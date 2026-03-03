Honza míří do světa...na Žižkov a zase zpátky

Kdo by to byl řekl, že jazyk Komenského jednou skončí jako přívěsek korporátních manuálů a startupových pitchů. Místo toho, abychom “uvedli novou službu”, budeme slavnostně “launchovat”.

Honza stojí na kraji světa — tedy na Florenci — a s výrazem muže, který právě objevil self‑actualization, vypouští do prostoru jednu anglikanistickou perlu za druhou. Každé jeho slovo se třpytí jako powerpointová prezentace z roku 2007: „Basically, “, „Long šort...“

Za ním se táhne procesí české reality: paní s taškou z Lidlu, která nerozumí ani slovu, ale instinktivně cítí, že je to nějaká forma ohrožení; studentka pedagogiky, která si zapisuje „anglické fráze pro třídní schůzky“; a postarší pán, který si myslí, že Honza mluví o počasí.

Honza mezitím pokračuje, jako by měl jazyk připojený na API britského ministerstva školství.

  • „Launchnem projekt…“ pronese, jako by právě řešil geopolitiku.
  • „Je to dost tricky…“ dodá, zatímco přechází přechod na Žižkově.
  • „I’m not gonna lie…“ řekne, ačkoli se ho nikdo na nic neptal.

Každá fráze se vznese nad Prahou jako lehce unavený dron, chvíli krouží, pak se zachytí o anténu paneláku a pomalu vyhasne.

A když se Honza konečně otočí zpět směrem domů, pronese závěrečnou větu, která se stane jeho osobním mission statement:
„So yeah…wow!!!.“

A svět — tedy Žižkov — se na okamžik zastaví, aby to vstřebal.

Česká řeč v éře globálního mindfuku aneb Proč “launchovat”,
a ne spustit projekt

  • Že místo toho, abychom “uvedli novou službu”, budeme slavnostně “launchovat”.
  • Že nepožádáme kolegu o “schůzku”, ale pozveme ho na “meeting”, ideálně “one to one”, protože jinak by snad ten meeting ani nestál za to vstát od stolu.

    Je to fascinující proces. Čeština, ten malej, ubohej rybníček ve světě globálních oceánů, prostě nemá šanci. Nemáme přece slova pro věci jako “spuštění”, “uvedení” nebo “zahájení”. To jsou přežitky. To je stará škola. My dneska nežijeme, my “lajfujeme”. My nepracujeme, my “pracujeme na sobě”, abychom mohli být co nejlíp “fit” na ten příští “brainstorming”, kde budeme “sharovat” svoje “insajty”, zatímco se tváříme, že víme, co to sakra znamená.

    A nejde jen o korporát. Ono to prosáklo vším. Už si ani nekoupíme rohlík, jdeme si prostě “zašopovat”. A když nám prodavačka podá špatný rohlík, neřekneme “promiňte”, ale “sorry”, protože to zní líp. Míň konfrontačně. Víc cúúl. Doma si pak dáme “svařák” a řekneme si, že je to vlastně takovej našinej “hotvajn”, jo, pro ty, co by nerozuměli.

    Nejvíc mě ale dostává ta korporátní hantýrka. Ta snaha “myslet out of the box”, když často ani nevíme, v kterým jsme vlastně “boxu”. Scházíme se na “callech”, děláme “follow-upy” a chystáme “reporty”. Všechno musí bejt “on track”, ideálně s jasným “deadlinem”. A když se náhodou zeptáte, co to vlastně děláme, dozvíte se, že “managujeme změnu” nebo “alokujeme zdroje”. Prostě perly.

    Je to tak krásně světový. Tak hrozně profesionální. Vždyť představa, že bychom si sedli a řekli: “Tak, lidi, spouštíme novej produkt. Příští tejdny budeme ladit detaily a pak to hodíme do světa,” to je přece děsivě nekreativní. To není sexy. To není “disrupce”. To je čeština. A ta přece na globální trh nestačí.

    Ale co, že? Hlavně že “víme, vo co go”. Hlavně že jsme “in”. Hlavně že ten příští “pitch” bude stát za to a my ho krásně “nadotujeme” patřičným množstvím anglicismů, až se nám budou všichni klanět. Protože kdo dneska mluví česky, jako by ani nemluvil. Jako by ani nebyl. Jako by se bál “vystoupit z komfortní zóny” a říct věci tak, jak jsou.

    A tak dál “launchujeme”, “bootujeme”, “šopujeme” a žijeme v tom krásnym, globálním, sjednoceným mindfuku, kde už nám ani nepřijde divný, že si vlastně půjčujeme cizí slovník, abychom popsali vlastní život. Protože přece čeština je jenom pro babky na lavičce. My jsme globální. My jsme cool. My jsme fakt, fakt velký hráči.
  • Bože, jak já žeru, když někdo hodí „launchujeme novej projekt“! Okamžitě cejtim ten příval profesionality a inovace. Hned je mi jasný, že sedíme u jednoho stolu s těma velkejma hráčema z Londýna. Protože samozřejmě čeština, ten malej, ubohej jazyk pro vesnický trhy, prostě nemá slovíčko pro „uvedení na trh“ nebo „spuštění“. To je trapný, ne? To by se neprodávalo. To by nebylo sexy.

    Musíme přece „bootovat“ naše salesy a „shifrovat“ priority. Jinak by nám snad ty ajťáti a manžeři nerozuměli! Však ono „spuštění“ zní jako něco, co děláte s pračkou, ne? A „uvedení“ zas zavání JZD. My jsme přece globální, kráčíme s dobou! Šetříme tím drahocennej čas, když nemusíme přemýšlet nad českejma slovama. Stejně už nám ta čeština pomalu stejně vypadla z hlavy, ne? Všichni přece mluvíme „businessově“.

    Jo, globalizace je skvělá. Pomáhá nám zapomenout, že máme vlastní slovník, a nahrazuje ho pojmy, kterým stejně jen polovina z nás rozumí. Ale hlavně, že to zní světově. Hlavně, že to launchujeme.

    Takže jo. Lounčujme to.
Autor: Milan Hausner | úterý 3.3.2026 10:58 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Milan Hausner

Workoholik v zemi povalečů

Není nad to, když se chytří lidé perou o to, jak moc jsme vlastně líní. Je to takové naše národní divadlo, které hrajeme už od dob Rakouska-Uherska a vypadá to, že nás to baví čím dál víc.

2.3.2026 v 14:44 | Karma: 5,10 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Konec světa? Ne, jen konec Trumpa ...ve storu!

Takže, milí přátelé, digitální občané a vy, co jste si právě dali na chleba avokádovou pomázku (máslo je málo) a teď listujete mobilem na toaletě... Stalo se něco naprosto zásadního. Civilizace se otřásá...

2.3.2026 v 9:38 | Karma: 7,45 | Přečteno: 149x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pod pouliční lampou pandemie: literatura pomáhá chápat neviditelné nepřátele

Lidská fascinace příběhy o smrtících virech je stará jako samotné lidstvo. Přestože jsou viry neviditelné, představují jednu z nejmocnějších sil, které kdy formovaly náš svět.

1.3.2026 v 9:34 | Karma: 3,96 | Přečteno: 57x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Křehkost propojeného světa – od prvních civilizací k digitálnímu otroctví

Historie lidstva je historií závislostí. Není to dějinná náhoda, ale základní hybná síla civilizace. Každá epocha, každá kultura, každá říše stála a padala podle toho, jak dokázala spravovat klíčové zdroje a jak byla zranitelná.

28.2.2026 v 14:20 | Karma: 4,84 | Přečteno: 85x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Padouch ekologem...proč by měli milovat green deal

Představte si to. Temná ulice, půlnoc, kradete fakt drahé auto. Máte kuklu, páčidlo, srdce vám buší jako o závod. A najednou: ticho. Žádné houkání, žádné „Stát!! policie!“ Nic.

28.2.2026 v 10:32 | Karma: 13,10 | Přečteno: 240x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Uherskohradišťská nemocnice zrušila zákaz návštěv, platil od poloviny ledna

ilustrační snímek
3. března 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Uherskohradišťská nemocnice dnes zrušila zákaz návštěv, který vyhlásila v půlce ledna kvůli nárůstu...

Firma staveniště v centru Ústí nedokončí, město vyhlásí architektonickou soutěž

ilustrační snímek
3. března 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Na dlouhodobě opuštěném staveništi u Mírového náměstí v centru Ústí nad Labem společnost BBP Stavby...

Poplach na liberecké průmyslovce. Policisté prověřují nahlášení výbušniny

Policejní auto.
3. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Policisté a hasiči zasahují v budovách Střední průmyslové školy v Liberci kvůli výhružnému e-mailu...

Career Expo je za dveřmi. Jak z letošního ročníku vytěžit maximum?

3. března 2026  10:39

Milan Hausner

  • Počet článků 379
  • Celková karma 9,39
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.