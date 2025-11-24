Hlava v cloudu, rozum pozadu
Proč bychom neměli nechat chatboty myslet za nás
Tak jsem si koupil zahrádku. Dáme dohromady pár záhonů se zeleninou, co myslíte? Jenže, když o tom nic nevím? Před deseti lety bych usedl k počítači, otevřel Google, proklikal se pěti různými blogy zahrádkářů, přečetl si pár protichůdných rad a v hlavě si sám sestavil plán. Dnes prostě otevřu ChatGPT, Copilot či cokoli jiného a během vteřiny dostanu uhlazený seznam kroků. Rychlé, pohodlné, dokonalé. Když tohle uplatníme ve škole, a metodici to tak chtějí, dokážeme ve škamnách vpravdě zázraky. Těch vědomostí, co ta naše děcka budou mít.
Jenže podle nové vědecké studie z University of Pennsylvania tato zdánlivá výhra může být ve skutečnosti totální prohrou. A nejen podle této studie. Když používáme chytré asistenty, jako je ChatGPT nebo Google AI, k učení se novým věcem, plaveme si v informačním bazénu... pouze na hladině. Nic nového pod sluncem, jen to ti slovutní metodici nějak neberou na vědomí, a pořád a pořád AI hustí do učitelů i do veřejnosti.
Co se vlastně děje v naší hlavě?
Googlování totiž vyžaduje docela jiné atributy než spolykání hotového polotovaru: Musíme:
- Vybrat, na který odkaz kliknout.
- Porovnávat informace z různých zdrojů.
- Syntetizovat – tedy sami v hlavě poskládat, co je důležité a co do sebe zapadá.
Tento proces je jako luštění hlavolamu. Je sice namáhavější, ale právě tato kognitivní námaha nutí náš mozek zapojit se naplno a vytvořit si hlubší a trvalejší porozumění.
Chatbot nám hlavolam poskládá za nás. Podá hotové řešení na stříbrném podnose. Sice ho rychle spolkneme, ale náš mozek při tom téměř „nepoužijeme“. Lidé v této výzkumné studii, kteří používali ChatGPT, měli pocit, že se toho méně naučili, a cítili menší osobní spojení se získanými informacemi. Nic překvapujícího, a ani vlastně objevného.
Toto mělké učení se přenáší i do toho, jak o tématu poté mluvíme nebo radíme ostatním. A tady se dostáváme k jádru pudla. Vědci požádali účastníky, aby na základě získaných informací napsali radu pro kamaráda. Tedy totéž, když si učitel dělá přípravu. Milé kolegyně, kolegové, hlavně ale metodici a guruové myšlenky AI za každou cenu:
Radám od uživatelů AI byly mělké, povrchní a leckdy plné chyb:
- Kratší a obecnější (méně konkrétních faktů a detailů).
- Méně originální (všichni psali velmi podobně, jako by opisovali ze stejné učebnice).
- Méně přesvědčivé Když si tyto rady přečetli jiní lidé, hodnotili je jako méně užitečné a projevovali menší ochotu se jimi řídit.
Když převedu tento poslední postulát do pedagogické praxe... tak to je přece skvělý důvod cpát AI všude... nevím, jaký další argument k smysluplnému využívání AI může být efektivnější. Plošné nasazení AI všude není přehmat, je to vysloveně inkvizice.
Cesta je cíl
Technologie nejsou démonem, jsou pomůckou stejně jako počítadlo v první třídě a kalamář kdysi ve středověku. ChatGPT a podobné nástroje jsou fantastičtí pomocníci pro rychlé ověření faktů nebo jako startovní bod. Je to výtah do vyšších pater vědění, pokud ovšem jste nezmáčkli knoflík, který pošle výtah pořád dolů.
Opravdové porozumění a vlastní kreativita, ta odvěká pradávná cesta k rozumu je ale pořád stejná. Třeba i přes ty prosté kliky století minulého. Tuhle královnu žádná plechovka nenahradí.
Kantor ani na otázku, co vám pomůže víc, přijít na řešení rovnice sám, nebo se ho dozvědět, zná odpověď, aniž by k tomu nějakou plastovku potřeboval.
Takže naopak od metodiků říkám, zkuste to občas „postaru“. Vypněte obrazovky.
Dobrá, možná si nechte si od chatbotu ukázat směr, ale pak se vydejte na vlastní objevitelskou cestu. Když už ne do knihovny, tak do odkazů a článků.
Odměnou vám bude nejen lepší znalost, ale i radost z objevování a hlavně vaše schopnost předat svou vlastní, originální radu dál dostane váš autentický rozměr.
Milan Hausner
Co AI dáš, tak to zpátky máš
Notebook LLM je skutečně uchvatný nástroj. Grafika, audio, video... Je to takový politeistický bůh v binárním kódu. Co se ale stane, když mu necháte zpracovat potměšilý a veskrze ironický text?
Milan Hausner
Delfská mlha nad digitálním chrámem od A až do Z
Předpovědi s AI a její budoucnosti slyšíme denně „neurekom.“ Jen občas však zazní v prohlášení zástupce broligarchů zvláštní sluvko... iracionalita.
Milan Hausner
Trocha poezie nikoho nezabije...ale AI hned
Že básníci lezou politickému systému na nervy, je známá věc. Konec konců slovo bylo vždycky velmi silnou zbraní. Ale že jsou rýmy tak toxické, že dávají AI totálně na frak, by mne ani ve snu nenapadlo...
Milan Hausner
Střípky z dob blahé nevědomosti I- Missie, dentes tuos purga
Kolem roku 2000 jsme už měli počítačovou síť, obrazovky se leskly novotou. A stál tehdy za tím Bill i Indoš. Byl to křehký, vrčící poklad, který se k nám donášel po telefonním kabelu, šlapalo to jako hlemýžď, ale pár coulů ...
Milan Hausner
110 000 kliků za pět hvězdiček hlouposti
Když jsem dopsal článek o fakenews, ani mne nenapadlo, že dnes po ránu budu mít další ukázkový případ přímo před sebou. Manželka mne upozornila na pár dní staré video, které nahrál uživatel Facebooku.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Rána jako z děla. Cestující popsala srážku u Zlivi, vlakem nějaký čas nepojede
Sedmnáctiletá Ema Faltýnová ve čtvrtek do Strakonic do školy nedojela. Seděla totiž v rychlíku,...
Primabalerína s bolístkami, láskou i vášní, popisuje autorka knihu o Nikole Márové
Taneční teoretička a publicistka Zuzana Rafajová vydává knižní rozhovor s primabalerínou Nikolou...
Vyzkoušeli si kyberútok, řekl komunista Filip o Milionu chvilek. Teď se musí omluvit
Někdejší předseda KSČM Vojtěch Filip se musí omluvit spolku Milion chvilek za to, že jej před šesti...
ANO, SPD a Motoristé chtějí, aby končící vláda předělala návrh rozpočtu
Přímý přenos Česká republika míří k rozpočtovému provizoriu. Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se shodla, že...
Prodej pozemku, Újezd u Hořovic
Újezd, okres Beroun
3 109 000 Kč
- Počet článků 188
- Celková karma 9,03
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.