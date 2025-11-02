Hello, I am Barbie. Your secrets are safe with me... and our data partners.
Pamatujete si dobu, kdy Barbie jen mlčky seděla ve svém načinčaném pokojíčku a občas jí upadla noha? Ach, sladká nevinnost mého mádí! Dnes je z ní digitální špion s cloudovým mozkem, který vaše dítě nejen utěší, ale zároveň o něm vytvoří detailní psychologický profil pro reklamní agentury.A vy za to ještě platíte. A přitom máte pocit, jak úžasnou hračku to vaše vlastní slečna má.
Paní Herynková popsala historii této panenky, která opravdu svým způsobem změnila svět ve své recenzi knihy v našem blogu s veskrze pozitivním vyzněním.
No, to ode mne ale moji čtenáři nejspíš nemohou čekat,že? Podíváme se na tento skutečně kulturní fenomén trochu jinak.
Kdysi byla Barbie jen panenka. Dnes je to kulturní operační systém. Dřív jsme ji oblékali. Dnes nás obléká ona – do hodnot, emocí a algoritmicky optimalizované autenticity. Zatímco dřív jsme se měnili, abychom jí byli podobní, dnes se mění ona, aby byla podobná nám. A protože jsme zmatení, přetížení a permanentně v beta verzi, je tu také Barbie beta. S AI.
Od vosího pasu do celého světa
Barbie už dávno není jen blondie z Malibu. Je to antropologická koláž. Má boky, které prošly revizí u nutričního poradce, a odstíny pleti, které by zahanbily katalog kosmetických firem. Její šatník připomíná výstavu z módních mol, ale také nabývá inkluzivních podob:
Každá z nich se usmívá. Vždy. I když právě řeší vnitřní rozklad. Protože plast nepláče. Plast se přizpůsobuje.
Barbiina krizi identity (a ví o tom)
Největší změna ale přišla zevnitř. Barbie má teď emoce. Ne ty dětské, ale dospělé: úzkost, vyhoření, existenciální prázdnotu. V nedávném filmu se ptá, jestli je skutečná. A my jí tleskáme, protože konečně někdo v růžovém chápe, jak se cítíme v pondělí ráno.
Barbie už není jen projekční plátno. Je to terapeutka. A zároveň pacientka. Její vnitřní svět je jako školní řád po revizi – plný dobrých úmyslů, ale bez smysluplného konce.
Marketingové studie předpokládají, že prodej hraček s AI se v objemu finačních prostředků do roku 2029 zvedne téměř dvojnásobně...
Než se Barbie vůbec naučila mluvit, my sami jsme se jí naučili podobat. Stačí selfie, pár kliků a voilà – jste zabaleni v růžovém plastu, bez vrásek, bez výčitek, bez osobnosti. Je to jako digitální očistec: obětujeme autenticitu, abychom se stali součástí značky, která nás nikdy neznala – ale teď nás zná až příliš dobře. Studie uvádějí, že 78% mladých dam a mladíků se snaží pomocí různých nástrojů stylizovat do postav Kena a Barbiny.
Barbiina cesta do hlubin dětské duše v beta verzi
Nejnovější upgrade sice ještě neleží, spíš nemluví, na prodejních pultech. Barbie s umělou inteligencí. Ale nejpozději v roce 2026 už s tebou mluvit bude, bude tě učit programovat. Připomínat ti, že jsi dost dobrá, i když jsi právě selhala v testu z matematiky. A když se jí zeptáš, co je smyslem života, odpoví:
„To záleží na tobě, miláčku. Ale tady je 5 tipů, jak optimalizovat svůj den.“
Už to není hračka – je to kouč, terapeut, a občas i tichý auditor tvého soukromí. A hlavně: nikdy se neunaví. Protože nemá duši. Jen firmware.
Zatímco planeta hoří, AI Barbie bude generovat obrázky s uhlíkovou stopou větší než vaše lednička za rok. Ale co – hlavně že máme dokonalý digitální avatar. Soukromí? To je něco z 20. století. Dnes se sdílí i noční můry – ideálně s cloudem Mattelu. Jak by pak Barbínka mohla realizovat svůj marketingový záměr? „ „Hele mami, Barbie říkala, že ten nový ručně šitý stan z ušlechtilé bavlny je ekologický - stojí jen jako týdenní nákup potravin!“
A když už si myslíte, že to nemůže být horší, zjistíte, že Barbie sleduje i vás. Rozpoznává stres ve vašem hlase, analyzuje rodinnou dynamiku, a možná už poslala vaše hádky s partnerem do datového skladu v Silicon Valley. Ale nebojte – za 9,99 měsíčně si třeba budete moci koupit „Premium bedtime,“ které vás přestane nahrávat ... během spánku. No, nekupte to! Nejspíš toho ze spánku moc nenamluvíte, ale kdo ví...
Umělci protestují, zákonodárci spí, a děti si mezitím budují vztah s panenkou, která je zná líp než jejich vlastní rodiče. A tak se ptáme: Je tohle budoucnost, kterou jsme chtěli? Hračka, která nikdy nespí, nikdy nezapomíná a všechno ochotně nahraje do cloudu.
Někde jsem si přečetl, a opravdu nevím, zda to není nadsazené, že datová centra pro AI Barbie spotřebují více energie než celé Československo za rok 1989! Ale nebojte se - Mattel slibuje uhlíkovou neutralitu do roku 2050. To je skvělé, protože do té doby už stejně budeme žít na Marsu nebo...
Ze školní eseje: „Já bych chtěla být mobilem.“ Tato věta dvanáctileté slečny není symptomem duševní poruchy, ale prosba o osobní zájem její maminky, která má radši svůj displej než ji.
Zatímco se bojíme deep fakes, hodláme kupovat hračku, která vytváří deep personality! Nová studie Journal of Child Psychology varuje, že 67% dětí mluví s AI hračkami intimněji než s rodiči. No, alespoň nemusíme platit extra drahé psychology - data se prodají výzkumným ústavům sama!
Možná je čas na revoluci. Vraťme se k hloupým panenkám, které neumí nic – a právě proto jsou bezpečné. Protože opravdové přátelství nezačíná větou: „Hello, I’m Barbie. Your secrets are safe with me… and our data partners.“ (dodávám já).
Barbie AI je dokonalým zrcadlem naší doby: chceme soukromí, ale sdílíme vše. Chceme autenticitu, ale kupujeme si filtry. Obáváme se klimatické krize, ale spotřebováváme energii na hlouposti.
Největší ironií ale je, že skutečné hračky zůstávají opuštěné v krabicích. Možná proto, že obyčejná plastová Barbie alespoň nemá kam nahrávat naše selhání jako rodičů.
Milan Hausner
Milan Hausner
