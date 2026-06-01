Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Historie v recyklaci: dva příběhy o tom, jak fakta prohrávají s agendou I.

Minulost málokdy odchází v tichu; daleko častěji se vrací jako ozvěna, jako náhlý záblesk známé vůně nebo důvěrně známého hlasu, který člověku po letech zazní v mysli. A nejinak je tomu v tomto případě, byť má hodně hořkou pachuť.

Při letmém i bližším přečtení textů o převodu moderní adiktologie vyjádřené suchými úřednickými zprávami a politickými proklamacemi o potřebě „tvrdé ruky“ a centrální kontroly, ta realita se v mých osobních vzpomínkách začne okamžitě prolínat s obrazy starými více než půl století.

Vrací se mi vůně chodeb psychiatrické léčebny v Sadské, specifická atmosféra tamního pavilonu a tvář mého otce, MUDr. Milana Hausnera. Vidím ho, jak s neuvěřitelnou energií, buldočí vytrvalostí a hlubokým lidským porozuměním buduje svět, který v tehdejším šedivém, normalizačním Československu působil jako zjevení z jiné planety. Svět, kde se lidská duše neléčila tupým tlumitelným chemismem, ale odvahou sestoupit do nejhlubších pater lidského nevědomí.

A v tom záblesku paměti se objevuje mrazivé procitnutí. Ten starý příběh, který skončil byrokratickým zářezem v roce 1974, není mrtvou historií. Je to živá matrice, která se téměř dnes před našima očima odehrává znovu.

V českých dějinách se totiž v pravidelných cyklech opakuje paradoxní a mrazivý vzorec. Kdykoli domácí odborná obec v nějakém specifickém, společensky citlivém oboru dosáhne mezinárodního uznání, originality a hmatatelných výsledků, narazí na zeď politické moci. Ta vedena buď ideologickým strachem, nebo čistým populistickým pragmatismem, raději fungující a živý systém rozbije, sešněruje a podřídí rigidní kontrole, než aby tolerovala jeho nezávislost a expertní autonomii.

Tento vzorec dokonale propojuje dva na první pohled vzdálené příběhy z různých epoch:

  1. Normalizační stopku pro československý psychedelický výzkum (LSD) v 70. letech, jehož symbolem byla unikátní klinická praxe MUDr. Milana Hausnera v psychiatrické léčebně v Sadské.
  2. Technokratický útok politického aparátu reprezentovaného Andrejem Babišem proti modernímu, liberálnímu konceptu protidrogové politiky, který dlouhodobě odborně a institucionálně zaštiťoval Pavel Bém.

V obou případech jsme svědky strukturálně identického dramatu: střetu autentické, mezioborové praxe postavené na vědeckých důkazech s chladným byrokratickým aparátem, který složitým lidským a společenským fenoménům nerozumí, a proto se je pokouší mechanicky zaškatulkovat a ovládnout.

Nechat tuto paralelu tak úplně nepovšimnutou, prostě nemohu jak z osobního hlediska, tak i profesního pohledu na svět. Snad vás delší rozsah této úvahy neunaví.

Notebook LLM – vlastní prompt

Táta o virtuální realitě co nejdál od ní

1000ajedenodkaz

Pixely a LSD

Autor: Milan Hausner | pondělí 1.6.2026 15:05 | karma článku: 3,53 | přečteno: 56x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Milan Hausner

Věda vstoupí, polika zaklekne II.

Pro hlubší pochopení této paralely je potřeba se podívat na konkrétní, nově zdokumentovaná historická fakta a metodologické detaily.

2.6.2026 v 0:06 | Karma: 0 | Přečteno: 34x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pět minut od ráje, čtyři hodiny na ždímačce

Srovnat domácí a nemocniční dialýzu z pohledu pacienta, když bydlíte pár minut od špitálu, to vůbec není medicínská otázka. To je čistá logistika, psychologie a boj mezi pohodlím a touhou po nezávislosti. /Relativně řečeno/.

1.6.2026 v 8:25 | Karma: 8,09 | Přečteno: 140x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kráska a zvíře staví společně mrakodrap

Ono je to strašně snadné, efektní a politicky sexy. Halasit o digitálních propastích a AI gramotnosti pro každého, obzvlášť s patetickým důrazem na „inkluzivní přístup k technologiím“, se dnes stalo povinnou disciplínou.

1.6.2026 v 7:23 | Karma: 0 | Přečteno: 37x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak se přes rozpočet dokopat až do finále

...Bez rozpočtu... Když už mícháme miliardy z našich kapes s televizními přenosy, můžeme zajít ještě dál. Ten návrh nemůžeme odbýt jedním krátkým střílením od boku v jednom jediném zápase.

31.5.2026 v 10:02 | Karma: 6,20 | Přečteno: 134x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Dialýza - z čekárny života a naděje

„Nechci přemýšlet o tom, že na svou nemoc zemřu. Chci s ní totiž docela dobře žít.“ Milan Hausner 2026

31.5.2026 v 7:40 | Karma: 14,89 | Přečteno: 227x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou
27. května 2026  15:30

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...

Katovická aglomerace řeší vznik superměsta, v sousedním Ostravsku zatím vyčkají

Panorama polských Katovic, které by se mohly stát centrem slezského superměsta....
2. června 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Vznik superměsta v rámci katovické aglomerace řeší už několik let v Polsku....

Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

Žádné nervy a než nepočítaně zážitků, to raději jeden a pořádný. To je ta pravá...
2. června 2026

Rodinná dovolená se mění. Češi při výběru neřeší jen cenu nebo destinaci, ale hlavně pohodlí, klid...

Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

Značka Nebe nabízí spodní prádlo z bambusové viskózy, která podle majitelů z...
2. června 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Spodní prádlo je podle nich nejdůležitější vrstva oblečení a na trhu jim kvalitní a hlavně lokální...

Prezident Petr Pavel s manželkou zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje

ilustrační snímek
2. června 2026,  aktualizováno 

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prezidenta...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 549
  • Celková karma 8,20
  • Průměrná čtenost 199x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.