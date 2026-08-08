Hvězdičky, které svítí jen když se jim chce
Český recenzní folklór v celé své nádherné,
⭐⭐⭐⭐⭐ Úžasná recenze na portálu:
„Zážitek na celý život! Naprosto magické místo. Penzion dýchá historií, pokoje jsou stylové a čisté. Paní majitelka byla neuvěřitelně ochotná a snídaně? Božské! Domácí vajíčka, čerstvé pečivo, prostě nebe v puse. Určitě se vrátíme a doporučujeme všem, kdo hledají klid a romantiku.“
🤢 Drsná realita (po příjezdu na místo):
absurdní nahotě
Ať už je to padesátikorunový vrták, který se při prvním dotyku s dřevem rozpadne jako morální integrita politika po volbách, až po víkendový pobyt v kempu u Mácháče, kde zatuchlina v chatkách pamatuje ještě Gottovy zlaté časy, vždy je to vodítko. Kam, to už je jiná...
Svět řeší falešné hodnocení jako globální problém, který vyžaduje studie a vážná akademická pojednání, u nás je to svérázný národní sport, který by si zasloužil vlastní olympijskou disciplínu. Podíl falešných recenzí? 20–30 %. Ale český rybníček tomu dodává ještě lidský rozměr, sousedskou zášť a špetku folklóru.
Zlaté české hlavičky aneb Strýc z Chocně doporučuje
Jak to vypadá: „Geniální hnojivo! Koza po něm zpívá árie z Rusalky a soused závistí zezelenal. Pět hvězdiček!“
Realita: Strýc z Chocně o hnojivu neví vůbec nic. Ale e‑shop mu slíbil poštovné zdarma, když napíše něco hezkého. A protože „přece nebudu dělat chlapcům ostudu“, střelí tam pět hvězd jak z kulometu.
Český rys: My neradi kazíme průměr. Když nám přivezou skříň polámanou jak vztahy v rodině po dědickém řízení, ale řidič byl „docela Slovák“ a dokonce pozdravil, dáme čtyři hvězdy a napíšeme: „Všechno v pořádku, jen to cestou třikrát spadlo ze schodů.“
Vynucené blaho (Kategorie: Ukaž mobil, dostaneš slevu)
Scénář: Přijdeš do pneuservisu. Chlápek ti podává klíčky a s úsměvem, který by se dal patentovat jako „český živnostenský optimismus“, pronese: „Šéfe, cvakni mi tady na Googlu pět hvězdiček… já ti za to odpustím ekologickou likvidaci gum.“
Co uděláš? Samozřejmě že cvakneš. Padesátka ušetřená je padesátka v kapse. A navíc... kdo by kazil karmu člověku, který ti právě zachránil drobné? Výsledek? Pneuservis má hodnocení jak michelinská restaurace, i když čekárna vypadá jako sklad ztracených duší a kafe se vaří v konvici, která pamatuje ještě federaci.
Sousedská úderka (Kategorie: Pivo pod míru)
Jak to vypadá: „Hrůza! V hospodě mi místo utopence donesli pukavec a hospodský mi nadával do Pražáků!“
Realita: Dotyčný tam nikdy nebyl. Ale hospodu vlastní pan Novák. A pan Dvořák naproti přes ulici mu závidí nové auto. A protože se v malém městě neodpouští vůbec nic, natož pozitivní recenze, internetové války jedou naplno.
Mapy.cz jsou v tomhle směru lepší než Ordinace v růžové zahradě. Drama, intriky, vendety, pasivní agresivita: všechno zdarma a bez reklam.
Jak v tomhle českém bludišti poznat pravdu?
Hledejte poctivou českou naštvanost
Spokojený Čech mlčí. Nespokojený Čech píše román. Dvouhvězdičkové recenze jsou náš národní literární poklad. Tam se dozvíš, že káva byla dobrá, ale parkování stálo za starou bačkoru a obsluha se tvářila, jako bys jim přišel oznámit konec světa.
Sledujte tón
Když má e‑shop s doplňky stravy patnáct recenzí a všechny znějí jako z příručky Ministerstva školství: „Výrobek splnil očekávání v oblasti kognitivních funkcí.“ …tak víš, že to psala paní účetní o půlnoci, protože majitel slíbil, že když to dodělá, pustí ji domů.
Hvězdy, které nesvítí
Až budeš příště kupovat sekačku, která „zaručeně vydrží roky“, nebo rezervovat penzion s „rodinnou atmosférou“, pamatuj: Monitor snese všechno.
Pět hvězdiček může znamenat:
- skvělý produkt,
- širokou rodinu majitele,
- nebo jen to, že někdo rozdává slevové kupony rychleji než ministerstvo dotace.
Nejspolehlivější recenzní systém je pořád ten starý, analogový: Zkusit to na vlastní kůži.
A když to bude stát za starou belu? Výborně. Aspoň budeš mít materiál na večerní nadávání u piva: a to je pro českou duši často mnohem cennější než nějaký nudně fungující produkt.
(P.S.: Pokud se ti tohle líbilo, dej mi pět hvězdiček. Jinak mě manželka nepustí ke klávesnici, a co já bych si počal...musel bych jít něco užitečného dělat.)
PS: Jakákoli podobnost s realitou je čistě statisticky vysoce pravděpodobná.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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