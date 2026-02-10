Horor v 1.A ...na cestě je NKÚ (17)
Když do školy přijde Nejvyšší kontrolní úřad (a Marta zjišťuje, že realita a papírování jsou dva různé vesmíry)
Je pondělní ráno, 7:03, a Marta ještě ani nevstoupila do budovy, když jí volá ředitelka. „Marto. Sedněte si.“ „Evo, jsem před školou, nemám kde...“ „TAK SI SEDNETE NA OBRUBNÍK!“ „Co se stalo?“ „NKÚ. NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD! Dostali jsme mail v neděli večer. Přijdou ZA TÝDEN! Kontrolují využití dotací na inkluzi, AI program, školní stravování i ten wellbeing!“ Marta cítí, jak se jí obrací žaludek. „Evo... všechny ty programy běží současně teprve tři měsíce.“ „PŘESNĚ! A musíme doložit KAŽDOU KORUNU! Každý tablet, každého asistenta, každé kilo pohánky!“
„Co potřebujete?“ „VŠECHNO. Docházkové listiny asistentů, protokoly o využití tabletů, dokumentaci o každém dítěti s IVP, faktury za jídlo, evaluační zprávy, fotografickou dokumentaci...“ „Fotografickou?“ „MUSÍME DOKÁZAT, ŽE TABLETY OPRAVDU POUŽÍVÁME!“
Neděle: 2 dny před kontrolou: Stav paniky dostoupil vrcholu. Marta sedí ve třídě. Je 20:47. Před ní hromady papírů: SEZNAM TOHO, CO POTŘEBUJE: ✓ Docházkové listiny asistentky Lenky ✗ Protokoly o využití tabletů (neexistují) ✗ Fotodokumentace AI výuky (má 3 fotky, všechny rozmazané) ✓ IVP všech dětí ✗ Evaluační zprávy (co to ksakru je?) ✗ Podepsané souhlasy rodičů s používáním AI (TO JSME MĚLI MÍT?!)
Marta volá ředitelce: „Evo, měli jsme mít podepsané souhlasy s AI?“ „...Měli. Bylo to v metodice na straně 47!“ „TA MĚLA 78 STRAN A JÁ JSEM JI ČETLA V NOCI PO ŠESTI HODINÁCH VÝUKY!“ „Marto. Musíme to mít. Jinak jsme porušili GDPR. Pošli rodičům formulář. TEĎ.“
Marta píše email rodičům Do 7:15 druhého dne má odpovědi: Petra Svobodová: Proč jsem o tomto nebyla informována dříve? Posílám 8 stran připomínek k formuláři. Karel Novák: SOUHLAS S AI?! To je poprvé co o tom slyším! Lucka: Ahoj Marto, samozřejmě podepíšu!
Pondělí 10:00 Fotografická dokumentace
Ředitelka přichází s fotoaparátem: „Potřebujeme fotky dětí s tablety. TEĎ.“ Vojtíšek: „Děláme fotky? JAKO PRO ČASOPIS?!“ Hanička: „Paní ředitelko, GDPR vyžaduje souhlas rodičů před pořízením fotografií...“ Ředitelka fotí. Agnes mezitím vstává a chodí po třídě (ADHD čeká na nikoho). Vojtíšek pózuje s tabletem vzhůru nohama. Sebastian brečí protože „fotky jsou invaze do soukromí“. Ředitelka má 47 fotek. Z toho 3 použitelné.
14:00 - Paní Kratochvílová v panice „Marto! Eva říkala, že potřebujeme nutriční hodnoty všech jídel za tři měsíce!“ „A máte je?“ „JÁ VAŘÍM! Nemám čas POČÍTAT KALORIE! Vařím 30 let! Myslíte, že si zapisuju ‚pohanka - 250 gramů‘?!“ „Potřebujeme to do zítra.“ Paní Kratochvílová: „Dávám pohanku podle oka. A cuketu kolik zrovna mám.“ Následuje dvě hodiny odhadu a psaní tabulek. Marta má podezření, že polovina čísel je vymyšlená. Ale VYPADÁ to oficiálně.
19:00 Marta stále ve škole Lenka našla Martu, jak sedí ve třídě obklopená papíry: „Marto... je sedm večer. Jedla jsi?“ „...Snědla jsem křídu. Myslela jsem, že je to tyčinka.“ Lenka jí přináší sendvič: „Sněz to. A pak mi řekni, co potřebuješ.“ „Potřebuju protokoly o využití tabletů. Za tři měsíce. S časy, aktivitami, a výsledky. A nemáme je. Nikdo mi neřekl, že mám vést protokoly!“ „...AI nemůže pomoct?“ Marta otevírá AI system. „Usage Reports.“ Klikne. Excel tabulka se stahuje. AI zaznamenala VŠECHNO. Včetně toho, že Kubíček hrál hry 67 % času. Včetně toho, že Vojtíšek sledoval videa o dinosaurech 412 minut celkem. „Lenko, tyto data NEMOHU ukázat NKÚ. Dokazují, že tablety za 500 000 korun používáme hlavně na YouTube a hry!“ „...Sakra.“ Marta volá Karlovi (IT správce): „AI zaznamenala všechno. A je to špatné, hodně špatné.“ „Vojtíšek strávil 412 minut sledováním dinosaurů.“ Karel: „Můžu upravit report. Filtrovat pouze vzdělávací aktivity.“ Marta: „To je manipulace dat.“ „Ne. To je kurátorský výběr relevantních informací.“ Marta (unavená): „...Udělejte to.“
Středa - DEN D 8:00 Tři inspektoři z NKÚ přijíždějí: Pan Ing. Svobodník (vedoucí týmu) vypadá jako člověk, který našel chybu v každé kontrole. Paní Mgr. Dvořáková (z ČŠI) má permanentní turné po této škole. Pan JUDr. Novotný (právník) má výraz „najdu právní mezeru v čemkoliv“. Pan Svobodník: „Budeme potřebovat dokumentaci.“ Ředitelka předkládá složky. DESÍTKY složek. Marta včera tiskla do 23:47. „Asistent pedagoga. Paní Lenka Nováková. Úvazek?“ „0,5.“ „Dotace je určena na 1,0. Takže 50 % dotace je nevyužito?“ „Ne! Paní Nováková pracuje s intenzitou 1,5 úvazku za plat 0,5!“ „To není v souladu s dotačními podmínkami.“
9:00 Kontrola ve třídě Inspektoři vstupují během hodiny češtiny. Pan Svobodník k Nasře: „Máš individuálního asistenta pro češtinu jako druhý jazyk?“ Marta: „Nemáme rozpočet na... “ „Dotace zahrnuje asistenta pro ČJ. Kde je?“ „...Neexistuje.“ Inspektor si píše: „Nedodržení podmínek dotace.“ „A ty používáš tablet?“ Hanička: „Ano, pane. Pracuji v aplikaci EduGenius AI...“ „A líbí se ti to?“ „Ano, i když algoritmus adaptivního učení by mohl být optimalizovanější....“ Pan inspektor se usmívá: „Ty jsi chytrá holka.“ Hanička: „Děkuji. Mám IQ 138.“ Pak jde k Vojtíškovi. „A ty co děláš?“ Vojtíšek: „Počítám!“ Pan Svobodník kouká na tablet. Vojtíšek hraje hru o dinosaurech. „To je... hra?“ Vojtíšek: „Je to VZDĚLÁVACÍ hra! Musím spočítat, kolik dinosaurů sežere auto i s řidičem!“ Pan Svobodník se podívá na Martu: „Takže tablet za 10 000 až 20 000 korun používáte na hry?“ Marta: „Je to gamifikovaný matematický obsah schválený metodikou...“ Pan Svobodník si už zase něco píše.
10:30 - Jídelna Inspektor k paní Kratochvílové: „Máte nutriční hodnoty tohoto jídla?“ Paní Kratochvílová: „Samozřejmě!“ (vytahuje včerejší papír) „A je to přesné?“ „...Je to průměrná hodnota. Vážím na oko. Ale je to ZKUŠENÉ oko! Třicet let!“ „Dotace vyžaduje přesné nutriční záznamy.“ Paní Kratochvílová: „Pane, vařím pro 200 dětí denně s rozpočtem, který sotva stačí na brambory! Nemám čas na kalkulačky!“ „To není můj problém. To je problém čerpání dotace.“ „Víte co je PROBLÉM? Že ministerstvo chce pohánku pětkrát týdně ale děti to NEJEDÍ! A pak chce, abych přepočítávala jouly na POHÁNKU, CO SKONČÍ v drtiči!“ Ticho. Pan Svobodník píše a píše. A na tohle si už vzal i notebook.
12:00 Neformální rozhovor
Marta najde paní Dvořákovou: „Jak to vypadá?“ „Řeknu vám neoficiálně: NE MOC DOBŘE. Chybí vám druhý asistent. Tablety používáte částečně na hry. Nutriční hodnoty jsou odhady.“ „Ale... snažíme se! Děti se učí!“ „Já to VÍM. Ale NKÚ nehodnotí pedagogickou realitu. Hodnotí SOULAD S DOTAČNÍMI PODMÍNKAMI.“ „A nejsme?“ „...V šedé zóně. Možná vrácení části dotace.“
14:00 Závěrečná porada Pan Svobodník: „Shrnutí: NESROVNALOSTI: - Asistent ČJ - nenasmlouván (120 000 Kč/rok nečerpáno); Tablety - částečně mimo vzdělávací účely; Nutriční záznamy - nedostatečná přesnost ; Souhlasy rodičů - opožděné DOPORUČENÍ; Vrácení 40 % dotace na inkluzi (48 000 Kč) - Nápravná opatření do 60 dnů“
Ředitelka: „My jsme vynaložili veškeré úsilí—“ „Paní ředitelko, vidím, že pracujete. Ale dotační podmínky jsou jasné. Já je nevymýšlel. Já je jenom kontroluji.“ „A když nemáme kvalifikované asistenty na trhu? Když rozpočet nestačí? Když tablety děti používají i na hry protože jsou to DĚTI?“ „To není... má kompetence.“
15:00 - Odjezd
Paní Dvořáková k Martě: „Pan Svoboda má dvě děti na gymnáziu. Nikdy neučil. Jeho svět je Excel tabulka.“ „A...?“ „A nerozumí tomu, že učit první třídu je... tohle.“ (Ukazuje na třídu) „Takže vrátíme 48 000?“ „Pravděpodobně. Ale důležité je, že děti se učí. To Excel tabulka nezachytí.“
16:30 - Sborovna
Všechny dámy sedí s hlavou v rukách. Nikdo nemluví. Ředitelka: „48 000 korun. To je můj roční rozpočet na pomůcky.“ Paní Kratochvílová: „Musím vést jouly, už ani kalorie. Po tolika letech vaření.“ Lenka: „Možná kdyby mě zaplatili za 1,5 úvazku, co dělám...“ Marta: „Možná kdyby někdo uznal, že učit Vojtíška číst je těžší než zkontrolovat Excel tabulku.“ Ředitelka: „Mám schovanou láhev. Pro výjimečné příležitosti.“
16:30. Je středa. Je to výjimečná příležitost. Pijí. Na Excely. Na kalorie. Na kontroly. A na to, že zítra musí vstát a učit dál.
EPILOG - Email od MŠMT, měsíc později
Vážená paní ředitelko, na základě zprávy NKÚ a vašeho odůvodnění: - Požadavek na vrácení dotace SNÍŽEN na 15 000 Kč (místo 48 000) - Uznání ztížených podmínek - Prodloužení lhůty na 12 měsíců Oceňujeme vaše úsilí.
Marta čte a pláče. Radostí. Vyčerpáním. Úlevou. 15 000 místo 48 000. To je zvládnutelné.
WhatsApp skupina - večer Petra Svobodová: Slyšely jste o kontrole? Nabízím pomoc s optimalizací procesů (Excel guru)
Lucka: To je hrozný! Paní učitelko se tak snaží! 😢 Lucie Hanková: Hanička říkala, že „pán v obleku se ptal proč používají tablety na hry“. Řekla mu, že „gamifikace je legitimní pedagogická metoda“. Je jí sedm let. Pan Sebastian: Modlíme se za školu...
Marta nečte dál. Je ve vaně. S vínem. Zasloužila si to.
Zítra: další den s Vojtíškem, Haničkou, Nasre, Agnes, Sebastianem, Kubíčkem. Excel tabulka nevidí, že Nasre dnes přečetla celou stránku česky. Excel tabulka nevidí, že Vojtíšek dokončil úkol bez pomoci. Excel tabulka nevidí, že Sebastian se usmál. Ale Marta to vidí. A to musí stačit. I když NKÚ nesouhlasí.
PS:
Karel nabídl AI systém na automatické generování dokumentace. Marta řekla ano. Morální dilema: 0/10. Přežití: 10/10. PPS: Paní Svobodová opravdu poslala Excel tabulku optimalizace procesů. Má 47 záložek. Ředitelka se už také naučila i některé zprávy od rodičů nečíst.
Milan Hausner
Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby
Nakoukněme do kuchyně politického veřejného zájmu. Pokud vám všechno zní nějak povědomě, vůbec se nemýlíte.
Milan Hausner
Kdo vám ničí víc život? Partner nebo chatbot?
Budoucnost je přímo zářivá, jak z toho nejlepšího komunistického plakátu. Možná ještě lepší. Už nikdy nebudete sami. Kromě toho, že jste sami se svým telefonem, samozřejmě.
Milan Hausner
Moderní čeština v 1.A (16)
Když se anglické termíny zabydlely ve wellness, personal growth a worklife balance, bylo jen otázkou času, než se stejnou měrou prosáknou i tam, kde se formuje myšlení – do školních tříd.
Milan Hausner
1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)
První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...
Milan Hausner
Aby bylo jasno, AI nepíše jen slohovky
Zatímco veřejná debata o umělé inteligenci (AI) často krouží kolem generování textů, obrázků a narušení kreativních profesí, její nejvýznamnější dopady se odehrávají jinde.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Historickým městem roku 2025 v Moravskoslezském kraji se stal Nový Jičín
Historickým městem roku 2025 v Moravskoslezském kraji se stal Nový Jičín. Cenu dostal mimo jiné za...
Karlovy Vary
Vřídelní kolonáda v Karlových Varech slaví 50 let a prochází úpravami. Natáčel se zde i film...
Karlovy Vary
Parkoviště v Hotelu Thermal v Karlových Varech je v havarijním stavu. Parkovací místa jsou úzká....
Karlovy Vary
Parkoviště v Hotelu Thermal je v havarijním stavu. Parkovací místa jsou úzká. Parkoviště je špinavé...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 341
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.