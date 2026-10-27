Hvězdná hodina argumentační lenosti
Proč přemýšlet střízlivě, když se dá tak krásně hysterčit
Kdyby šlo jen o to, že instituce točící s miliardami z našich kapes mají být kontrolovány, což je mimochodem nápad tak radikální jako zjištění, že ráno bývá světlo, nebyl by o čem vést řeč. Jenže žijící aktéři naší politické scény by přišli o smysl života, kdyby z toho neudělali estrádu pro náročné. Rozhodně by padalo méně slov o demagogii z jedné i druhé strany.
O to víc fascinuje to divadlo, které se kolem toho rozehrálo.
Ústavní realita: Detail, který se tak krásně ignoruje
Když se podíváme na jádro sporu, všichni ti zběsilí glosátoři raději velkým obloukem obcházejí jeden drobný, leč zásadní právní detail: koncesionářské poplatky ani majetek veřejnoprávních médií nejsou státním majetkem ani součástí státního rozpočtu. Přímo v Ústavě České republiky (v článku 97) má totiž NKÚ vymezené velmi přísné mantinely – kontroluje výhradně státní hospodaření. Pokud by tedy měl NKÚ do médií skutečně vstoupit, nestačí jen mávnout kouzelným proutkem a přepsat obyčejný zákon. Vyžadovalo by to změnu ústavy a úpravu jedné kompetence NKÚ, třípětinovou většinu v obou komorách Parlamentu a poctivou ústavní shodu napříč politickým spektrem.
Jenže to by znamenalo opustit pohodlné zákopy a začít reálně pracovat. Docela jiný zákon a vida, základní atribut by byl vyřešen.
Vládní alibi a skutečný trik: Jmenování vlastních lidiček do mediálních rad
Zde se pomalu odkrývá skutečný zákulisní plán. Ono totiž ve skutečnosti vláda vůbec nechce, aby NKÚ do médií vstoupil.
Ta ústavní překážka je pro ni tím nejlepším alibi pod sluncem. Vláda se může navenek tvářit: „Vždyť bychom moc rádi, ale ústava a nezávislost médií nám to prostě nedovolí!“ a tím elegantně odpálit jakékoliv reálné úvahy o tom, že by peníze prověřil nezávislý státní úřad.
Místo toho si prosazuje vlastní „velkou mediální novelu“, kde si pravidla financování a fungování rad ošetří po svém. A tady se dostáváme k jádru problému: vláda si přes rady zajistí, že tam bude moci pohodlně jmenovat své vlastní lidičky, a média tak ovládat mnohem lépe, potají a efektivněji – a to je ten skutečný maglajz. Nemusí složitě měnit ústavu, stačí si pohlídat lidičky v radách, udržet si finanční kohoutky a dál se u toho tvářit jako dojatí obránci demokracie. Nemusí se hlavně s opozicí dohodnout. A to bude ten nerozlousknutelný oříšek.
Opozice a zrod křikolitika
A co na to opozice? Ta sice na tento vládní manévr a snahu udržet si nad médii vliv přes vlastní lidičky v radách velmi správně a hlasitě ukazuje prstem, ale tím to končí.
Opozice totiž velmi rychle zjistila, že řev je mnohem výhodnější než řešení. V tu chvíli se z řadového poslance rodí ukázkový křikolitik – nový živočišný druh, pro kterého je hlasitý decibel víc než nudná ústavní většina. Kdyby totiž měla opozice podat reálný ústavní protinávrh a dotáhnout ho do konce, přišla by o hlavní palivo pro své tiskovky.
A tak tu máme dokonalou symbiózu: vláda si potichu chystá lidičky v radách a schovává se za ústavní mantinely, zatímco opozice na to sice trefně poukazuje, ale jako správný křikolitik bude raději dál hystericky ječet, než aby podala návrh vyžadující skutečnou dohodu. Kdyby předložila své řešení, tak by vládní sakra děravý koráb narazil na mělčinu. A musel by začít lodičku vyprošťovat, a nikoli ji používat jako ledoborec.
Intelektuálové v první linii: Kmenová rétorika v kravatě
A to nejzábavnější (a zároveň nejděsivější) na tom je, s jakou vervou na tuto hru naskakují i lidé, od kterých by člověk čekal nadhled.
S otevřenou pusou a plným nasazením tuhle kmenovou rétoriku s radostí přebírají i intelektuálové, komentátorští šíbři a self-made analytici. Lidé obtěžkaní tituly a puncem společenské elity, kteří se v diskusích leckdy chovají jako intelektuální křikolitici jako samostatná kategorie. Místo toho, aby s klidnou hlavou narovnali věcný kontext – tedy že to bez ústavní změny nepůjde a že vládní tlačenka vlastních lidiček do rad je ten pravý skrytý problém –, raději sepíšou hlubokomyslný traktát o konci civilizace.
Oblečou lacinou demagogii do vznešeného kabátku, protože to prostě víc nese na sociálních sítích. Být příčetný a právně přesný se dneska zkrátka nenosí.
Dokonalá zástěrka
Argumentační lenost a ignorování vlastního ústavního rámce jsou tak ve finále jen roztomilý vedlejší produkt. Skutečný průšvih nastává ve chvíli, kdy se záměrně zamění prostředek za cíl.
Pak už totiž vůbec nejde o hledání řešení. Jde o to udržovat ten spor při životě za každou cenu. Spor totiž voliče mobilizuje mnohem spolehlivěji než nějaká nudná, správná ústavní norma.
Proto mám pocit, že největším zastáncem současného stavu není ani ten, kdo chce kontrolovat účty, ani ten, kdo se bojí o svobodu. Největším zastáncem je samotná politická potřeba dál křičet – domovské právo každého správného křikolitika.
Kdyby totiž někdo chtěl ten problém doopravdy vyřešit, musel by opustit komfortní zónu, začít vyjednávat o změně Ústavy a prosté změně jedné kompetence, což mimochodem už v jistém návrhu stojí na webu NKU.
A celé to divadlo by zkrachovalo.
Což je možná přesně to, co si ti herci na jevišti – ať už v politických lavicích, nebo v intelektuálních salonech – přejí úplně nejméně.
Milan Hausner
O svobodě být zbytečný aneb Chvála starého glosátora
Otázka, která otevírá tento post, jde na samou dřeň existence, ale pojďme ji vzít z té lehčí, lehce ironické stránky. Děkuju za vstupní komentář. Dal mi víc než dost podnětů k zamyšlení. Právě kvůli takovým čtenářům má smysl psát.
Milan Hausner
Stádo, boti a křehké lidské ego:
Zkuste se v hospodě zeptat deseti lidí na to, co si o lidstvu upřímně myslí, a máte do deseti minut na stole menší občanskou válku.
Milan Hausner
Tomášovy kmenové halucinace a halucinace té z plastu
Lidi a hlavně bratři v tričku (Big Bros) (nezaměňuj se se studiem) dostávají infarkt, když se prokáže, jak moc si jejich megerky vymýšlejí.
Milan Hausner
Halucinace, odvrhnutý svět civilizačního motoru
Dvacet let jsme si zvykali na představu, že chyba je porucha systému. Pak přišla umělá inteligence. A s ní nový strašák: halucinace. Model si vymyslí citaci. Nefungující zdroj. Neexistující událost.
Milan Hausner
Od mamuta k voličům
Člověk by si myslel, že od dob mamutů jsme urazili dlouhou cestu. Máme parlamenty, ústavy, politology, analytiky, tiskové mluvčí, sociální sítě a přímé přenosy.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Když robota nezastaví prahy ani rohy: Podívejte se na technologie Dreame
Nákaza svrabem se šíří. Severní Morava a Slezsko mají rekordní počet případů
Nejvyšší počet nakažených svrabem, který je v posledních letech stále častější, je podle informací...
Konec omezení u Trnovan: Most přes Blšanku je hotový, kraj chystá další
Motorkářka zemřela po střetu s dodávkou, o její život bojovali svědci i záchranáři
Motorkářka zemřela v pondělí v podvečer při střetu s dodávkou na světelné křižovatce v Pardubicích....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 856
- Celková karma 8,67
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.