Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

IDB

Milan Hausner
Kvantitativní model rozpadu veřejné diskuse v podmínkách pozdně digitální společnosti = sociologická skoro studie pro všechny blogery bez rozdílu pohlaví, vyznání a jazyka

Kvantitativní model rozpadu veřejné diskuse v podmínkách pozdně digitální společnosti

Abstrakt

Předkládaná studie navazuje na dlouhodobá pozorování veřejného prostoru a přináší první ucelený model umožňující měřit míru racionální diskuse. Výzkum vychází z předpokladu, že mezi množstvím nálepek a množstvím myšlení existuje silná korelace. Jinými slovy: čím více je účastník debaty přesvědčen, že přesně ví, kdo je jeho protivník, tím menší potřebu pociťuje zjišťovat, co vlastně říká.

Dosavadní poznatky naznačují, že moderní společnost nalezla mimořádně efektivní metodu, jak eliminovat největší slabinu tradiční diskuze: nutnost přemýšlet.

Teoretická východiska

Klasické pojetí debaty předpokládalo existenci faktů, argumentů a elementární snahy porozumět realitě. Tento model se však ukázal jako neudržitelně náročný. Vyžadoval četbu delší než jeden odstavec, schopnost snášet nejistotu a v krajním případě dokonce připustit, že druhá strana může mít v něčem pravdu.

  • Digitální společnost proto vyvinula podstatně efektivnější mechanismus.
  • Namísto argumentů používá identity.
  • A namísto zkoumání reality provozuje třídění lidí do stále jemnějších kategorií morálního zoologického atlasu.

Konstrukce indexu

Pro potřeby měření byly definovány následující proměnné:

  • N = podíl nálepek
  • R = podíl morálního rozhořčení
  • F = podíl ověřitelných faktů
  • A = podíl argumentů
  • O = podíl skutečných otázek

Na základě rozsáhlého pozorování sociálních sítí, diskusních fór a hospodských univerzit byl stanoven vzorec:

IDB = (N² + R) / (F + A + O)

Nálepky jsou umocněny na druhou mocninu, protože jejich společenská reprodukce vykazuje vlastnosti řetězové reakce.

Jeden člověk označí druhého za dezoláta.

Druhý odpoví označením fašista.

Třetí přidá kolaboranta.

Čtvrtý vytáhne globalistu.

Po několika minutách již nikdo neví, zda se původně diskutovalo o ekonomice, migraci, školství nebo receptu na kynuté buchty.

Modelový výpočet

Debata obsahuje:

  • 60 % nálepek
  • 20 % rozhořčení
  • 10 % faktů
  • 5 % argumentů
  • 5 % otázek

Dosazením do vzorce:

IDB = (60² + 20) / (10 + 5 + 5)IDB = 3620 / 20IDB = 181

Výsledná hodnota 181 jednoznačně potvrzuje výskyt pokročilého stádia debatní eroze v multiplikační formě s vysokým stupněm virulence s pandemickou incidencí v celé populaci.

V této fázi již argument neplní poznávací funkci. Je používán podobně jako bezpečnostní vesta v módní přehlídce. Tváří se užitečně, ale nikdo od něj žádný skutečný výkon neočekává.

Interpretace výsledků

IDB 0–20 Fáze civilizace

Vyskytují se fakta. Účastníci reagují na obsah sdělení. Jsou pozorovány ojedinělé případy změny názoru. Jedná se o vzácný a silně ohrožený biotop.

IDB 20–50 Fáze sociálních sítí

Argumenty jsou stále přítomny, ale jejich populační hustota rychle klesá. Nálepky získávají dominantní postavení a vytlačují původní druhy komunikace z přirozeného prostředí.

IDB 50–100 Fáze kmenové mobilizace

Počet nálepek převyšuje množství argumentů. Debata ztrácí poznávací funkci. Účastníci již nehájí myšlenky. Hájí příslušnost ke smečce.

IDB 100–200 Fáze morálního karnevalu

Téma přestává být důležité.Důležitým se stává pouze boj o status ctnostného člověka. Fakta přežívají pouze jako dekorativní prvky.

Podobně jako plastové květiny na recepci levného hotelu připomínají, že kdysi existovalo něco jako realita.

IDB nad 200 Absolutní nálepková singularita

Dochází ke kolapsu argumentačního prostoru. Slova již nepředávají informace. Slouží výhradně k rozpoznávání příslušníků jednotlivých kmenů. Diskuze se mění v permanentní výrobu nepřátel. Pravda se stává přebytečnou proměnnou.

Zákon digitálního kmene

Z výzkumu vyplývá existence univerzálního pravidla:

N > (F + A)

Jakmile množství nálepek převýší součet faktů a argumentů, dochází k takzvanému bodu epistemického zlomu. Od této chvíle již lidé neposuzují výroky podle jejich pravdivosti.

Posuzují je podle původu. Správnost tvrzení neurčuje důkaz. Určuje ji příslušnost autora.Pravda se stává kmenovým symbolem.

Argument se mění v identitu. A diskuze v náboženský obřad bez boha.

Závěr a implikace pro další výzkum

Předložené výsledky potvrzují, že veřejný prostor prošel v posledních letech významnou evoluční změnou. Po tisíciletích komplikovaného hledání pravdy lidstvo objevilo výrazně efektivnější strategii: kategorizovat místo analyzovat.

Nálepka se tak stala základní jednotkou současné komunikace.

Plní funkci argumentu, morálního soudu i skupinového pozdravu současně. Je rychlá, energeticky nenáročná a nevyžaduje znalost tématu.

Empirická data navíc naznačují, že mezi úrovní informovanosti a mírou sebejistoty nemusí existovat žádná souvislost. V některých případech jejich nositele se dokonce zdá, že jde o veličiny vzájemně nepřímo úměrné.

Byl pozorován opakovaný výskyt jedinců, kteří o problému nevěděli prakticky nic, avšak jejich jistota dosahovala hodnot blížících se fyzikálnímu maximu.

Výzkum tak umožňuje formulovat obecný zákon pozdně digitální společnosti:

Pravděpodobnost dosažení porozumění se blíží nule úměrně tomu, jak rychle roste jistota účastníků, že již vlastní pravdu.

Budoucí badatelé by se měli zaměřit především na otázku, zda existuje horní hranice indexu debatní bezcennosti, nebo zda je lidská schopnost nahrazovat poznání nálepkováním teoreticky neomezená.

Dosavadní pozorování však vzbuzují oprávněné obavy.

Naznačují totiž, že se blížíme stavu, v němž bude možné vést několikadenní veřejnou debatu bez jediné ověřitelné informace, bez jediného argumentu a bez jediného pokusu o porozumění, přičemž všichni účastníci budou současně přesvědčeni, že zvítězili.

Lze proto uzavřít, že moderní veřejný prostor úspěšně vyřešil problém intelektuální nejistoty. Společnost tak konečně dosáhla stavu, kdy je možné mít na všechno názor, na nic znalosti a na každého nálepku.

Vlastní prompt...Copilot ... na základě 27 zdrojových souborů a zejména bezmála pár desítek blogových diskutérů na několika forech.

Autor: Milan Hausner | pátek 9.10.2026 9:15 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Milan Hausner

Patogeny: pravda a lež o jejich úniku 2

Tato problematika: tedy bezpečnost a rizika spojená s výzkumem nebezpečných patogenů v laboratořích s vysokým stupněm zabezpečení (BSL-3 a BSL-4) byla, je a bude vždy v ohnisku politického boje.

8.10.2026 v 14:06 | Karma: 4,71 | Přečteno: 76x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Krev a výkupné: Mariánský příkop etiky

Začněme hned na úvod upřímnou omluvou. Omlouvám se tímto všem hyenám skvrnitým, žíhaným i čárkovaným v celé jejich zoologické šíři.

8.10.2026 v 9:00 | Karma: 6,37 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Fenomén Nobelovy nemoci (nobelitida)

Měli bychom si konečně nalít čistého vína. Jakmile totiž člověk pověsí na krk z rukou švédského krále těžkou zlatou medaili, stane se v očích veřejnosti, médií a hlavně...

8.10.2026 v 0:00 | Karma: 5,86 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Elektromobilem vstříc žaludečním vředům aneb Proč spolujezdci vzadu ...zelenají

Pokrok nezastavíš. Dřív voněla auta po benzínu, spáleném oleji a poctivých sazích z výfuku, takže člověk aspoň věděl, že žije a že spaluje dinosaury.

7.10.2026 v 9:00 | Karma: 11,64 | Přečteno: 329x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Diagnóza doslova. Draslík na dialýze a banán na tenise

Bububu radiace v článku antinukleární úderky vytahuje starou antijadernou šablonu. Nic jiného vlastně ani není. Tvrdit, že běžný provoz jaderné elektrárny nese „nezanedbatelné“ zdravotní riziko, není opatrnost.

7.10.2026 v 2:41 | Karma: 7,64 | Přečteno: 97x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky
vydáno 4. října 2026

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.
2. října 2026  8:34

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle
4. října 2026

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...

Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Zástavba Nových Dvorů bezprostředně navazuje na park Jalodvorská louka, jejíž...
7. října 2026  17:23,  aktualizováno  18:48

Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové...

Na ryby i v říjnu. Přehled závodů, kde můžete poměřit síly a přihlásit se na poslední chvíli

Štika, královna vod – i tu bude možné na závodech ulovit.
9. října 2026  10:30

Rybářské pruty ještě není čas uklízet. Říjen přináší závody napříč Českem, od lovu kaprů přes...

Spor o kácení komplikuje uzavření tunelu. Zatím není jasné, kudy povede objížďka

Tunel Hřebeč bude svým vybavením patřit k nejmodernějším.
8. října 2026  16:12,  aktualizováno  9. 10. 10:16

Spor o kácení v Hřebečovském lese na Svitavsku zasahuje do podoby plánované uzavírky tunelu Hřebeč...

Posadil mě do sedla a řekl jeď, vzpomíná syn dostihové legendy. Vyhlíží Pardubickou

Minulý rok jel Marcel Novák mladší Velkou pardubickou poprvé a společně s otcem...
9. října 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Má za sebou závod na Velké pardubické či italské Merano. Marcel Novák mladší pochází z Českolipska,...

Je jim 18 let a chtějí na radnici. V komunálních volbách kandiduje 643 benjamínků

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026
9. října 2026  10:08

Komunální volby jsou mimo jiné soubojem generací. Letos se o místo v zastupitelstvu uchází 643...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Milan Hausner

  • Počet článků 823
  • Celková karma 8,48
  • Průměrná čtenost 187x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.