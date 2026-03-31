I vymýcené neštovice se smějí, když vidí ty dnešní debaty
Když Zdeněk Ježek v 70. letech objížděl africké vesnice a s tužkou v ruce mapoval poslední ohniska pravých neštovic, asi netušil, že o pár desetiletí později bude jeho vlastní země řešit něco mnohem těžšího než eradikaci smrtelného viru. Bude řešit, zda se vyplatí informovat lidi o tom, že očkování proti běžným nemocem funguje.
Ježek měl tu čest podílet se na jednom z největších triumfů medicíny. Díky němu a jeho kolegům dnes nemusíme pohřbívat miliony lidí, kteří zemřeli na neštovice. Jeho jméno patří do učebnic vedle Pasteura a Salka. A my se mu odvděčujeme tím, že necháme pár politiků, aby na jednání vlády rozhodli, že 100 milionů na propagaci očkování je „podezřelých“ a že se to musí „přepracovat“.
Řeč je o nové očkovací strategii, kterou připravil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dokument, který měl zvýšit proočkovanost proti chřipce, pneumokokům, HPV a meningokoku, se stal terčem útoku SPD. Tomio se tváří, že jde o „zbytečné vyhazování peněz“. A premiér místo aby svého ministra podpořil, se k tomu blábolu připojil.
Podle svědků z jednání si Babiš vzal slovo, začal zpochybňovat, kdo ty peníze „slíbil“, a nechal celý materiál stáhnout k revizi. Ministr Vojtěch, který se zpočátku snažil svůj plán hájit, nakonec ztichl. Představte si tu scénu: ministr zdravotnictví, který se snaží prosadit prevenci nemocí, je umlčen vlastním premiérem, protože ten se chce zavděčit předsedovi hnutí, které za covidu rozdávalo letáky s nápisem „Očkování je zločin“.
A zatímco se politici přetahují o to, jestli 100 milionů (což je mimochodem zhruba cena dvou nadupaných reklamních kampaní Agrofertu) je „přemrštěných“, Zdeněk Ježek se v hrobě obrací. A neobrací se jen tak ledabyle. Obrací se tempem, které by mu záviděl každý kompostář.
Protože Ježek věděl, že jediná cesta, jak porazit smrtelné nemoci, je kombinace vědy, odvahy a politické podpory. On měl tu poslední jmenovanou – Světová zdravotnická organizace stála za jeho misí. Dnešní čeští epidemiologové mají premiéra, který jim na jednání řekne, že „se na to podíváme znovu“, protože se Tomio kabonil.
Infekční nemoci se mezitím pomalu, ale jistě připravují na comeback.
Lékaři v čele s Českou lékařskou komorou napsali ministrovi Vojtěchovi otevřený dopis. Připomněli mu, že chřipka každoročně zabíjí stovky lidí, že pneumokokové infekce jsou smrtelné a že HPV způsobuje rakovinu. A že očkování je jediná účinná ochrana. Jenže dopis je jen dopis. Politická realita je taková, že premiér potřebuje udržet vládu a nemá zájem se hádat s Okamurou, který by mu jinak ztěžoval život ve Sněmovně. A tak se obětuje Vojtěch, očkovací strategie a vlastně i zdraví obyvatel.
Kdyby Zdeněk Ježek mohl promluvit z hrobu, nejspíš by řekl něco ve smyslu: „Kluci, já jsem strávil roky v africkém vedru, stopoval poslední případy neštovic, riskoval nákazu a díkybohu ji nechytil. A vy tady teď necháte zrušit propagaci očkování proti chřipce, protože někdo řekl, že to je zbytečné? Tohle fakt nevymyslíš.“
Možná by dodal, že na rozdíl od neštovic, které se podařilo vymýtit, se hloupost (jiné slovo mi v blogu neprojde) vymýtit nedá. A že politici, kteří podkopávají důvěru v očkování, jsou mnohem nebezpečnější než jakýkoli virus – protože virus alespoň neví, co dělá.
Adam Vojtěch teď může jen doufat, že z té „revize“ něco zbude.
Ministr se sice statečně tváří, že dokument je „živý“ a že se „může upravit“, ale každý, kdo někdy viděl, jak dopadají „živé dokumenty“ v české politice, ví, že to obvykle znamená: SPD řekne své, Babiš přikývne, Vojtěch se stáhne a z 100 milionů nakonec bude možná 10, které se utratí za plakáty s nápisem „Očkujte se, nebo ne, je to na vás“. Ale za to bratrstvo pod křížem předkládá novelu zakazující mobily, a přitom neví, která vůbec bije.
A mezitím chřipka, pneumokok a HPV uspořádají oslavu. Poprvé po letech mají pocit, že jejich comeback je na spadnutí. Protože když se o zdraví obyvatel rozhoduje podle toho, aby se někdo neurazil, virům se otevírá okno dokořán.
Zdeněk Ježek by se v hrobě neobracel jen zklamáním. On by se obracel vztekem. A možná i smíchy – protože co jiného zbývá, když dnes stačí, aby se ujal slova Tomio Okamura a premiér okamžitě zapomene, že má vlastního ministra zdravotnictví?
Ale hlavně: příště, až někdo bude mluvit o tom, že Česko je „zdravotnická velmoc“, vzpomeňme si na muže, který pomohl vymýtit neštovice. A pak se podívejme na vládu, která nechá zrušit očkovací kampaň, protože se bojí populistů. Možná pak pochopíme, že od eradikace neštovic jsme se neposunuli o krok dál, ale o deset let zpátky.
Milan Hausner
Na rande s nemocí (ale jakou?) VI.
Záchranářka, co už viděla leccos, si dá rande s chodícím chorobopisem. Jak tohle muže dopadnout? Dobře nebo zase jen defibrilátor?
Milan Hausner
Pozor, pozor! Meta zase zachraňuje lidstvo. Tentokrát vaším mozkem.
Zatímco normální lidé řeší, jestli si mají koupit dražší předplatné na Instagram bez reklam, géniové z Meta FAIR přišli s další věcí, která nám úplně změní život. Jmenuje se TRIBE.
Milan Hausner
Portrét padoucha 21. století: Když chatbot přestane být poslušným nástrojem
Každá doba má své typické padouchy. Dvacáté století jich mělo na výběr hned několik: od zlověstných diktátorů přes šílené vědce až po korporátní magnáty, kteří prodávali duše za zisk.
Milan Hausner
Život bez digitálních závislostí? Jen když se dá sdílet
Rodina detoxuje. Mobily v koši, tablety pod stolem, pes lajkuje. Wide formát běží, svědomí se načítá. Digitální pokrytectví v přímém přenosu – a všichni se tváří offline.
Milan Hausner
Plat je věcí veřejnou… aneb co bude, až opravdu bude…
Výborně, dámy a pánové, vítáme vás u stolu, který je prostřený pro skutečně výjimečný gurmánský zážitek. Dnešní menu vám bude servírováno v několika chodech a ručíme za to, že se u něj pobavíte, možná i pozastavíte
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Nový koncertní sál v Ostravě se bude jmenovat VOX, což je latinsky hlas
Nový koncertní sál v Ostravě postavený podle návrhu architekta Stevena Holla se bude jmenovat VOX,...
Blížilo se to činnosti mafie, řekl soudce a potvrdil tresty za pohřbení muže v parku
Armén Richard Svoboda a Moldavan Oleg Fedorov si za vraždu jiného Arména v pražském parku a...
Velikonoce na Vysočině 2026: Do vesničky i na poslední dny Ježíše do Želivi
Víkend bude patřit velikonočním svátkům. Pořadatelé jim po celé Vysočině věnují celou řadu akcí a...
Dopravní podnik avizuje „Výlukonoce“, omezení o svátcích čeká metro i tramvaje
Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje přes Velikonoce další část výměny pražců na lince metra C a...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.