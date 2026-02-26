Honzíkova cesta (evropským) vzděláním
Milý čtenáři, posaď se, uvař si čaj (nebo kávu, podle libosti) a pojďme se společně zamyslet nad otázkou, která trápí nejednoho evropského rodiče, učitele i úředníka. Je opravdu jedno, jestli naše ratolesti tráví dny ve školní lavici, nebo doma u kuchyňského stolu, pokud nakonec stejně musí u zkoušky prokázat, že vědí, kolik je 2+2 a kdo byl Napoleon?
Když se řekne „ověřování výsledků“
Evropa je jako obrovská laboratoř vzdělávacích systémů. Někde děti musí chodit do školy, protože zákon říká „školní docházka je povinná, tečka, amen“. Jinde zákon říká „dítě se musí vzdělávat, ale jestli půjde do školy, nebo zůstane doma, to si nějak vyřešte, hlavně ať to umí“.
A aby to nebylo moc jednoduché, všechny země nějak ověřují, jestli se děti fakt něco naučily. Testy, zkoušky, inspekce, komise... Člověk by řekl, že když už máme tyhle pojistky, tak je přece úplně šumák, kde se to učení odehrává. Nebo ne?
Argumenty pro „je to jedno“ (aneb Co by řekl pragmatik)
Pragmaticky uvažující člověk by mohl namítnout asi toto: Hele, výsledky jsou výsledky.“ Když Honzík z domácího vzdělávání napíše test z matematiky na jedničku a jeho spolužák ze školy taky, kdo z nich umí líp počítat? No přece oba. Test nepozná, jestli se Honzík učil u táty u stolu, nebo ve třídě s paní učitelkou. Test je spravedlivý: sebere ti body, když něco nevíš, a je mu úplně jedno, kde ses to (ne)naučil. Funguje to jinde, tak proč ne.“ Podívejme se do Rakouska, Itálie nebo Polska. Doma vzdělávané děti tam pravidelně chodí na zkoušky a často je zvládají stejně dobře jako jejich školou povinní kamarádi. Někdy dokonce líp, protože nemusí poslouchat vyprávění spolužáka o tom, co dělal jeho křeček o víkendu, a můžou se v klidu soustředit na učení.
Technologie nám pomáhají.“ Dneska už máme různé digitální platformy (např EMREX) a chystají se digitální peněženky na diplomy. Za pár let si budeš moci vytáhnout z mobilu svoje vysvědčení a nikdo se nebude ptát, jestli jsi seděl v lavici číslo 12, nebo u vlastního psacího stolu. Prostě to budeš mít černé na bílém (nebo spíš pixelově na displeji).
Ale pozor! (aneb Co by dodal kantor s úsměvem) i když jiný filozof by to vzal čistě pojmoslovně)
Kantor by se na to celé odíval s nadhledem a možná by se pousmál nad naší snahou zjednodušit tak složitou věc, jako je vzdělávání, na pouhé testové skóre. Vzdělání není jen o vědomostech, příteli! Zkus si vzpomenout, co jsi ve škole dělal o přestávkách. Hádky o místo u okna, společné opisování úkolů, první lásky, kopaná na hřišti, vysvětlování, že fakt nevíš, kdo je ten Václav Havel, a spolužák ti to trpělivě vysvětlí... Tohle všechno je taky vzdělávání, i když se to nedá napsat do testu. Říká se tomu socializace a je to věc, kterou doma u stolu prostě nenahradíš, i kdybys měl sebelepší učebnice.
Rovné šance? Kdepak, milý pane. Představ si dvě rodiny. V jedné sedí u dítěte máma s titulem z pedagogiky a tátou, který vystudoval matematiku. V druhé rodině rodiče dřou od rána do večera, aby uživili rodinu, a na učení s dětmi nemají sílu ani čas. Které z těch dětí bude mít větší šanci uspět u těch „spravedlivých“ zkoušek? No jasně, to z prvního příkladu. Škola aspoň trochu srovnává šance, nabízí všem přibližně stejné zázemí a odborný dohled. Doma to tak růžové být nemusí.
Test není všechno. I kdybysme chtěli sebevíc, žádný test nezachytí všechno. Jednou za půl roku přijdeš do školy, napíšeš písemku a za hodinu je hotovo. Ale co když ses celé pololetí nudil a bifloval ses jen na poslední chvíli? Nebo naopak, co když ses učil každý den s nadšením, ale u zkoušky jsi měl prostě smůlu a pokazil jsi to? Ve škole tě učitel vidí celý rok, zná tvůj pokrok, ví, jestli makáš, nebo lenošíš. Doma jsi na to sám a jednorázový test tě může neférově odsoudit.
Stojí také poznamenat, že všechny evropské země mají nastaven jistý počet let docházky či povinného vzdělávání. A opravdu to prolíná a neexistuje jednoznačné oddělení těchto pojmů od sebe, vyjma té filozofické roviny.
V Německu by ti na úřadě řekli: „Školní docházka je povinná a hotovo, domácí vzdělávání nepřipadá v úvahu.“ A kdybys protestoval, pošlou tě do školy v doprovodu policie. To je ten přísný přístup. V Dánsku nebo Finsku se na to dívají uvolněněji: „Děti, učte se, ať vám to myslí, a my věříme, že to děláte dobře. A když ne, nějak to vyřešíme.“ To je ten severský klid. A ve Španělsku? Tam to mají tak napůl – zákon moc neřeší, že bys měl učit doma, ale když to děláš a nikdo si nestěžuje, tak vlastně nikomu nic není. Taková malá španělská revoluce v obýváku. A v Česku, sice na školách ředitelka při takovém postupu zavrčí, ale nakonec ho stejně povolí.
Takže je nakonec jedno, jestli jde o povinnou docházku nebo povinné vzdělávání? Odpověď je jako správný řízek obalený v trojobalu.
Na jedné straně pragmatik řekne: „Pokud máme dobré testy a ověřování, tak je výsledek stejný. A o výsledek jde především. Na druhé straně kantor se usměje a dodá: „Ale život není jen o výsledcích, milý příteli. Je o cestě, o zážitcích, o kamarádech, o tom, že se někdy zasměješ, někdy naštveš a někdy brečíš. A to všechno ti škola dává, aniž bys to musel dokazovat u maturity.“ A veselý pozorovatel evropského dění by možná shrnul: „Je to jako s vařením. Můžeš si koupit hotový řízek v restauraci, nebo si ho udělat doma podle babiččina receptu. Když se povede, oba chutnají skvěle. Ale ten doma voní vzpomínkami a u toho z restaurace jsi alespoň nemusel mýt nádobí.“
Takže milý čtenáři, až budeš příště přemýšlet o vzdělávání svých dětí, vzpomeň si na tento malý rozhovor. A hlavně se u toho usměj, protože ať už děti půjdou do školy, nebo zůstanou doma, stejně z nich budou jednou dospělí, kteří budou s nostalgií vzpomínat na časy, kdy největším problémem bylo naučit se vyjmenovaná slova po M.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.