Informace na cestách (nevyzpytatelných)
Je to fascinující ukázka naší civilizační degenerace: jsme tak líní si dělat poznámky, že raději dobrovolně odevzdáme své hlasy, myšlenky a v případě naší vlády i státní tajemství do rukou algoritmu, který má k pravdě asi tak blízko jako zástupci korporací v Bhopálu k ochraně životního prostředí.
Celá poslední kauza začala jako špatný vtip. Ministr ztratil svou „pomůcku“ přímo v jednací síni vlády. Že toto zařízení, schopné nahrávat cokoli, leželo měsíce v šuplíku sekretariátu bez povšimnutí, je uklidňujícím důkazem, že naše bezpečnostní složky jsou v naprosté pohodě, tedy pokud je jejich strategií nechat potenciální odposlechy prostě „vyhnít“ v šuplíku. Pan ministr si ho koupil v Alze, ztratil ho a internet má o zábavu postaráno. Popravdě, kdo by takovou hračku občas neztratil, že? Tohle máme za sebou všichni.
Záznamníky jsou pro moderního člověka neodolatelné. Že jich je, a tolik softwarových aplikací !!! Slibují, že za vás udělají zápis, seznam úkolů a shrnutí. Je to takový digitální zpovědník, kterému s radostí vyklopíte všechno, protože je to „praktické“. Jenže zatímco klasický diktafon z devadesátek si nechal vaše bláboly pro sebe, tyhle hračky je posílají k přepisu na výlet kolem světa. Vaše slova putují na cloud, kde je zpracovávají modely jako Whisper od OpenAI, Otter a další vydřičky. Firma má sice spletitou strukturu mezi San Franciskem a čínským Shenzhenem a vy smlouvu podepisujete s entitou v Hongkongu, ale buďte v klidu; vaše data jsou určitě v bezpečí, pokud tedy zrovna americké nebo čínské úřady nedostanou chuť se trochu „vzdělat“ v českém politickém zákulisí.
A teď ta nejlepší část: AI halucinace. Generativní modely nejsou placeny za to, aby přiznaly, že nerozuměly vašemu mumlání přes šum kávovaru. Ony mají za úkol vytvořit „hladký a logický text“. Takže když si AI není jistá, prostě si něco přimyslí. Výzkumy ukazují, že Whisper dokáže do přepisu vložit neexistující léky typu „hyperaktivovaná antibiotika“ nebo, v tom zábavnějším případě, rasové komentáře a násilná líčení, která nikdo nikdy neřekl. Je to vlastně takový tvůrčí spolupracovník, který vaše nudné debaty o hokeji obohatí o prvky existenciální hrůzy.
Rozpočet je stabilní/sterilní.
Situaci monitorujeme/ monetizujeme
Zajistíme bezpečnost občanů/ bezesnost občanů.
Je to strategické rozhodnutí/tragické rozhodnutí.
Zajistíme růst ekonomiky/růst mimiky.
Situaci řešíme/ režírujeme.
Ten zákon je špatný/platný.
Pokud se u nás mluví o „slow violence“ (pomalém násilí) v souvislosti s průmyslovými katastrofami, kde neviditelné jedy jako methylrtuť nebo dioxin desítky let tiše rozežíraly komunity, u diktafonů s AI zažíváme neviditelnou erozi soukromí a pravdy. Stejně jako v Sevesu, kde se z obyvatel stali nedobrovolní „pokusní králíci“ vědeckého experimentu, jsme dnes my všichni pokusnými subjekty v experimentu s totální digitální transparentností.
Tyto úniky, a jsou jich desítky nám ukázají, že největším rizikem není sofistikovaný ruský hacker, ale prostá lidská hloupost a pohodlnost. Zatímco NÚKIB varuje před průniky a podvody, my si ty odposlechy do poradních síní nosíme sami a ještě za ně dobrovolně platíme. Ponaučení?
Čím citlivější je obsah rozhovoru, tím dál by od něj mělo být cokoli, co má mikrofon a ambici posílat data do cloudu. Ale my si stejně raději necháme od AI nabulíkovat, že jsme řekli něco geniálního, i když to bude jen halucinace algoritmu běžícího na serveru v jurisdikci, kterou ani neumíme najít na mapě.
Že se to netýká našinců? Ale tyká. Co to může udělat třeba s jedním školním sborem?
Dobrou chuť k digitální rtuťi, přátelé.
Notebook LLM
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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