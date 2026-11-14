Horký brambor odpovědnosti
Dokud AI psala básničky o koťátkách,
Horký brambor 2.0
Kdysi se odpovědnost přehazovala mezi politiky. Dnes mezi politiky, algoritmy, lékaři, právníky, učiteli, úředníky a poradními sbory.
Technologie pokročily.
Brambor také.
Má nyní cloudové úložiště, neuronovou síť a prediktivní analytiku.
Když se něco podaří, všichni se hlásí o zásluhy.
Když se něco pokazí, nastupuje moderní olympijská disciplína: hod odpovědností na dálku.
Politik odkáže na experty.
Expert na data.
Data na algoritmus.
Algoritmus na uživatele.
Uživatel na metodiku.
Metodika na legislativu.
Legislativa na dobu svého vzniku.
A pacient, rodič nebo občan stojí uprostřed kruhu a marně hledá jediného člověka, který by dokázal vyslovit dvě dnes už téměř exotická slova:
„To je moje odpovědnost.“
Vítejte v 21. století.
V době, kdy jsou rozhodnutí stále inteligentnější.
A odpovědnost stále umělejší.
všichni byli odvážní vizionáři. Když ale začíná rozhodovat o diagnózách, triáži pacientů a drahých léčbách, v právních sporech, píše stížnosti, pomlouvá žijící osoby, najednou se ozývá nejstarší věta západní civilizace: „Ano, ale kdo to odskáče?“
Odpovědnost: nejvzácnější surovina 21. století
Ve středověku se bojovalo o zlato. V průmyslové éře o uhlí. V digitální době o data. A v éře umělé inteligence bude nejvzácnější komoditou odpovědnost.
Každý chce výkon. Nikdo nechce vinu.
Výrobce AI říká: „My jsme dodali pouze nástroj.“
Nemocnice tvrdí: „My jsme pouze implementovali technologii.“ Pomlouvající bloger: „Já ne, to napsalo gemini. Přece to nebudu ověřovat, když je to černé na bílém.“ Že to tak není? Ale je, a příkladů je v našich blozích fakt dost. I u těch slovutných autorů.
Má bloger vůbec nějakou odpovědnost?
Hloupá otázka, já vím. Vraťme se ale do jámy lvové, tam je ta situace samozřejmě diametrálně odlišná.
Lékař vysvětluje: „Já jsem jen postupoval podle doporučení systému.“
Pojišťovna dodává: „My jsme pouze nastavili procesy.“
Soudce vrtí hlavou: „Tenhle paragraf neexistuje. Kde máte pane advokáte, profesní hrdost?!“
A pacient leží na lůžku jako poslední účastník této kolektivní štafety nevinnosti.
Je to téměř dokonalý administrativní zázrak. Chyba se stala, škoda vznikla, ale viník se vypařil jako kouř z poradní místnosti.
Medicína je v tomto ohledu tím nejkřiklavějším případem.
Úžasná budoucnost bez pachatele
Dvacáté století bylo jednoduché. Když vlak vykolejil, hledal se strojvedoucí. Když spadla továrna, hledal se projektant. Když operace skončila katastrofou, hledal se chirurg.
Dnes vstupujeme do éry, kdy bude možné svolat poradu čtyřiceti odborníků, tří právních kanceláří, pěti dodavatelů software a sedmi regulátorů a po osmihodinovém jednání dospět k závěru:
„Nejsme schopni určit, kdo je odpovědný.“ To je technologický pokrok v nejčistší podobě.
Umělá inteligence možná jednou překoná člověka v diagnostice rakoviny. Ale člověka už dávno překonala v jedné disciplíně: v rychlosti, s jakou dokáže rozpustit odpovědnost mezi zúčastněné strany.
Sen byrokracie
AI je ve skutečnosti ideálním zaměstnancem. Nechodí pozdě. Nevybírá si dovolenou. Nestávkuje. Nezakládá odbory. A hlavně: Nemůže vypovídat před soudem. To je vlastnost, o níž musely celé generace manažerů jen snít.
Když selže člověk, máte bytost s masa a kostí. Když selže algoritmus, máte diagram. Když selže hluboká neuronová síť, máte powerpoint.
A powerpoint nelze poslat do vězení.
Černá skříňka jako životní filozofie
Příznačné je, že se všichni bojí takzvané „black box AI“. Ale upřímně řečeno, černou skříňkou není algoritmus.
Černou skříňkou je celá moderní společnost.
Nikdo přesně neví, kdo rozhoduje. Nikdo přesně neví, kdo nese následky. Nikdo přesně neví, kde začíná odpovědnost a kde končí. Politika je jen dalším pokračováním.
Tohle srovnání je možná ještě ostřejší než vztah lékařů a AI.
Politika a umělá inteligence mají společný jeden zásadní rys: obě produkují rozhodnutí, ale odpovědnost v nich cestuje mnohem pomaleji než moc.
Rozdíl je v tom, že u AI nám vadí přesně to, co jsme si dávno zvykli tolerovat v politice. AI řekne: „Na základě dat doporučuji toto řešení.“
Politik řekne: „Na základě expertiz, analýz, poradních skupin, koaliční dohody, ekonomické situace, mezinárodního kontextu a historických souvislostí doporučuji toto řešení.“
V obou případech se občan ptá: „Dobře, ale kdo za to ponese následky, když se ukáže, že to byla chyba?“
A tehdy začíná představení, promiňte kabaret.
Když selže AI, výrobce tvrdí, že konečné rozhodnutí udělal člověk. Když selže politik, tvrdí, že jednal podle doporučení expertů. Když selže expert, vysvětluje, že jeho doporučení bylo politicky interpretováno. Když selže úřad, odkáže na zákon. Když selže zákon, odkáže se na dobu svého vzniku.
Výsledek je podobný jako u neuronové sítě: všichni známe vstupy, všichni vidíme výstup, ale nikdo neumí vysvětlit, co se stalo uprostřed.
Politika jako biologická AI
V jistém smyslu je politika starší verzí umělé inteligence. Miliony lidí poskytují data. Strany vytvářejí modely reality. Média fungují jako trénovací sada. Průzkumy veřejného mínění představují průběžné učení. Volby jsou validační test. A po každém selhání systém oznámí: „Získali jsme cennou zkušenost a příště budeme lepší.“
To je mimochodem přesně věta, kterou používají také vývojáři AI.
AI alespoň netvrdí, že má svědomí. Politika ano.
Od algoritmu nikdo nečeká morální odvahu. Od politika ano. Když se AI splete, jde o technickou chybu. Když politik hází odpovědnost na okolnosti, podřízené, předchůdce, opozici, Evropu, soudy nebo počasí, jde o chybu charakteru.
Proto je paradoxní, že se dnes tolik bojíme neprůhledné AI.
Demokracie už dávno provozuje mnohem složitější systém, ve kterém občan každé čtyři roky mačká tlačítko, netuší, co přesně se odehrává uvnitř, a nakonec dostane výsledek, který mu autoři vysvětlují slovy:
„To jsme přece neříkali doslova.“
Možná se ve skutečnosti nebojíme, že se politika změní na umělou inteligenci.
Možná se bojíme něčeho horšího: že umělá inteligence od politiky převezme její nejdokonalejší schopnost.
Ne schopnost plánovat. Ne schopnost rozhodovat.
Ale schopnost vytvořit svět, ve kterém je za každé rozhodnutí zodpovědný někdo jiný. Až toho dosáhne, nebude mít AI lidskou inteligenci. Bude mít lidskou politickou vyspělost. Partaje bez rozdílu barev.
Algoritmus je pouze digitální zrcadlo této kultury. Vkládáme do něj své hodnoty a pak se tváříme překvapeně, když nám je vrací.
Největší paradox spočívá v tom, že AI byla prodávána jako nástroj objektivity.
Odstraní lidské předsudky. Vyloučí emoce. Nahradí subjektivní úsudek. A přesto první velký politický spor kolem AI není o inteligenci. Je o odpovědnosti. Tedy o něčem hluboce lidském.
Počítač může spočítat pravděpodobnost infarktu. Může porovnat miliony snímků. Může doporučit léčbu. Ale neumí říci: „To byla moje chyba.“
To zatím umí pouze člověk. Přesněji řečeno, měl by to umět.
Celá debata kolem AI a odpovědnosti není technický problém. Je to filozofický audit civilizace.
Ukazuje, že lidstvo je ochotno svěřit strojům stále větší moc, ale zároveň zoufale hledá způsob, jak si od této moci zachovat bezpečný odstup.
Všichni chtějí umělou inteligenci. Nikdo nechce účet za její omyly.
A tak možná nevzniká éra umělé inteligence. Možná vzniká éra umělé odpovědnosti.
Takové, která bude všude přítomná v organizačních schématech, právních analýzách a tiskových prohlášeních. Jen bude mít jednu drobnou vadu:
Nebude k nalezení ve chvíli, kdy ji někdo skutečně potřebuje.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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