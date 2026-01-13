Inšalláh v horských oázách
Slunce nad pískovcem nám dávalo zabrat. Všechny barvy světa tu sežralo do jedné: do spalující, oslepující plavě. Pot se z nás lil proudem, ale zážitky se nesmí nechat čekat...
Do této výhně jsme se vydali taxíkem-louage z městečka Tozeur. Řidič se představil jako Salem. Jeho vůz, bílý Renault 21, byl veterán, jehož karoserie nesla mapu tisíců cest v podobě odřenin, promáčklin a lehkého ohnutí pravého předního blatníku. „Ten už něco pamatoval,“ pomyslel jsem si, když jsme se usazovali na zpocené koženkové sedačky. Motor zakašlal, zakuckal se a rozpomněl se na svůj úděl.
Cesta nahoru do horských oáz byla jako výstup do nebeské pevnosti. Salem, muž s tváří z vlašského ořechu a klidem faraona, nás vezl úzkými serpentinami, které se přilepily ke stranám kaňonů jako hadi. Občas mávl rukou k oknu: „Vodopád.“ Nebo: „Oáza.“ Zelené ostrůvky vegetace vypadaly jako zázrak, jako vyplivnutá semínka života uprostřed kamenné pouště a vyprahlého pískovce. Výhledy byly monumentální, oslavující drsnou krásu, která bere dech. I ten horký. Krásný výlet...
Pak ovšem začal sestup.
Salemův klid se začal bortit jako písečný útes při zemětřesení. Serpentiny byly užší, strmější, plné výmolů a ostrých slepých zatáček. Renault přestal kašlat a začal skučet. Brzdy ječely v protestu. Řízení bylo najednou volnější, jako by hrálo svou vlastní hru. My uvnitř jsme mlčeli, soustředěni jen na tu úzkou štěrkem posetou cestu a na bezbřehou propast, která za ní čekala.
A pak to přišlo.
V ostré levotočivé zatáčce, kde se cesta stala pouhým balkonem nad prázdnem, se náhle z protisměru vynořil… beran. Obrovský, rohatý, s vlnou jako špinavý oblak. Stál přímo uprostřed cesty, nehnutě, jako duch hor.
Salem zařval. Jeho noha dupla na brzdu tak prudce, že jsme všichni letěli dopředu. Ozvalo se děsivé skřípění a vůz se začal stáčet do smyku. V tu chvíli jsem viděl Salemovu tvář v zpětném zrcátku. Veškerý jeho klid, veškerá letitá zkušenost se vypařily. V jeho očích byl čistý, syrový, zvířecí strach. A pak se stalo něco, co ten strach umocnilo tisíckrát.
Salem pustil volant.
Jeho ruce, ty pevné ruce, které nás celou dobu vedly, se prudce zvedly do vzduchu, dlaněmi obrácenýma k nebesům. A z jeho hrdla se vydralo zvolání, které nebylo k nám, ani k beranovi, ale k někomu nebo něčemu mnohem vyššímu:
„INŠALLÁH!“
Budiž vůle Boží.
V té chvíli, v tom nekonečném zlomku vteřiny, kdy jsme se řítili k okraji propasti s řidičem, který se vzdal veškeré kontroly, nám opravdu duše „uletěly do kalhot“. Cítil jsem, jak se mi stáhly všechny svaly, jak mi krev ztuhla v žilách. Slyšel jsem tlumený výkřik spolucestující vedle sebe.
A pak se stal druhý zázrak. Renault, ten starý, ošuntělý veterán, se sám, jakoby z vlastní vůle, zarazil. Smyk zastavil pouhý metr od kamenné nástrahy na kraji cesty. Prach, který jsme zvedli, se pomalu začal usazovat.
Beran, nedotčený a lhostejný, na nás chvíli hleděl svýma starobylýma očima. Pak se pootočil a zmizel ve svahu.
Salem pomalu položil ruce zpět na volant. Jeho prsty sevřely umělou kůži tak, že mu zbělely klouby. Zhluboka se nadechl a bez jediného slova se rozjel dál. Jeho tvář byla maskou.
Zbytek cesty dolů byl jako nejdivočejší horská dráha na světě, na kterou jsme nastoupili bez souhlasu. Každá zatáčka, každý výmol. Ale dojeli jsme. Když Renault zastavil na okraji Tozeuru a Salem s námahou vytáhl klíček ze zapalování, bylo ticho tak hutné, že by se dalo krájet.
Podíval se na nás přes rameno. V jeho očích už nebyl strach, ani klid. Byla v nich únava tisíců kilometrů a pokora před něčím, co přesahuje člověka. Usmál se slabě, jen koutky úst.
„Vítejte zpět,“ řekl tiše.
Vystoupili jsme na třesoucích se nohách. Vzduch, který nás obklopil, byl stále horký, ale po tom, co jsme zažili, přišel jako osvěžující vánek. Podívali jsme se na sebe. A pak jsme se začali smát. Smáli jsme se divoce, hystericky, ze směsi úlevy, vyčerpání a zázraku, že žijeme.
Salem, náš řidič, který nás svěřil do rukou osudu, už odjížděl. Bílý Renault mizel v závoji prachu, nesoucí svého kormidelníka dál, k dalším cestám, dalším serpentinám, dalším „Inšalláh“.
A my jsme stáli a věděli, že jsme si z hor nepřivezli jen obrázky vodopádů a skal. Přivezli jsme si příběh. Ten nejlepší druh příběhu – ten, který jste přežili.
Milan Hausner
Kámoš, všude kam se podíváš
Už jsou tady, čekají jen na nás, až si je pustíme... do ledničky, do vysavače, ale také na náš pracovní stůl... i snídani nám doporučí... ale zatím neuvaří.. ZATÍM...však ono na to ale dojde...
Milan Hausner
O Smolíčkovi a home office
Tak po letech růstu home office, tu máme zbrusu nový fenomén: jmenuje se týmová synergie v kanceláři ...panečku, to jsou změny!
Milan Hausner
Ráj pro přestupníky - ty mladé, ale i ty přestárlé IV.
Nůž v aktovce už není problém – problém je, kdo smí vědět, že tam je. Kouření za školou je méně rizikové než špatně vyplněný souhlas se zpracováním údajů. Varovat kolegy o přestupku lze jen v metaforách.
Milan Hausner
Česká debata o duševním zdraví dětí... Hlavně máme tiskovky
Dnes vyšel další z nekonečných vyjádření k duševnímu zdraví dětí. Aniž bych chtěl tuto věc jakkoli znevažovat, dávám do úvahy jen tento mírně jeduplný komentář. Moc slov totiž umořilo osla.
Milan Hausner
Propouštění? Jen pro normální. Podivíni mají imunitu.
AI experti a vlastně všichni se třesou, že je nahradí chytrá zásuvka. Uklidněte se a posaďte se na svou organickou zadnici. Sociální sítě ukazují, jak se účinně bránit.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.