Inkluze ve všech pádech, gramatických i těch skutečných
Mnohé její argumenty nelze smést ze stolu. Učitelé jsou přetíženi, administrativy přibývá, podpůrná opatření bývají někdy zneužívána a stát často nahrazuje systémovou práci hromaděním dalších a dalších formulářů.
Přesto jsem při čtení znovu prožil ten pocit, že v celé debatě cosi podstatného chybí. Před časem jsem na tomto místě publikoval článek „Škola není oční klinika pro slepé, ale ani výtah do nebe pro všechny“, ve kterém jsem se pokusil upozornit, že vzdělávání není ani výrobní linka na špičkové talenty, ani sociální experiment slibující stejné výsledky všem bez rozdílu. Stejně tak jsem v článku Lesk a bída kurtizán před časem popsal podrobné zkušenosti z našeho dlouhodobého projektu Děti jako my.
Právě onen projekt, který získal i velkou evropskou prestižní cenu, mi možná otevřel oči víc než cokoli jiného. Naše škola byla primárně zaměřena na výkon, inkluze v ní v podstatě neměla místo. Tehdejší choť učila na speciálce právě děti s handicapem (prý jsem byl mnohem horší než oni). A tak vznikl projekt, kde jsem pochopil, že debata o inkluzi bývá často vedena na špatném bojišti. Odpůrci inkluze obvykle argumentují výukou. Zastánci inkluze zase výukou. Jedni řeší výsledky, druzí metodiky, třetí normativy a asistenty pedagoga.
Žijí také na výletech, ve školách v přírodě, na sportovištích, v divadelních sálech, na školních akademiích, při výtvarných dílnách a během stovek obyčejných situací, ve kterých se učí mnohem více než jen český jazyk nebo fyziku.
Ty děti nežijí ve školách pouze během hodin matematiky.
Projekt Děti jako my nebyl založen na představě, že všechny děti musí absolvovat stejnou výuku. Nebyl založen ani na představě, že diagnóza neexistuje. Byl založen na mnohem jednodušší myšlence.
Že lidé mohou být rozdílní a přitom mohou sdílet společný svět.
Během několika let se děti setkávaly na společných kulturních akcích, výstavách, sportovních dnech, hudebních vystoupeních, výletech i pobytech v přírodě. Vznikala přátelství, která by žádná vyhláška ministerstva nedokázala nařídit.
Pamatuji si děti z běžné školy, které při prvních setkáních přicházely s rozpaky. Nevěděly, jak komunikovat s vrstevníky s mentálním handicapem. Některé byly nejisté, jiné zvědavé. Po několika společných akcích se však děla zvláštní věc. Diagnózy mizely.
Místo nich zůstával Pepa, který skvěle bubnoval. Martina, která uměla tancovat. Honza, který dovedl rozesmát celé okolí. A Lucie, která byla ochotná pomoci každému.
Stejnou proměnou procházely také děti ze speciálních škol. Přestávaly se cítit jako někdo, kdo stojí za neviditelným plotem. Nebyly objektem soucitu. Byly účastníky společného příběhu.
Právě proto mě vždy trochu zneklidňuje, když se debata o inkluzi redukuje pouze na ekonomické kalkulace nebo výkonové tabulky.
Ano, stát musí hospodařit rozumně. Ano, vzdělávání musí být efektivní. Ano, talentované děti si zaslouží maximální podporu.
Jenže společnost není atletický stadion a škola není olympijská kvalifikace.
Lidé spolu budou jednou pracovat, cestovat, hlasovat, podnikat, vychovávat děti i řešit veřejné problémy. Nikdo z nás nebude žít v sektoru vyhrazeném pouze pro lidi stejného IQ, stejné diagnózy nebo stejného sociálního původu.
Proto si nemyslím, že řešením je návrat ke znovuvytváření oddělených světů. Stejně tak si nemyslím, že současná podoba inkluze je bezchybná a udržitelná.
Zkušenost projektu Děti jako my mi ale ukázala něco velmi důležitého. Mezi slepou vírou v plošnou inkluzi a mezi nostalgickou touhou po segregaci existuje ještě třetí cesta. Organizačně složitá, nejspíš v plošném měřítku jen těžko realizovatelná. Ale fungující.
Cesta respektu k rozdílným vzdělávacím potřebám a současně zachování lidského setkávání.
Možná bychom se měli méně hádat o slova a více se dívat na děti samotné. Protože dítě s handicapem není diagnóza. A nadané dítě není investiční fond republiky.
Jsou to především děti.
A právě to nám současná debata o inkluzi někdy až překvapivě často uniká.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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