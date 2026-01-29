Inkluze v 1.A pod inspekčním dozorem (7)
Milá Marto,
zítra (úterý 8:00) k nám přijde inspekce České školní inspekce. Zaměření: INKLUZE a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Budou hospitovat v Tvé třídě (1.-2. vyučovací hodina).
Prosím připrav: všechny individuální vzdělávací plány (IVP), dokumentaci podpůrných opatření, záznamy o spolupráci s poradenskými zařízeními, evaluační zprávy, reflektivní deník inkluzivních praktik.
PS: Je to důležité. Velmi důležité. Ministerstvo řeší stížnost.
Reflektivní deník? Inkluzivních praktik? Marta nemá reflektivní deník inkluzivních praktik. Marta má sotva čas na reflektivní respektive hluboké dýchání.
Asistentka Lenka přichází v 7:30: „Vidělas ten mail?“ Marta: „Viděla.“ Lenka: „Máme ty IVP aktualizované?“ Marta se dívá na hromadu papírů. Poslední aktualizace: říjen. Je únor. „Budeme mít,“ říká Marta s odhodláním ženy, která už ztratila všechno kromě kofeinu a vzdoru.
23 hodin do inspekce - Noční ladění
Je 21:47. Před ní je laptop, tři šálky prázdné kávy a otevřených 14 záložek s metodikami MŠMT.
IVP1 - Vojtíšek (ADHD, SPU, odložená diagnoza autismu, kterou rodiče odmítli) Současný stav: Vojtíšek má oficiálně jen „podpůrné opatření prvního stupně“ protože rodiče nesouhlasili s vyšetřením. „Žák vykazuje pokrok v oblasti seberegulace a pozornosti díky strukturovanému prostředí a individualizovanému přístupu.“ Realita: Vojtíšek dnes snědl plastelínu, uhodil Kubíčka pravítkem (neúmyslně, jeho motorika je prostě taková) a zeptal se, jestli může jít na záchod každých sedm minut.
IVP 2 - Nasra (cizinka, čeština jako druhý jazyk, možná trauma z migrace)
„Žákyně je podporována v jazykovém rozvoji prostřednictvím vizuálních pomůcek, zjednodušeného jazyka a individuální práce s asistentem pedagoga.“ Realita: Nasra stále nerozumí 70 % výuky. Nemá tlumočníka. Asistentka Lenka používá Google Překladač a pantomimu. Včera Marta vysvětlovala „jaro“ pomocí obrázků květin a Nasre kreslila něco, co možná byla tulipán, možná dům, možná existenciální krize.
IVP3 - Agnes (ADHD + úzkostná porucha + podezření na vysoce nadané, podle mámy „geniální.“„Žákyně je podněcována prostřednictvím obohacujících aktivit a inkluzivních strategií, které reflektují její nadstandardní schopnosti i specifické potřeby.“ Agnes dnes vyběhla ze třídy čtyřikrát, měla zhroucení kvůli tomu, že se pero „dívá na ni divně“, a pak strávila 20 minut vysvětlováním teorii relativity podle YouTube videa, které viděla (a špatně pochopila).
IVP 4 - Sebastian (bez oficiální diagnózy, ale evidentní problémy s impulzivitou + rodina odmítá jakoukoliv podporu protože „nálepky škodí“)„Žák je podporován v rozvoji sociálních dovedností a emočních kompetencí v rámci běžné výuky.“ Realita: Sebastian dnes řekl třem dětem, že jsou „hloupé“, hodil svačinu do koše (naštvaně, ne omylem) a pak brečel 15 minut, protože „nikdo ho nemá rád“. Rodiče odmítli schůzku s psychologem školy protože „to je zbytečné, prostě je emotivní“.
Marta píše do 23:30. Tiskne dokumenty. Má 47 stran. Polovina je vytištěná ze šablon z internetu, protože nikdo rozumný nemá čas psát „reflektivní deník inkluzivních praktik“ když učí 25 dětí denně. AI zatím nevyužila, však ono na ní taky dojde...
Den D - 7:45
Marta dorazí do školy. Ředitelka na chodbě: „Marto, pamatujte: pozitivní obraz školy. Inkluzivní prostředí. Individualizace. Podpora. Spolupráce s rodinami.“ Marta přikyvuje. V hlavě opakuje mantru: „Nepít před inspekcí. Nepít před inspekcí. Schovat Becherovku lépe.“
Do třídy vcházejí dvě inspektorky:
Paní Mgr. Kovářová, Ph.D. - vypadá jako žena, která napsala tři publikace o inkluzi, ale ve třídě nebyla od roku 2008. Paní Ing. Dvořáková - mladší, má tablet, vypadá, že má checklist. Určitě má checklist.
„Dobrý den,“ říká paní Kovářová tónem člověka, který přišel zkontrolovat, jestli plníte nemožné. „Budeme hospitovat. Pokračujte normálně ve výuce.“ Normálně. Jistě.
8:00 - První vyučovací hodina: Čeština
Marta: „Děti, dnes budeme pokračovat v psaní. Otevřete si prosím sešity.. Vojtíšek: „Paní učitelko, já nemám sešit!“ Marta (v hlavě: samozřejmě že nemáš): „Vojtíšku, podívej se do aktovky—“ Vojtíšek: „Už jsem se díval!“ (nedíval) Asistentka Lenka přichází, pomáhá hledat. Sešit je v aktovce. Vojtíšek vypadá překvapeně. Paní Dvořáková si píše poznámky. Marta vidí: „8:02 - asistent pedagoga aktivně podporuje žáka se SPU ✓“
Marta píše na tabuli: „Písmenko Ř.“ Nasra se dívá na tabuli. Vypadá ztraceně. Písmenko Ř neexistuje v žádném jazyce, který zná. Je to jako by se jí Marta snažila vysvětlit kvantovou mechaniku v sanskrtu. Lenka k ní přichází, ukazuje obrázek (řeka), říká pomalu: „Řeka. Ř-e-k-a.“ Nasre opakuje: „Leka?“ Lenka: „Ř... Řř... Ř-eka.“ Nasre: „Reka?“ Lenka se vzdává. Ukazuje další obrázek (řepa). Paní Kovářová si píše poznámky. Marta nevidí co, ale tipuje: „Nedostatečná podpora při výuce češtiny jako druhého jazyka.“
Agnes mezitím: „PANÍ UČITELKO, JÁ UŽ TO UMÍM! MŮžU DĚLAT NĚCO TĚŽŠÍHO?“ Marta: „Teď pracujeme společně—“„ALE JÁ SE NUDÍM!“ Paní Dvořáková píše: „8:09 - nedostatečná diferenciace pro nadané žáky?“ Marta (v duchu umírá): „Můžeš si zkusit napsat celou větu s Ř—“ Agnes „To je moc lehké! Já chci psát ESEJ!“ Sebastian hlásí: „Paní učitelko, ona je protivná.“ „TY jsi protivný!“ Sebastian (začíná brečet): „Vidíte? Všichni jsou na mě zlí!“Marta: „Sebastiane, nikdo není zlý, jen—“
Vojtíšek: „Paní učitelko, můžu na záchod?“ Marta: „Vojtíšku, byl jsi před hodinou—“Vojtíšek: „Ale TEĎ potřebuju!“
Lenka ho vyprovází. Je 8:12. Prošlo 12 minut.
Kubíček zvedá ruku: „Paní učitelko, já to písmenko taky neumím.“ To je legitimní. Kubíček má sedm let (s odkladem) a skutečně má problém s Ř. Marta k němu přichází, individuálně vysvětluje. Paní Dvořáková si píše: „8:14 - individuální podpora ✓“
Hanička mezitím dokončila celou stránku písmenek Ř. Perfektně. Nudí se. Kreslí si ke každému písmenu malé dekorace. Má talent. A evidentně příliš mnoho volného času. Paní Kovářová vstává, přichází k Martě: „Promiňte, můžeme na chvilku?“ Marta nechává třídu s Lenkou (22 dětí, 1 asistentka, co se může pokazit?).
Na chodbě. Paní Kovářová: „Paní učitelko, vidím, že máte ve třídě značnou heterogenitu.“Marta: „Ano, to je... realita.“ Paní Kovářová: „A jak konkrétně diferencujete výuku pro jednotlivé skupiny žáků?“
Marta (unavená pravda): „Snažím se dát individuální pozornost každému, kdo potřebuje. Lenka pracuje především s Vojtíškem a Nasrou. Nadaní jako Hanička dostávají rozšiřující úkoly—“ Paní Kovářová: „A máte připravené diferenciované pracovní listy pro různé úrovně?“ Marta: „Někdy ano, ale často improvizuji podle aktuální potřeby—“ Paní Kovářová píše. Marta vidí slovo „improvizace“ a tuší, že to není pozitivní.
Paní Kovářová: „A jak řešíte situaci s Nasrou? Vidím, že má značné jazykové bariéry.“ Marta: „Nemáme tlumočníka. Používáme vizuální pomůcky, Google Překladač, Lenka s ní pracuje individuálně—“ Paní Kovářová: „Ale podle nového metodického pokynu by měla mít nárok na asistenta speciálně pro češtinu jako druhý jazyk.“ Marta (v hlavě: JAKÝ asistent? Z JAKÉHO rozpočtu?): „O tom nevím... můžu se informovat—“ Paní Kovářová: „Měla byste. Je to její občanské právo.“ Ze třídy se ozývá křik. Marta běží zpátky.
Sebastian a Vojtíšek (vrátil se ze záchodu) se tahají o pero. Agnes brečí, protože „nikdo neposlouchá a je tady moc hluk“. Hanička klidně čte knihu (odkud ji vzala?). Nasra sedí a vypadá, že přemýšlí o tom, jestli migrace do Evropy byla dobrý nápad. Lenka: „Omlouvám se, chtěli to pero oba—“Marta: „Už je to v pořádku. Chlapci, sedněte si.“ Paní Dvořáková si píše. Marta nevidí co, ale ví, že to není dobré.
9:00 - Druhá vyučovací hodina: Matematika
Marta: „Děti, dnes budeme počítat do dvaceti. Otevřete si učebnice—“ Hanička: „Paní učitelko, já umím do sta.“ Marta: „To je skvělé, Haničko, ale teď—“Hanička: „Můžu dělat násobení?“ Marta (zoufale): „Haničko, násobení je až ve druhé třídě—“ Hanička: „Ale já to už umím! Máma mě učila!“ Paní Kovářová si píše: „Nedostatečné možnosti pro rozšíření nadaných žáků.“
Marta dává Haničce speciální pracovní list (vytiskla včera v noci, právě pro tento moment). Hanička je spokojená. Vojtíšek: „Paní učitelko, já nerozumím.“Úkol je: 5 + 3 = ? Marta přichází, vysvětluje pomocí prstů. Vojtíšek počítá. „Osm!“„Výborně, Vojtíšku! A teď zkus 6 + 2.“ Vojtíšek počítá. „...Devět?“„Skoro, počítej znovu—“Vojtíšek počítá. Pomocí prstů. Nahlas. Šuškavě. „Jedna... dvě... tři... čtyři... pět... šest... sedm... osm... OSM!“„Výborně!“ Paní Dvořáková: „8:17 - individuální podpora žáka se SPU ✓“
Agnes mezitím vstala a chodí po třídě. Není to zlé úmyslně, prostě nemůže sedět. ADHD není „nejde mi se soustředit“, je to „moje tělo fyzicky odmítá zůstat na jednom místě“. Marta: „Potřebuješ pauzu?“ „Ne, já jenom... se jdu projít.“Marta: „Dobře, ale pokud budeš rušit ostatní—“„Nebudu!“ Chodí dál. Paní Kovářová si píše: „Nedostatečná struktura pro žáky s ADHD?“
Nasre se dívá na příklad: 5 + 3. Neví, co znamená „+“. V afghánštině používali jiné symboly. Nebo možná nechodila do školy dost dlouho. Lenka jí ukazuje prsty - pět prstů, tři prsty. Nasra počítá. „Osm?“„Ano!“ Lenka je nadšená. Nasre se poprvé dnes usmála. Paní Dvořáková píše: „9:23 - podpora žáka s jazykovou bariérou ✓“
Kubíček: „Mámo mi říkala, že matematika je důležitá pro život.“Marta: „To je pravda, Kubíčku—“ Kubíček: „Ale táta říkal, že v životě potřebuju jenom sčítat peníze.“ Paní Kovářová se šklebí.
Sebastian brečí. Nikdo neví proč. Prostě brečí. Marta k němu přichází: „Sebastiane, co se stalo?“Sebastian (mezi vzlyky): „Neumím to... jsem hloupý...“Marta: „Nejsi hloupý, jenom to potřebuješ trénovat—“Sebastian: „Všichni jsou lepší než já!“ Technicky není pravda - Sebastian je průměrný. Ale má nízké sebevědomí a rodiče odmítají psychologickou podporu. Marta ho utěšuje. Zabere to 10 minut. Paní Dvořáková píše: „9:35 - emoční podpora žáka ✓ (ale čas odčerpaný od výuky?)“
10:00 - Inspektorky odcházejí
Paní Kovářová: „Děkujeme za hospitaci. Předběžnou zprávu dostanete do týdne.“Marta přikyvuje. Je vyčerpaná. Je 10:00 a cítí se, jako by odučila celý týden.
Týden později - INSPEKČNÍ ZPRÁVA
Marta dostává dokument. 23 stran. Otevře ho s pocitem člověka, který otevírá rozsudek.
POZITIVA:
- Asistent pedagoga aktivně podporuje žáky se SVP, Individuální přístup k některým žákům je evidentní, Snaha o inkluzivní prostředí
NEDOSTATKY:
- Nedostatečná diferenciace výuky Není systémově připravená výuka na třech úrovních obtížnosti pro všechny vyučovací předměty. Improvizace není dlouhodobě udržitelné řešení. Nedostatečná podpora pro žáky s jiným mateřským jazykem. Nedostatečná spolupráce s rodinami Nedostatečné možnosti pro nadané žáky. Absence strukturovaného prostředí pro žáky s ADHD Doporučujeme zavést vizuální rozvrhy, klidové zóny a časovače.
ZÁVĚR:
„Škola vykazuje snahu o inkluzivní vzdělávání, ale systematická podpora je nedostatečná. Doporučujeme:
- Navýšení personálu (asistent pro ČDJ, speciální pedagog)
- Další vzdělávání pedagogů
- Materiální podpora (pomůcky, technologie)
- Systémová příprava diferencované výuky
- Termín kontrolní inspekce: za 6 měsíců.“
Marta sedí ve sborovně. Ředitelka: „No... mohlo to být horší.“
Marta: „Chtějí asistenta pro češtinu jako druhý jazyk. Máme rozpočet?“ Ředitelka: „Ne.“ Marta: „Chtějí speciálního pedagoga. Máme rozpočet?“ Ředitelka: „Ne.“ Marta: „Chtějí technologie a pomůcky. Máme rozpočet?“ Ředitelka: „Ne.“ Marta: „A za šest měsíců přijdou znovu zkontrolovat, jestli jsme to všechno splnili.“Ředitelka: „...Ano.“ Ticho.
Marta: „Můžu si vzít den volna?“ Ředitelka: „Ne. Tvoje třídní schůzka je pozítří.“Marta si nalívá kávu. Je to čtvrtá dnes. Je 11:00.
EPILOG - Email od paní Svobodové, 14:32
Vážená paní učitelko,dozvěděla jsem se o inspekční zprávě (od paní Novákové, která to slyšela od uklízečky). Jsem zklamaná.Agneska mi říkala, že ve škole není dostatek podpory pro její nadání. Nyní to potvrzuje i inspekce! Požaduji OKAMŽITOU nápravu - individuální plán pro Agnes, obohacující aktivity, možná i přeskočení do druhé třídy.Také jsem četla, že Nasra nemá dostatečnou podporu. To je diskriminace! Měli byste mít TLUMOČNÍKA!Očekávám odpověď do 48 hodin.S pozdravem,Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Marta telefon vypne. Otevře zásuvku. Je úterý. Je 14:35.
Ještě musí připravit zítřejší výuku, opravit testy, napsat odpověď paní Svobodové a nějak vymyslet, jak splnit požadavky inspekce s rozpočtem 3000 korun a nula nových zaměstnanců.
Asistentka Lenka přichází: „Vidělas mail od Svobodové?“ Marta jen přikývne.Lenka: „Dáš si taky?“ Ukazuje na Becherovku. Marta: „Je úterý odpoledne.“Lenka: „A?“ Marta nalévá dvě skleničky. „Na inkluzi,“ připíjí.
„Na inkluzi,“ opakuje Lenka. „Krásný koncept. Škoda té reality.“
Ze třídy se ozývá křik - někdo tam zapomněl děti po obědě.Lenka vstává: „Jdu na ně.“
Marta zůstává sedět. Před sebou má: 23 stran inspekční zprávy, 0 korun na nápravu a 6 měsíců do kontroly a 32 let do důchodu
„Inkluzivní vzdělávání,“ říká nahlas prázdné sborovně. „Krásná vize. Kdyby ....“
