Horory českých luhů a hájů (tedy sítí)
Nemusíš chodit do opuštěného lesa ani otevírat true-crime podcasty. Stačí rozsvítit displej telefonu a ponořit se do nejhlubších zákoutí českého internetu.
V našem tuzemském rybníčku už totiž nestraší Bílá paní, bezhlavý rytíř. I Jožín z Bažin i Rýbrcoul skončili v dějinách zapomnění. Tady na tebe za každým rohem skáčou mnohem děsivější digitální příšery zrozené z toxické kombinace babiččina Facebooku, inzertního šílenství a nefiltrované lidské nátury.
Babiččin AI horor na Facebooku
Zatímco ve světě se řeší sofistikované deepfakes, český Facebook ovládla vlastní, vysoce surrealistická forma umělé inteligence.
- O co jde: Na zdi vám vyskočí fotka devadesátiletého dědečka z Vysočiny, který prý „z jednoho kusu kořene švestky vyřezal dokonalou repliku katedrály sv. Víta, včetně funkčních varhan“.
- Proč je to děsivé: Na tom obrázku má katedrála sedm věží, okna tvaru lidských očí a v pozadí pluje UFO. Přesto pod tím svítí tisíce komentářů typu: „Nádherné, mistře, tleskám, sdílím ❤️.“ Představa, že lidé, kteří vás vychovali, žijí v paralelním vesmíru ovládaném halucinacemi z generátorů obrázků je opravdu děsivá, a ty ani netušíš, kdy ti pošlou vygenerovanou rodinnou fotku, kde máš místo rukou chapadla.
Bazoš a Marketplace: Pravá kriminální zápletka
Každý, kdo někdy zkusil v Česku něco prodat nebo koupit přes inzerci, ví, že hororové filmy od studia A24 jsou jen slabý odvar reality. Každý druhý inzerát na Bazoši vypadá jako začátek true-crime podcastu.
- Klasický scénář: „Prodám dětský kočárek, málo jetý, cena symbolických 300 Kč. Vlastní odvoz ze čtvrtého patra bez výtahu, nutno rozebrat na místě. Prohlídka možná pouze v úterý ve 23:00 za zadním vchodem paneláku.“
- Hororový moment: Když na inzerát odpovíš, buď se ozve člověk, který píše stylem, jako by právě utekl z uzavřeného oddělení, nebo pošle zprávu, ze které mrazí v zádech. A když už si pro věc jedeš, na místě zjistíš, že nemáš co do činění s bazarem, ale s psychologickým thrillerem.
Regionální facebookové skupiny (“Co se děje v...“)
Zaseknout se v lokální facebookové skupině tvého města nebo obce je psychologický test, který málokdo ustojí bez úhony.
- Průběh: Někdo napíše zcela nevinný dotaz: „Neviděl prosím někdo včera večer u Billy černou kočku s bílou tlapkou?“
- Vývoj katastrofy: Do deseti minut se diskuze zvrhne v hromadnou hádku, kde se propojí ceny energií, stížnosti na hlučného souseda, konspirace o 5G sítích a obvinění, že za ztrátu kočky může místní starosta a vláda. Místní admin (obvykle člověk s fotkou motorové pily v profilovce) to celé sleduje s popcornem, zatímco ty zíráš do mobilu a přemýšl, jestli v tomhle městě vážně žijete.
Český TikTok: Generátor druhotné produkce
Otevřít český TikTok znamená dobrovolně vstoupit do dimenze, kde se stírá hranice mezi realitou a totálním sociálním zhroucením.
- Co tam najdeš: Skupinky dospívajících influencerů natáčející choreografie přímo uprostřed uličky v Lidlu, sebevědomé „prankstery“, kteří obtěžují cestující v pražském metru, nebo lidi prodávající předražený nekvalitní merchandise s vlastními iniciálami.
- Proč z toho bolí hlava: Míra empatického utrpení (tzv. cringe), kterou u toho člověk zažije, je silnější než jakýkoliv lekačka v kině. Máš sto chutí hodit telefon do zdi a odejít žít do lesa bez signálu.
Dezoláti, monarchisté, gendristé a strážci demokracie: VLÁDA NESE STRACH... JAKO TI MRAVENCI.... DEMOKRACIE SE HROUTÍ!
Pokud hledáš skutečný psychologický horor s prvky ideologického extremismu, nemusíš chodit daleko. České blogy, sítě i diskuzní fóra zaplavila pestrá směsice samozvaných dezolátů varujících před hlubokými spiknutími, ortodoxních monarchistů truchlících nad rozpadem Rakouska-Uherska, zapálených gendristů řešících každé zájmeno a nesmlouvavých strážců demokracie.
- Jak se prezentují: Jejich články a manifesty nesou ty nejvznešenější, avšak děsivé titulky. Spektrum je nekonečné: od těch, co chtějí zpět císařpána, přes bojovníky za správný výklad rodových rolí, až po radikální systémové oponenty. Právě ti nejhlasitější extremisté a ideologičtí puristé často působí jako největší tyrani: v zájmu „záchrany svobody a hodnot“ šíří apokalyptické výzvy, vyhrožují oponentům totálním zničením, vyhazovem ze společnosti a morální očistou, přičemž jejich texty přetékají hněvem, vykřičníky a patosem hodným starořímského imperátora.
- Halloweenský twist (Když shodíš masku): Pak ale uděláš tu chybu a rozklikneš si profilovku toho nejradikálnějšího dezoláta, monarchisty či gendristy, který v komentářích právě všem vyhrazuje likvidaci a vyžaduje absolutní čistotu smýšlení. Zjistíte, že ten nesmlouvavý bojovník za spravedlnost, tradiční řád či revoluci je ve skutečnosti pan Miloslav (68) v béžovém svetru s vytahanými lokty, který sedí v kuchyni s linoleem, které pamatuje Husáka, pije jen vlažnou meltu, u nohou mu oddychuje spokojený jezevčík, na stole má rozložený leták z Lidlu a zběsile dvěma prsty buší do klávesnice, protože mu na Novinkách zase zakázali komentovat. .
- Proč je to k popukání i k pláči: Ta dokonalá disproporce mezi výhružnými tirádami a faktem, že autor právě netrpělivě vyhlíží slevy v obchodním řetězci, je nejlepší groteska, jakou český internet nabízí.
Zahoď telefon a utíkej ven
Až zase příště v noci otevřeš mobil s tím, že se „jen na pět minut podíváš, co je nového“, vzpomeň si na AI katedrály, podivné inzeráty na Bazoši, hádky v lokálních skupinách a rozhořčené postavičky v béžových svetrech hrozící celému světu zkázou.
Největší příšery na vás nečekají v temných lesích: sedí u vás v obýváku a scrollují na displeji. A i když nám občas nahánějí husí kůži, nakonec nám vlastně přinášejí tu nejlepší, trochu strašidelnou, ale k popukání veselou zábavu, bez které bychom si ten náš český internetový život už ani nedokázali představit.
Klidný, bezpečný a ideálně offline zbytek večera!
Milan Hausner
Sonáta vesmírného souzvuku
To je prostě božská souhra vesmíru, ukázková pirueta na jedné noze a salto mortale bez matrace podávané s elegancí opilého gymnasty. Když se ANO (Agrofert) snoubí s Křemíkovým údolím aneb Zachraňte nám naše... ééé, lidstvo!
Milan Hausner
O digitálních stachanovcích a školském pravěku
Pokud byl první díl našeho exkurzu do českých domácností sondou do tichých ludditských bunkrů, kde se na sílu pěstuje analogová čistota, druhý břeh naší moderní reality nabízí podívanou o poznání divočejší.
Milan Hausner
O domácích ludditech a digitálních prorocích I.
Vůně křídy, linolea a zatuchlých tělocvičných úborů v českých školách pomalu ustupuje novému, vznešenému odéru. Je jím vůně čerstvě přepastovaných procesorů, bzučících serverů a bezbřehého pedagogického optimismu.
Milan Hausner
Kdyby nebylo mloků
Když politická vášeň nebo příslušnost k té „správné straně“ ovládne mozek, s českým jazykem se začnou dít divné věci. Z gramatických pravidel se rázem stávají nezávazná doporučení a ze slovníku ideologický příděl.
Milan Hausner
Kadidlo doby moderní
Kdepak lidičky, tady už nejde o technologii. Tady jde o civilizaci, která se dobrovolně vzdala jedné z posledních nepříjemných činností: vlastního úsudku.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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