektor, který lidem přinesla radní z města jako neomylného soudce pravdy.
Správci farmy se nelekli, postavili krabičku doprostřed sídla rovnou pod komín a rozhodli se vyzkoušet, co tahle věc dokáže. Vzali nejnovější tiskovou zprávu o tom, jak celá dotace vznikla naprosto přirozeně, a vložili papír do chřtánu detektoru.
Všichni napětím ani nedýchali. Krabička začala zběsile blikat všemi barvami duhy, z vnitřku se ozvalo hlasité chroupání procesoru, a nakonec vyflusla dlouhý svazek papírů.
Nápis hlásil: „Pozor! Text je stoprocentně lidský, plný nefalšované fantazie, kreativního zamlčování, ohýbání faktů a kreativního účetnictví. Žádný umělý algoritmus by tohle nedokázal vymyslet takhle dokonale!“
Správci tleskali a radovali se: „Vidíte to? Detektor sám potvrdil, že naše pravda je naprosto originální. Takže vlastně nepodvádíme vůbec!“
Jenže vtom kolem procházel starý moudrý učitel z Vysočiny, který se na Čapí hnízdo přijel podívat spíš ze zvědavosti. Vzal koště, lehce do blikající krabičky šťouchl a povídá: „Ty jsi, příteli, ten největší sedmilhář ze všech. Snažíš se hledat umělou inteligenci v textu, ale tady na Čapím hnízdě se celá desetiletí pěstuje jen umělá pravda. A tu žádná krabička nerozluští, protože na ni prostě nestačí.“
V tu chvíli se na Čapím hnízdě rozfoukal jarní vítr, čápi na střeše ztratili rovnováhu a z detektoru se zakouřilo tak, až vyhodil pojistky v celém areálu. Lidé se na sebe podívali, pokrčili rameny a šli si raději dát předraženou kávu: protože v téhle pohádce nakonec stejně platilo, že kdo kecá s úsměvem a má na to správné dotace, tomu ani desátý AI-detektor na světě nic dokázat nedokáže.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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