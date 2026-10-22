Hora pravdy a údolí vědění
Ten dnešní po třech redbullech.
Poznáte ho snadno.
- Po přečtení dvou článků o školství začne vysvětlovat učitelům, proč školství nefunguje. Po třech videích o epidemiologii začne vysvětlovat lékařům, proč nerozumí epidemiologii. Občas zmatlá ruský text, co psala zakázaná média v Rusku, za ruskou propagandu...
- Po čtyřech příspěvcích o energetice začne vysvětlovat fyzikům, jak fungují elektrárny. A taky to že s atomovkou to nevytrhneme, ale s větrem, co sice nefouká, určitě jo.
Po pěti tweetech o geopolitice nakreslí novou mapu světa. A po šesti statusech o demokracii začne rozhodovat, kdo je hrozbou demokracie. No, někteří vlastně od počátku.
Kolegové, kolegyně, to vůbec není arogance. To je čistá, laboratorně vypěstovaná nevědomost, která dosud neměla příležitost narazit do reality.
Dunningův-Krugerův efekt je psychologický jev, při němž lidé s nízkou úrovní znalostí nebo dovedností v určité oblasti často výrazně přeceňují vlastní kompetence. Právě proto, že neumějí rozpoznat rozsah svého nepochopení, bývají si svými názory velmi jisti. Naopak lidé, kteří se tématu věnují do hloubky, si začínají uvědomovat jeho složitost, vlastní limity a množství neznámých souvislostí, což vede k větší opatrnosti a pochybnostem. Efekt tak nevypovídá jen o nevědomosti, ale především o vztahu mezi znalostí a sebevědomím: čím více člověk skutečně ví, tím lépe chápe, kolik toho ještě neví.
V satirické podobě bývá tento efekt zobrazován jako hlučný dav sebejistých odborníků v údolí, kteří mají na vše okamžitou odpověď, zatímco ti, kdo vystoupali výše po svahu poznání, mluví méně, kladou více otázek a častěji připouštějí možnost omylu. Nejvyšší forma porozumění pak paradoxně spočívá v uvědomění, že ani člověk stojící na vrcholu není vůči Dunningovu-Krugerovu efektu zcela imunní. To je okamžik, kdy se sebevědomí konečně setkává s pokorou.
Nejkrásnější exempláře ovšem najdete v oblasti morálky. Tam totiž Dunning-Kruger dosahuje vrcholové formy.
Technické znalosti se ještě dají ověřit.
Elektrárna buď funguje, nebo ne. Most stojí, nebo spadne. Rovnice vyjde, nebo ne.
Ale dobro? To je jiná liga.
Tam najednou vzniká člověk, který přečetl jeden manifest, sdílel dvě petice a třikrát napsal „hanba!“.
A už ví úplně přesně: kdo je dobrý, kdo je zlý, kdo je na správné straně historie, kdo je nebezpečný, kdo by měl mlčet, a kdo smí mluvit.
Je to úžasná efektivita.
Filozofové se dva a půl tisíce let hádají o etice. Náš člověk to zvládne mezi obědem a večeří.
DKE je vůbec jediný známý stav, kdy objem vědění klesá a objem sebejistoty současně roste.
Je to intelektuální obdoba nafukovacího hradu. Uvnitř hlavně vzduch. Ale zabírá půl náměstí. A tak vzniká zvláštní paradox.
Skutečný odborník říká: „Je to složité.“
Člověk s DKE říká: „Tohle přece musí být každému jasné.“
Skutečný odborník vidí deset problémů. Člověk s DKE vidí jedno jednoduché řešení.
Skutečný odborník obvykle začíná pochybností. Člověk s DKE začíná vykřičníkem.
Ve skutečnosti sociální sítě fungují jako obří skleník pro pěstování Dunning-Krugerova efektu.
Kdysi musel člověk projít desítkami knih, aby získal pocit odbornosti. Dnes mu stačí algoritmus.
Za hodinu dostane třicet příspěvků potvrzujících jeho názor. Za dvě hodiny je expert. Za tři hodiny prorok. Za čtyři hodiny zachraňuje civilizaci.
A večer poučuje svět.
Ovšem největší ironie celé věci je, že Dunning-Krugerův efekt milujeme pozorovat u druhých.
Tam jej vidíme okamžitě
„Podívej na toho moulu, ten tomu vůbec nerozumí.“
Právě v tu chvíli ale Dunning a Kruger někde tiše otevírají šampaňské. Protože jejich efekt nezačíná u těch druhých.
Začíná přesně v okamžiku, kdy jsme si jisti, že se týká pouze těch druhých. A nahoře na Hoře Pravdy stojí tisíce lidí.
Každý přesvědčený, že ostatní jsou oběťmi Dunning-Krugera. Každý přesvědčený, že on jediný tam stojí z odborných důvodů.
A právě proto je na té hoře takový přetlak.
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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