Introvertní šéf s AI = ideál moderního leadershipu
Tak jsem si přečetl tady na síti, že introvertní šéf využívající umělou inteligenci je vlastně málem univerzální řešení na veškeré firemní problémy spojené s řízením korporátu. Protože jsem ale už poněkud přestárlý a některým moderním guru v oblasti leadershipu vážně nerozumím. zkusil jsem to tedy pochopit. AI mi nabídla toto vyústění:
Kombinací tichého, přemýšlivého lidského ducha a neúnavné, racionální umělé inteligence vytvoříte dokonalého vůdce. Stroje se postarají o hluk, lidé o „vizi“. Je to sen každého HR oddělení, které čte moderní poučky...
Což mne vede k mému komentáři, který jsem nazval Tichý náčelník a pár dobrých promptů. Evangelisté moderního managementu, promiňte, po 25 letech šéfování 70 učitelek, kuchařek, uklízeček a dalšího personálu jsem bytostně přesvědčen, že by mi žádná Liduška, v podobě plastové megery, nijak nepomohla. A bez mých emocí bych se vážně mohl v ředitelně rovnou zamykat... AI přinesla do moderních kanceláří nová pravidla, tak osvícená a revoluční, že by je nepochopil ani slovutný Steve Jobs, protože je o něm známo, že na lidi pořád ječel... Naplnění mota je prostě čistou utopií...která spíše připomíná...tragi...komedii.
Open space kanceláře firmy zaplavilo téměř posvátné ticho, přerušované jen tikotem klimatizace a nervózním pocitem pár desítek zaměstnanců, kteří si kladou otázku, zda je šéf dnes vůbec naživu. On samozřejmě je. Sedí za zavřenými dveřmi svého proskleného boxu, zahalen v šeru, jeho pohled upřen na monitor, kde mu AI asistentka jménem „Liduška 3501“ promítá vizualizace dat o produktivitě. Šéf nemluví. Proč by taky měl? Jeho geniální mysl je tak koncentrovaná, že by slovo pronesené nahlas mohlo způsobit strategické zemětřesení.
Kdysi dávno, v temném věku před touto techno-osvíceneckou érou, byl šéf omezován trapnými lidskými potřebami. Musel „motivovat“, „vést“ a „komunikovat“. Jak únavné! Jak nesmírně neefektivní! Dnes má Lidušku, která sděluje týmu, že jejich čtvrtletní výsledky jsou „výzvou“, zatímco šéf jen pokyvuje hlavou. Liduška okamžitě vypustí do e-mailové sítě zprávu plnou korporátních výzev o „příležitosti k růstu“, „novém přístupu přístupu“ a „optimalizaci pracovního vytížení.“ Okamžité, rychlé, bezchybné...bez emocí... Prostě kávovar, který ani nenadává, když někdo místo zrnkové kávy použije tu namletou.
Schůzky? Pro našeho introvertního mesiáše jsou tím, čím je upírovi česnek. Proč se jich účastnit, když mu Liduška za pět sekund vyplivne výtah z jednání, seznam akčních bodů a emoční analýzu, která odhalí, že Petr z marketingu byl během online zoom jednání „značně defenzivní.“ Šéf tedy otevře soukromé okno k projednání: „Petře, vy jste byl dnes velmi odtažitý, bude nutné optimalizovat váš postoj.“ Součástí komunikace online bude Liduščina analýza Petrova vrčení.
A co řízení lidí? To je taky jednou provždy vyřízeno. Když se podřízený přijde zeptat na povýšení, šéf se na něj jen zadumaně podívá a řekne: „Dejte mi to přes prompt.“ Zaměstnanec navzdory tomu, že jde spíše o emocionální, prostou lidskou žádost, vtěsná ji do strukturovaného dotazu. A z Lidušky je najednou Lída s velkým L psaným boldem. „Na základě analýzy dat není váš současný výkon optimální pro vertikální posun. Doporučujeme absolvovat e-learningový modul ‚Být lepším já‘ a znovu zadat dotaz za Q3.“
Je to dokonalá symbióza. Člověk dodává tu záhadnou „vizi“ – což je v podstatě schopnost tiše přemýšlet o ničem, zatímco AI dělá tu otravnou práci zvanou „vedení firmy“. Šéf je osvobozen od břemene lidského kontaktu a může se plně oddat svému poslání: být živou sochou, ikonou, tichým bohem v stroji korporátního chrámu.
Šéf procházející kanceláří jako duch vás neignoruje, jen prostě odvrhl zastaralý koncept „řízení lidí“. On a jeho AI jsou zaneprázdněni navrhováním budoucnosti. A vy, hluční, neefektivní, emocionální lidské zdroje, jste jen šum v pozadí, který jejich dokonalá soustava jednou doufejme zcela eliminuje. Úplně a jednou pro vždy!
Přátelé, ne, to není utopie, taková je představa naší sladké budoucnosti. Vrchol efektivity řízení. A můžete si nesouhlasit, to klidně ano. Jenže vaše, ať hlasité či tiché bručení už Vydra zaznamenala a předala Lidušce k další analýze. Další pracovní den už bude plně odpovídat té vizi a pravidlu, kterým jsme dnešní sled slova začali.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.