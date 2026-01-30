„Hloupost nezná hodnosti. Ale hodnost zná imunitu.“
Když hlídač trezoru pošle klíče mailem
Je to zrcadlo nastavené procesům, kde se důslednost vztahuje pouze na podřízené, zatímco vedení si žije ve vlastní realitě imunních omylů. A popravdě: té zdrojové zprávě se nechce věřit ani s velmi pružnou představivostí.
Představte si to sami: Šéf kybernetické bezpečnosti nahrál služební dokumenty do veřejného ChatGPT. Ano, člověk, jehož jediná pracovní náplň je hlídat, aby se informace nedostaly ven, je osobně vynesl hlavním vchodem a nechal je na recepci s cedulkou „pro kohokoli“. Nebyly to tajné dokumenty, jen ty „pro služební potřebu“. Ale to je asi jako říct, že jste do řeky nevylili ropu, jen „trochu benzínu“.
A teď přichází pikantní bonbonek: Tentýž pán předtím zavedl testy na detektoru lži. Sám jím neprošel. Jeho podřízení za podobné přešlapy létali z práce jako konfety. On? Pořád sedí v křesle. Možná dokonce na tom samém, případně lepší a ještě s lepším výhledem.
Ironie má mnoho podob
Je to jako požární inspektor, který při kontrole restaurace zapálí kuchyň „pro ověření poplachu“. Jako dietolog, který vám mezi radami o zdravé výživě sní před nosem dvoukilovou pizzu se slovy „testuji míru vašeho pokušení“. Jako revizák elektrických rozvodů, který strčí vidličku do zásuvky, aby „ověřil proudění energie“. Jako hygienik, který při auditu ochutná syrové kuře a prohlásí, že „je to jen otázka mindsetu“.
A pak se divíme, že učitelky v první třídě mají při psaní hodnocení používat AI s rozmyslem. Máme vůbec něco takového chtít, když slovutní pánové v slovutných organizacích nahrávají do chatbotů dokumenty o sto šest? Když to udělá učitelka a ono to praskne (popravdě většinou nepraskne), je malér na střeše a ÚOOÚ i občanský zákoník se zapotí. Když se to stane tam nahoře, tak se stane co… slovo, které mě napadá, sem napsat nemohu.
Imunita jako nejlepší bezpečnostní systém
Nejlepší ochrana proti úniku informací? Zaměstnat někoho, kdo se o únik postará sám, dobrovolně a s vervou. Pak už nemá kdo, co prozradit. Systém může dál hladce fungovat: dole se trestá, nahoře se „poučuje“.
Na scénu přichází šéf úřadu s dokumentem „FOR YOUR EYES ONLY“ a výrazem, že ví, co dělá. Vkládá ho do AI, jako by šlo o kopírku na obědy.
Je to fascinující model řízení rizik:
- Firewall tvoří hodnost.
- Antivir blokuje kritiku, ne chyby.
- Bezpečnostní politika chrání systém před vším – kromě vedení.
A tak se rodí zvláštní druh imunity. Ne ta biologická. Ne ta právní. Imunita z funkce.
Jak říkával můj děda: „Blbost nezná hodnosti. Ale hodnost zná imunitu.“
PS: Jakkákoli podobnost s demokratickou imunitou je zde čistě náhodná :):)
1.A a válka o nocleh( 8)
Je únor a Marta dostala mail od ředitelky: „Milá Marto, nezapomeň, že do konce března musíš zarezervovat školní výlet. Povinné dle školního vzdělávacího programu. Termín: červen.“ Školní výlet. Tři dny, dvě noci. První třída.
Inkluze v 1.A pod inspekčním dozorem (7)
Je pondělí, 7:15 ráno. Marta sedí ve třídě a třetí káva ještě nezabrala. Před ní leží email od ředitelky, přišel v neděli večer. Předmět: URGENTNÍ - Inspekce ČŠI.
Když na"musíš" ... už není paragraf
Věru, stalo se. Lidský duch, ten neúnavný bojovník za svobodu, zaznamenal další monumentální vítězství. Na popraviště dějin byl, za jásotu osvícených duší, vržen poslední relikt tmářství.
Revoluce v mytí nádobí v sterilně čisté kuchyni
Robot myje nádobí. Opravdu! Tedy v myčce. Stojíme v kuchyni tak čisté, že by z ní i chirurgové odcházeli s pocitem, že jejich operační sál je zaplivaný bar.
1.A ...poprvé o diverzitě (6)
Je leden a Marta se už těšila, že po projektu s víčky bude mít aspoň měsíc klid. Otevře e-mail. Předmět: „DŮLEŽITÉ - Nový vzdělávací program - POVINNÉ“. Srdce jí klesne někam do oblasti kotníků.
- Počet článků 320
- Celková karma 8,94
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.