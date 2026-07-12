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Inspektor Křemík má případ: Konec baloňáků a nástup algoritmů

Zavřete oči a vidíte ho hned, známého a všemi mastmi mazaného klasického detektiva. Poručík Columbo ve zmačkaném baloňáku, s napůl vyhaslým doutníkem v koutku úst, jak se ve dveřích ještě naposledy otočí a položí tu fatální otázku

Tohle romantické klišé právě dostalo

TAM KDE ANI MAJOR ZEMAN NESTAČÍ...“
Zeman i ostatní detektivové vypadají naprosto bezradně, zatímco monitory se plní satirickými zprávami o datovém chaosu:
„IDENTIFIKACE STŘELCE: CHYBA 404 - DATA SE ROZCHÁZEJÍ“
„PRAVDĚPODOBNOST PRAVDY: 5.1%“
„PRAVDĚPODOBNOST KONSPIRACE: 99.9%“
Cyborg-svědek se stále trénuje na konspiračních webových datech a soudkyně marně čeká na aktualizaci dat.

definitivní ránu z milosti. Na jeho místo nenastoupil drsný vyšetřovatel z kriminálky Las Vegas, ale hučící serverová farma, která během 48 hodin přechroustá tolik dat, že by z toho Columbovi explodovala hlava.

Oficiální nasazení umělé inteligence při vyšetřování dubnového incidentu = atentátu na D. Trumpa ve Washingtonu je přesně tím milníkem, kdy se z „technologického dema“ stala tvrdá realita trestního práva.

Ochrana dat? Spíše digitální lux

Pohled do útrob analytických nástrojů musí každému pověřenci pro ochranu osobních údajů nutně přivodit mírnou srdeční arytmii. Vyšetřování dnes neznamená, že někdo s lupou obchází místo činu. Znamená to plošný, bezskrupulózní a gigantický sběr digitálních stop. Kamery, e-maily, metadata, geolokace, cloudová úložiště; to vše se slije do jednoho bezedného datového jezera.

Vyšetřovatel pak do promptu neťuká žádné geniální dedukce zrozené z bezesné noci. Píše pragmatické povely: „Vyfiltruj všechny muže s brašnou, kteří včera ve tři ráno venčili teriéra poblíž hotelu Hilton.“ Takový muž neprošel v jiné době a nejspíš neprojde ani dnes. Rozkaz zněl jasně a nebyl čas se ptát kdo je kdo... Algoritmus nezná únavu, nepotřebuje kávu a nechodí na odborové schůze. Prostě vyplivne výsledek dřív, než si stihnete zavázat tkaničky.

Soudní síně jako šachovnice budoucnosti

Moje manželka sice s oblibou tvrdí, že si pamatuju jen to, co se mi zrovna hodí, ale umělá inteligence si pamatuje úplně všechno. A právě to nás přivádí k té nejzajímavější části: k budoucnosti justice.

Co se stane, až se tyto případy dostanou před soud? Právní bitvy už nebudou o plamenných projevech a teatrálních gestech směrem k porotě. Změní se v nemilosrdnou šachovou partii s hodnocením kdesi na úrovni solidního Elo 1950. Tichá, přesně propočítaná válka, kde se nebude zpochybňovat jen to, zda byl pachatel na místě činu, ale především samotný mechanismus, jakým to stroj zjistil.

Obhájci se nebudou ptát svědků na jejich zrak. Budou se ptát na zdrojové kódy. Budou napadat trénovací data algoritmů. Budou žádat důkazy, že systém netrpí „halucinacemi“, že fotka z hotelu není deepfake a že AI náhodou nepropojila nevinného turistu s teroristickou buňkou jen proto, že algoritmus špatně vyhodnotil stín na jeho tváři. A budou mít pravdu, protože slepá důvěra ve stroj je prvním krokem k digitální totalitě.

Přežije lidský faktor?

Je to fascinující a děsivé zároveň. Dnes se AI schovává za uklidňující mantru: „My jen třídíme data, konečné obvinění vznáší člověk.“ Ale ruku na srdce: když vám stroj, který analyzoval terabajty dat za zlomek sekundy, naservíruje onoho muže s brašnou na stříbrném podnose, který vyšetřovatel bude mít odvahu (nebo čas) říct: „Počkejte, já si to radši ještě projdu s fixou a papírem“? Rozkaz tehdy zněl jasně, a dnes?

Závěr je vlastně prostý. Lidstvo se ve svém jádru nezměnilo, jen opět upgradovalo své nástroje k dokonalosti. My jsme se zkrátka rozhodli, že naše spravedlnost bude nadále trochu šílená, ale zato perfektně algoritmizovaná. Columbo je mrtev. Ať žije prompt.

Když se nad tím tak zamyslíte z pohledu technologické i právní praxe – jaký myslíte, že bude ten absolutně první, nejzásadnější argument, kterým se šikovný advokát pokusí celou tuhle „AI analýzu“ u českého soudu shodit ze stolu?


Autor: Milan Hausner | neděle 12.7.2026 6:33 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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