Intestinální diverze pod dohledem prezidentského pluku
Byla to taková ta klasická ruská léta, kdy se z komunistického snu vyklubala pořádná kocovina. Praha už začínala vonět svobodou a kapitalismem; pořád v té době byly ještě na programu výměnné pobyty; a tak jsme se, tehdy mladí učitelé, vydali objevovat matku všech velkoměst, Moskvu.
Ruská pohostinnost je světoznámá, to samozřejmě platilo i v tomto případě. První večer u hostitelky doma byl opravdu slavnostní. „Musíš ochutnat pravé ruské bliny!“ prohlásila Taťána a přinesla na stůl hromadu nadýchaných palačinek, které voněly máslem. Byly dokonalé. Zapíjel jsem je kysanou smetanou, přidal pár stakanů vodky a poslouchal příběhy z dob, „kdy byl ještě pořádek“. Byl to prostě příjemný a srdečný večer.
Druhý den ráno se však ukázalo, že mé české střevo nebylo na tu nálož pravoslavné kuchyně připraveno.
Stáli jsme v nekonečné frontě k Leninovu mauzoleu. Byla to podívaná srovnatelná s čekáním na banány z doby nepříliš dávno před touto návštěvou. Před námi skupinka japonských turistů s foťáky přpomínající kanony, za námi pár starších Rusů, kteří patrně vzpomínali s nostalgií na jiné časy.
A uprostřed toho všeho já. ...A moje vnitřnosti, které se rozhodly, že dosáhly maxima své kapacity a začaly vysílat naléhavé SOS.
Podíval jsem se na tu zděnou krychli mauzolea, jež vypadala jako ponurý bunkr architekta, který zapomněl, co jsou okna. Podíval jsem se na hodinky. Podíval jsem se na vojáka stojícího stráž jako socha, s výrazem, z něhož čišelo, že za posledních deset let neoživil jedinou buňku ve své líci.
„Taťáno,“ zašeptal jsem zoufale ke své průvodkyni. „Musím na záchod.“
„Zdes? Na Krasnoj ploščadi?“ odvětila vyděšeně. „Da nu.“
Ale bylo pozdě. Instinkt přemohl rozum. Opustil jsem frontu a vydal se rychlým, mírně podivným krokem – takovým tím, kdy se snažíte vypadat nenápadně, ale zároveň spěcháte jako sprinter na posledních metrech – k nejbližšímu možnému úkrytu, kterým byl mohutný podstavec pof bustou nějakého jiného, už dnes zapomenutého revolucionáře.
V ten moment se stal zázrak. Voják-socha ožil. Byl při mně dřív, než jsem stačil říct „soudruhu“. Jeho pohled byl tvrdší než ruský chléb a v rukou svíral Kalašnikov, který vypadal, že má osobní problém právě se mnou.
„Kuda!“ řekl hlasem, který by rozbíjel sklo. Nebylo pochyb. Byl jsem lapen. To už přícházeli další dva. Mladí kluci s přísným výrazem chránícím svět před diverzí.
Místo abych se snažil vysvětlit, že nejsem západní sabotér, ale pouze český turista v tísni, ukázal jsem rukou na svůj už tehdy nemalý břich a předvedl univerzální taneční pohyb člověka, který už to opravdu, ale opravdu nevydrží. Doprovodil jsem to zoufalým výrazem a slovem, které je v každém jazyce skoro stejné: „Tualét? We Se?“
Do tváře těch dvou nových vojáčků se vkradl závan nejistoty. Jejich přísný výcvik je nepřipravil na řešení takovéto… biologické diverze. Chvíli na mě zkoumavě hleděli, pak jeden z nich pokynul hlavou. „Pojďom!“
A tak začal můj slavnostní průvod a první eskorta (a taky poslední, doufám) v životě. Ozbrojení příslušníci Prezidentského pluku, strážci jednoho z nejsvatějších míst bývalého SSSR, mě osobně doprovázeli na... záchod do tehdejšího, už zánovního hotelu Moskva -další dominanty pod Rudým náměstí na menším Manéžním nedaleko. Tenhle památník zbourali kolem roku 2004.
Kráčeli jsme důstojně, já se sevřenými půlkami, oni s napřaženou zbraní. Cestou jsme minuli babušku prodávajícíku matrjošky, která na nás pohlédla s výrazem, jenž říkal: „sumašedšij iz Zachoda.“
Na keramickou sesli mne dovedli, před kabinku zaujali postoj. Před vlastním úkonem celý ten prostor zhlédli. Bylo to vlastně poprvé, co jsem seděl na míse pod hlavní... pak se mi to stalo ještě jednou v rumunské škole, která byla velmi pečlivě hlídána díky nedávnému incidentu. Vybavuji si spíše chladnou atmosféru, nic estetického, ale také nic, co by se nedalo přežít.
Ten okamžik, kdy se dveře zavřely a já jsem si konečně ulevil, byl sladší než všechna vítězství pracujícího lidu dohromady. Můj výdech úlevy se mísil s praskáním starého prkénka – dřevěného podotýkám. Venku jsem slyšel jejich tlumený hovor a pravidelné dýchání. Byla to nejabsurdnější, skoro hrůzostrašná, ale dnes jedna z nejlegračnějších historek z mých cest.
Když jsem vyšel, oči jasné, duše klidná, střeva uvolněná, oba se na mne podívali. V očích jednoho jsem poprvé zahlédl něco jako lidskou jiskru, potměšilou až běda. Koneckonců, nejspíš bych se na jejich místě choval stejně. Soucit, spojený s pochopením. Možná, možná škodolibost... Pokynul hlavou. „Nazad k tovarišču Leninu.“
A tak jsme se vrátili. Vrátili mě zpět do fronty, přesně na mé místo, jako by se nic nestalo. Japonci na nás zvědavě pokukovali.
A pak jsem ho uviděl. Vladimir Iljič Lenin. Ležel tam ve své chladné majestátnosti, dokonale zachován, nehybný, věčný. A já jsem na něj hleděl s myšlenkou, která by jistě zneuctila jeho odkaz: „Iljiči, ty máš už po smrti pokoj. Já jsem ale musel před deseti minutama bojovat o život před tvým vlastním mauzoleem, abych se ne...“
Odcházel jsem z mauzolea s pocitem hlubokého vítězství. Nepřemohl jsem kapitalismus, ale přemohl jsem vlastní fyziologii za asistence ostřílených profesionálů se samopalem.
A to, přátelé, je zážitek, na který se nezapomíná.
Milan Hausner
Digitální smrt v dětském pokoji
Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.
Milan Hausner
Mozek na tužku ... upgrade zdarma
„Zapomeňte na aplikace. Největší upgrade mozku držíte právě v ruce.“ „Každé písmeno je klik pro mozek – a tužka je jeho nejlepší trenér.“ „Nevyhazujte tužky. Jsou to nejlevnější mozkové implantáty na světě.“
Milan Hausner
Petice za osvobození žákovských večerů aneb Rovnost v nevědomosti
V době, kdy vzdělávání představuje celoživotní úděl, děti mají encyklopedie v kapse se prostě školní systematická výuka mění na tragikomedii od ... do... Vlastní kompetence zůstávají na...papíře osnov.
Milan Hausner
Pokoj č. 208, ve kterém se rozbřesklo
Služební cesta: kufry výmluv, recepce plná trapasu. A manželka, která řídí návrat domů. Když se obchodní schůzka mění v víkendový kabaret, pokoj 208 se stává jevištěm manželské grotesky.“
Milan Hausner
Triky, co nás spojují/rozdělují: Od kreslených iluzí k digitální broligarchii
Svět se konečně dočkal vlády, která nepotřebuje patos ani vojenské přehlídky. Její uniformou je mikina s kapucí a její zbraní je startupová hantýrka.
|Další články autora
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness
Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti...
Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily
Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují...
K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody
Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta...
Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat ohroženou vesnici
Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat vesnici Plauru. Ruský...
Obhajoba mandátu? Ještě je čas, vyhýbá se stále Pavel jednoznačné odpovědi
Prezident Petr Pavel se vyhnul odpovědi na otázku, zda bude podruhé kandidovat do prezidentské...
Až tři hodiny elektřiny denně zdarma. Austrálie testuje přelomový projekt
Už příští rok by některé domácnosti v Austrálii mohly až tři hodiny denně spotřebovávat elektrickou...
Výživný balíček GERBER Grain&grow: Lahodné kaše pro malé objevitele
GERBER přináší chutné a výživné kaše Grain&grow, vyrobené z pečlivě vybraných obilovin. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte balíček plný...
- Počet článků 175
- Celková karma 8,93
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.