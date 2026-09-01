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Iluze v želatině

Americký trh s doplňky stravy bývá často a poprávu častován přirovnáním k Divokému západu. Prostě western je tamnímu marketingu vlastní.

Od roku 1994, kdy tamní úřady složily zbraně, platí jednoduché pravidlo: dokud po vaší pilulce nezačnou lidé hromadně svítit ve tmě, nikdo se na nic neptá

Trh nabobtnal do absurdních rozměrů a stal se rájem pro ty, kdo chtějí prodávat víc marketingových stories než skutečné vědy. My v Evropě se na tento chaos rádi díváme s mírně povýšeným úsměvem. Máme přece unijní směrnice, máme úřady, máme tu pověstnou evropskou pečlivost.
Jenže ten úsměv nám na rtech mrzne ve chvíli, kdy si uvědomíme, že hrajeme úplně stejné divadlo. Jen s tím rozdílem, že naši herci mají lepší formuláře a kulisy vypadají o poznání byrokratičtěji.

Byrokratická pohádka o bezpečí

Vezměme si to popořadě. V Evropské unii, a tedy i v Česku, je doplněk stravy legislativně brán jako obyčejná potravina. Kdo by čekal přísné klinické studie a bdělé oko Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ten se šeredně plete. Tady vládne Státní zemědělská a potravinářská inspekce a celý systém kontroly připomíná spíše formální odškrtávání kolonek. Znáte to: je to jako s implementací GDPR nebo školní administrativou. Všechny papíry máte vzorně v šanonech, metodika se leskne dokonalostí, ale co se reálně děje v praxi, je věc druhá.
Abyste v Česku uvedli na trh nový doplněk, stačí ho na Ministerstvu zemědělství takzvaně „notifikovat“. V praxi to znamená, že úřadu pošlete text etikety, oni jej vezmou na vědomí a vy můžete začít byznys. Nikdo nezkoumá chemické složení ve vaší lahvičce. Nikdo předem netestuje, jestli ten zázračný prášek opravdu obsahuje to, co tvrdí obal. Hlavně, že jste nezapomněli na povinnou formulku, že produkt „nenahrazuje pestrou stravu“.
Skutečným mistrovským dílem evropského systému jsou pak zdravotní tvrzení. Z přísnosti úřadů vzešel jazykový patvar, za který by se nemusel stydět žádný demagog. Na obalu nesmí stát, že produkt něco léčí. Místo toho regály přetékají frázemi typu „přispívá k normální funkci nebo podporuje. Zní to vznešeně, evokuje to medicínu, ale právně je to naprosto vyprázdněná vata, která výrobce spolehlivě chrání před jakoukoliv odpovědností. Je to přesně totéž, co dnes máme ve školních osnovách. Stejný typ kompetenčních frází bez obsahu.

Továrny na iluze a past v podobě medvídků

A kde se tyhle zázraky vlastně berou? Iluze o pečlivých laboratořích v bílých pláštích rychle vezme za své. Většina evropské produkce se valí z obřích továren na zakázkovou výrobu. Je to ukázkový „white label“ byznys. Vy si vymyslíte chytlavý název, objednáte pár tisíc kusů, necháte si natisknout designové etikety a zbytek už zařídí masivní kampaň na sociálních sítích.
Absolutním symbolem této dekadence jsou pak populární vitamínové gumové bonbony. Tváří se jako ideální kompromis pro lidi, kteří nechtějí polykat nudné tablety. Jenže technologicky je to naprostá katastrofa. Aktivní látky v tomto želatinovém prostředí, citlivém na teplo a změny pH, často degradují dřív, než produkt vůbec opustí sklad. Reálně si tak kupujete předražené želé z pouti, kde je obsah účinných látek spíše zbožným přáním. Nezávislé testy, pokud si s nimi vůbec někdo dá tu práci, to potvrzují se železnou pravidelností.

Šachová partie, kterou spotřebitel prohrává

Celý tenhle byznys je jako sofistikovaná šachová partie, kde spotřebitel hraje dámu a ještě se u toho dívá do mobilu. Bariéra vstupu na trh prakticky neexistuje. Stačí drzost, e-shop a dobrý příběh.
Regulace tu nevytvořila bezpečí, ale jen jeho dokonalou iluzi. Zákazník ukolébán razítky a složitými názvy nakupuje prázdné sliby, zatímco výrobci si mnou ruce. Pokud v téhle džungli nechcete být jen snadnou kořistí, vyžaduje to probudit kritické myšlení a ochotu číst etikety s podobnou pozorností a porozuměním, jakou bychom měli věnovat dobré literatuře. Protože ale dneska už nikdo dobrou literaturu nečte, dopadá to stejně s těmi etiketami.
Znamená to preferovat stabilní kapsle před lákavými bonbony, absolutně ignorovat marketingové pohádky a hledat ty vzácné výrobce, kteří se nebojí zveřejňovat výsledky skutečných nezávislých testů.


A co přesně má v té záplavě plastových lahviček smysl vůbec hledat? To je na úplně jinou esej. Pro dnešek stačí přijmout ten hořký fakt, že v regálech lékáren a e-shopů často platíme za příběh mnohem víc, než jakou hodnotu má to, co nakonec spolkneme.

Autor: Milan Hausner | úterý 1.9.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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