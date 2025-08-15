Iluze jsou pro každého
Neprožíváme ve školách vlastně poslední dobou něco podobného? Občas inspiraci, hezké chvilky, někdy nepochopitelné záhady, ale iluze bohužel vlastně pořád. K tomuto závěru mne vede nová bytost, která už sama ani do třídy nechodí, protože si ji žáci nosí v tašce. Má obrovskou míru převleků a technických forem. Vlastně si troufám říct, že tahle potvůrka je ve třídách častěji než školník i ředitel s inspekcí dohromady..
V moderním školství, kde se znalosti měří počtem slov ve strojovém textu a už méně obsahem, kde eseje se píšou rychleji, než bys řekl švec, se učitelé povětšinou na takové produkty tváří, že je to docela prima. Proč? Protože je to pohodlnější a iluze jsou přece pro všechny.
Kdysi dávno student seděl nad knihami, potil se, hledal informace, psal poznámky, ba i s mamkou či dědou doma promluvil, a nakonec odevzdal něco, co aspoň vzdáleně připomínalo vlastní práci. Dnes? Stačí napsat do AI: „Napiš mi esej o vlivu sběru odpadků na stávající klima, hele, ať to zní, že jsem to fakt nastudoval a znělo to tak jako dvanáctileté dítě.“ Sice tři odstavce, ale na světě je hluboká úvaha o vlivu slunka včetně nedávného blackoutu. (Vyzkoušel jsem to u své skupiny učitelů, čistě strojová úvaha s tímto popisem zblbla 80 % všech zúčastněných a téměř 2/3 checkerů). Páni evangelisté, co tak rádi využíváte tyhle nástrojové paskvily k osočování druhého (nejčastěji politiky) prý za opsanou diplomku, vy jste taky jako ti kouzelníci, ale ti falešní. Vytváříte iluze SVÉHO všehomoudra, ačkoli ve vašem případě se tomu říká egoistický narcismus, který u vybraných osob tady na Linked připomíná neustále chrlící islandské gejzíry. V tomto případě ne páru či vroucí vodu, doslova vařicí hlouposti, ve kterých se nakonec uvaří sami.
Zpátky do školy: Žák práci odevzdal, učitel přečetl. „To jsi vymyslel a napsal sám?“ Odpověď je prakticky vždy stejná: „Jo, jasně. Trvalo mi to celý víkend, babička mi jenom trochu poradila.“ Zvláštní, jak mladá generace ztratila i pojem o čase. (2 hodiny včetně 115 minut, v lepším případě, Minecraftu.)“
Učitelé nejsou naivní. Oni vědí. Vědí, že ten student, který ještě minulý týden nerozpoznal mně a mě, najednou odevzdal text s pár odbornými slovy. (AI už ví, že moc jich tam dát nemůže, to pravděpodobnost v textu puberťáka nedovoluje). A tak i učitelé mají svou iluzi. Mají se ptát, zpochybňovat a riskovat, že budou muset řešit etiku používání AI, psát zprávy, vést diskuze s vedením školy a nakonec, nedej bože, i se zákonnými zástupci…ve vybraných případech dokonce i s právními zástupci těch zástupců...?
Ne, děkuji. Raději si řeknou: „No, třeba se fakt zlepšil. Třeba ho to chytlo. A asi na něj měla babička dobrý vliv…“
A pak si jdou udělat kafe a ignorují realitu. Protože realita bolí. A AI je pohodlná. Pro studenty i pro učitele.
Umělá inteligence se stala neoficiálním souputníkem. Je vždy připravená, nikdy neodmlouvá, a hlavně – nikdy nezapomene citaci. Studenti ji milují. Učitelé ji tolerují. A školství? To předstírá...
AI píše eseje, řeší domácí úkoly či generuje prezentace… „Není to podvod?“ Odpověď zní: „Ne, je to nástroj. Jako kalkulačka. Jen trochu… chytřejší.“ Moderní školství je jako dobře sehrané divadlo. Studenti hrají roli pilných žáků, kteří „tvrdě pracují“. Učitelé hrají roli mentorů, kteří „věří ve své studenty“. A AI? Ta je scénárista, režisér i kulisák v jednom. Další funkce si doplňte sami.
Nikdo nechce zkazit představení. Nikdo nechce říct nahlas, že král je nahý. Protože by se muselo něco měnit. A změny bolí. Tak raději všichni mlčí, pokyvují hlavou, a doufají, že to nějak dopadne. Takže ano, studenti používají AI. A ne, nepřiznávají to. A učitelé to vědí. Ale raději se neptají. Protože je to pohodlnější. Protože je to rychlejší. Protože je to jednodušší.
A tak se školství mění v hru na slepou bábu, kde všichni vědí, kde kdo je – ale nikdo nechce být ten, kdo otevře oči a tu nánu digitální někde najde. Neplatí to ale náhodou dnes na spoustu věcí kolem nás? Odpověď nechávám otevřenou... zase tak moc ne, viďte?
PS: AI do školy samozřejmě patří, jen se musíme o ni naučit s žáky mluvit a využívat ji k tomu, aby vzdělávání nebylo opravdu jen tou iluzí.
Milan Hausner
Než data skončí Llamě v tlamě
Soukromí každého z nás je v současné době extrémně ohrožené. Máme sice zákon na ochranu osobních údajů, který běžný občan považuje spíše za otravný hmyz. Nicméně, ukažme si jeden příklad, kde je aplikace zákona více než žádoucí.
Milan Hausner
Čím více slov, tím více mlhy
V červenci američtí sociologové zveřejnili zajímavou studii, ve které objevili Ameriku s Antarktidou dohromady.
Milan Hausner
Ach, ty kompetence ...a co s nimi udělá AI
„Vzdělávání není a nemůže být souhrnem kompetencí. Absolutizace orientace na žáka prostřednictvím jeho kompetencí je novodobým zaklínadlem.
Milan Hausner
Babiččin boltec a tchýně v lednici
Dostal jsem od manželky úkol: už dlouho jsme prý nic nemodernizovali. Vymalováno je, okna opravená, myčka hrdě vrní. Nastal čas posunout technologie na úplně novou úroveň.
Milan Hausner
Bill tady byl (2000-2025)
Doba důchodová přináší do života každého z nás hodně smutných momentů, ale také řadu vzpomínek. Některé však nabývají na docela jiném významu.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma.