I mezi kantory máme archetypy
Aby bylo naprosto jasno, milé děti, a nemusely jste lovit v paměti, co že nám to ta češtinářka (ta přísná v té svetrové vestě) kdysi říkala o literatuře: archetyp není žádná pravěká obluda ani typ archy, do které nastupovala zvířata po párech. Je to takový prapůvodní vzor, první otisk, podle kterého se pak všichni další opisují. A v našem pedagogickém bestiáři máme dva takové vysloveně ukázkové otisky. Dvě či dva pravzory, které plodí celé generace svých následovníků. První, je ten s tváří YouTubera a srdcem marketáka. Druhý? Ten vypadá, jako by ho vytesali ze starého školního řádu a oblékli do šatů z pozapomenuté doby. Oba jsou věční. Oba jsou svým způsobem fascinující. A oba, světe div se, občas něco naučí.
První hlavně to, že na charismatu se dá parazitovat do konce života. Ten ovšem často přestoupí do politiky. V stávajícím parlamentu máme takových příkladů dost. Tam bohužel to charisma docela ztratili. Ten druhý, že na vědomostech se dá stavět kariéra, i když ji nikdo nefandí.
V pedagogickém stavu totiž existují dvě zcela odlišné cesty, jak se zapsat do povědomí školních chodeb. První z nich je ta, která vede po rudém koberci posypaném bonbóny za vysněnou soškou Zlatého Ámose. Je to cesta ředitele marketingu, ne tak zcela kantorská. O Ámosovi jsem psal, a protože se to hodí na dnešního slovosledu, uvádím odkaz.
Představte si ho. Mistr převleku. Do hodiny nevstoupí, ale vtrhne. Není to jen tak obyčejný pedagog, je to jedna velká one man standshow. Však je to také na stojáka. Jeho hodiny dějepisu jsou spíše divadelním představením, kde Napoleon přichází v dobovém kabátě (který ušila jeho maminka) a bitvu u Waterloo vysvětluje pomocí vodních pistolí a papiňáku. Děti ho zbožňují. Je vtipný, je cool, točí s nimi tiktoky na chodbě a jeho největší pedagogickou zásluhou je, že za celý rok neztratil kázeň, protože všichni jsou tak napjatí, co si zase na sebe vezme, co vymyslí a co kde nedotáhne do konce. Kolegové se na něj dívají s despektem, ale zároveň se zlou předtuchou, protože vědí, že na konci roku bude opět navržen na onu pověstnou cenu. Jeho databanka vědomostí je sice prázdná jako státní kasa po Vánocích, ale charisma… to charisma by prodalo ledničku Eskymákovi. Tento učitel nechce, abyste uměli rovnice, on chce, abyste mu dali lajk. Rovnice a data je staromódní přítěž. A když za ním za pět let přijdete na ulici a řeknete: „Pane učiteli, vy jste byl fakt borec!“, on se mile usměje, vyfotí se s váma a pošle to na Instagram s hashtagem #mamzakyrad. Je to okamžitá sláva, instantní karma. A soška zlatého Ámose? Ta je jen logickou tečkou za tímhle dokonalém cirkusem. Ale i na tu na poličce doma napadá prach...
Jenže pak je tu ten druhý. Ten nenápadný. Ten, který chodí v té samé vytahané svetříkové vestě od září do června. Nepřevléká se, leda tak ze saka do pláště. Jeho hodiny jsou… no, řekněme, že nejsou žádný blázinec. Diktuje zápisky, opravuje písemky s přísností středověkého inkvizitora a jeho nejvtipnější hláška za celý rok je: „Tak jo, otevřete si sešity.“ Není cool, není vtipný, nechodí s vámi na pivo po maturitním plese. Je nudný a chladný jako noc v poušti. Vlastně ho málem nenávidíte. Nadáváte na něj doma u večeře, pomlouváte ho na školním výletě a přejete mu, ať mu do té jeho vytahané vesty spadne krápník.
A pak uplyne deset let.
Sedíte v práci, počítáte daně, nebo se snažíte napsat složitý mail v angličtině, a najednou se zarazíte. Aha. Tu čárku před „který“ píšu proto, co ten protivný učitel češtiny furt omílal. A ten mail… sakra, vždyť ta slovesa dávám správně do časů přesně tak, jak nás to ten suchar v té vestě mučil celé čtyři roky. Najednou vás to praští. Ten herec v převleku Napoleona vám sice udělal hezké odpoledne, ale co si z něj vlastně pamatujete? No, že měl blbý knír a široký třírohý klobouk. Ale ten druhý? Ten vás vlastně naučil myslet. On vás připravil na život, který teď žijete. A toho suchara, co jste mu přáli padající krápníky, byste teď nejradši objali a pozvali na večeři. Teprve teď se stal ikonou. Teprve teď, s odstupem času, kdy jeho „nuda“ dostává úplně nový rozměr.
Ten první učitel je jako rychlé občerstvení: chutná skvěle, ale za hodinu máte hlad. Ten druhý je jako špenát: v deseti letech je to nechutná břečka, ve třiceti zjišťujete, že je to vlastně super a navíc máte sílu jako Pepek námořník. Ironií osudu a řízení českého školství zůstává, že ten první dostane sošku, potlesk a davy fanoušků, zatímco ten druhý dostane maximálně tak důchod a občasný anonymní dopis s poděkováním, který končí v koši, protože ho považuje za omyl.
A tak zatímco se mistři převleků ženou za svou chvílí slávy, skuteční mistři řemesla tiše sází semínka, která vyklíčí, až když je dávno po sklizni. Jediný, kdo to celé sleduje s nezúčastněným úsměvem, je školník. Ten totiž dobře ví, že po té velké show toho kostlivce bude stejně muset vysmýčit zapomenuté svačiny v lavicích.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.