Inspektor Křemík má případ: Konec baloňáků a nástup algoritmů
Tohle romantické klišé právě dostalo
TAM KDE ANI MAJOR ZEMAN NESTAČÍ...“
definitivní ránu z milosti. Na jeho místo nenastoupil drsný vyšetřovatel z kriminálky Las Vegas, ale hučící serverová farma, která během 48 hodin přechroustá tolik dat, že by z toho Columbovi explodovala hlava.
Oficiální nasazení umělé inteligence při vyšetřování dubnového incidentu = atentátu na D. Trumpa ve Washingtonu je přesně tím milníkem, kdy se z „technologického dema“ stala tvrdá realita trestního práva.
Ochrana dat? Spíše digitální lux
Pohled do útrob analytických nástrojů musí každému pověřenci pro ochranu osobních údajů nutně přivodit mírnou srdeční arytmii. Vyšetřování dnes neznamená, že někdo s lupou obchází místo činu. Znamená to plošný, bezskrupulózní a gigantický sběr digitálních stop. Kamery, e-maily, metadata, geolokace, cloudová úložiště; to vše se slije do jednoho bezedného datového jezera.
Vyšetřovatel pak do promptu neťuká žádné geniální dedukce zrozené z bezesné noci. Píše pragmatické povely: „Vyfiltruj všechny muže s brašnou, kteří včera ve tři ráno venčili teriéra poblíž hotelu Hilton.“ Takový muž neprošel v jiné době a nejspíš neprojde ani dnes. Rozkaz zněl jasně a nebyl čas se ptát kdo je kdo... Algoritmus nezná únavu, nepotřebuje kávu a nechodí na odborové schůze. Prostě vyplivne výsledek dřív, než si stihnete zavázat tkaničky.
Soudní síně jako šachovnice budoucnosti
Moje manželka sice s oblibou tvrdí, že si pamatuju jen to, co se mi zrovna hodí, ale umělá inteligence si pamatuje úplně všechno. A právě to nás přivádí k té nejzajímavější části: k budoucnosti justice.
Co se stane, až se tyto případy dostanou před soud? Právní bitvy už nebudou o plamenných projevech a teatrálních gestech směrem k porotě. Změní se v nemilosrdnou šachovou partii s hodnocením kdesi na úrovni solidního Elo 1950. Tichá, přesně propočítaná válka, kde se nebude zpochybňovat jen to, zda byl pachatel na místě činu, ale především samotný mechanismus, jakým to stroj zjistil.
Obhájci se nebudou ptát svědků na jejich zrak. Budou se ptát na zdrojové kódy. Budou napadat trénovací data algoritmů. Budou žádat důkazy, že systém netrpí „halucinacemi“, že fotka z hotelu není deepfake a že AI náhodou nepropojila nevinného turistu s teroristickou buňkou jen proto, že algoritmus špatně vyhodnotil stín na jeho tváři. A budou mít pravdu, protože slepá důvěra ve stroj je prvním krokem k digitální totalitě.
Přežije lidský faktor?
Je to fascinující a děsivé zároveň. Dnes se AI schovává za uklidňující mantru: „My jen třídíme data, konečné obvinění vznáší člověk.“ Ale ruku na srdce: když vám stroj, který analyzoval terabajty dat za zlomek sekundy, naservíruje onoho muže s brašnou na stříbrném podnose, který vyšetřovatel bude mít odvahu (nebo čas) říct: „Počkejte, já si to radši ještě projdu s fixou a papírem“? Rozkaz tehdy zněl jasně, a dnes?
Závěr je vlastně prostý. Lidstvo se ve svém jádru nezměnilo, jen opět upgradovalo své nástroje k dokonalosti. My jsme se zkrátka rozhodli, že naše spravedlnost bude nadále trochu šílená, ale zato perfektně algoritmizovaná. Columbo je mrtev. Ať žije prompt.
Když se nad tím tak zamyslíte z pohledu technologické i právní praxe – jaký myslíte, že bude ten absolutně první, nejzásadnější argument, kterým se šikovný advokát pokusí celou tuhle „AI analýzu“ u českého soudu shodit ze stolu?
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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