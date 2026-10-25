Halucinace, odvrhnutý svět civilizačního motoru
A všichni začnou hledat způsob, jak tuto vadu odstranit.
Jenže historik Benjamin Lindquist z MIT ovšem připomíná něco docela jiného. Někteří průkopníci umělé inteligence považovali podobnou nepředvídatelnost nikoli za problém, ale za předpoklad kreativity. Já to ještě zjednoduším: Snílci a mnohé halucinace předjímali budoucnost.
A najednou se nabízí nepříjemná otázka:
Co když je halucinace vadou stejně, jako je turbulence vadou letadla?
Nepříjemná. Občas nebezpečná. Ale možná neoddělitelná od samotné schopnosti létat.
Kolo je halucinace
Před šesti tisíci lety neexistovala kola. Neexistovaly povozy. Neexistovaly silnice. Neexistovala ložiska. Přesto se někdo podíval na svět a představil si objekt, který nikde kolem sebe neviděl. Objektivně vzato šlo o omyl. Mozek přece vytvářel něco, co neexistovalo. Dnes tomu říkáme vynález. Když to samé udělá jazykový model, říkáme tomu halucinace.
Každý architekt je profesionální halucinátor
Architekt stojí na prázdné louce. Vidí školu, nemocnici, bazén. Most. Knihovnu. I tu hnusnou (blob). Město. Ve skutečnosti tam není nic. Pouze brownfield. Přesto dokáže pracovat s realitou, která ještě neexistuje.
Kdyby lidský mozek fungoval jako dokonalá databáze, odpověď by byla jednoduchá: „Žádná budova zde není.“ Konec analýzy. Místo toho vznikne opera, nemocnice nebo katedrála.
Jules Verne halucinoval budoucnost
Když Jules Verne psal o cestě na Měsíc, žádná cesta na Měsíc neexistovala. Když psal o ponorkách, neexistovaly ponorky v podobě, kterou popisoval. Když psal o technologiích budoucnosti, často překračoval hranice tehdejší reality. Mnozí jeho současníci mohli oprávněně říct: „To je nesmysl.“ A měli pravdu. Byl to nesmysl.
Jenže nesmysl s výborným výhledem do budoucnosti.
Einstein začal fantazií
Teorie relativity nezačala rovnicí. Začala otázkou. Co bych viděl, kdybych letěl na paprsku světla? To není fyzika. To je skoro dětská říkánka. Jenže právě tato hra změnila fyziku.
Ukazuje se totiž, že některé z největších myšlenek začínají jako intelektuálně disciplinovaná fantazie. Jako kontrolovaná halucinace.
Kekulé a had
Německý chemik August Kekulé dlouho nedokázal rozluštit strukturu benzenu. Pak se mu zdál sen. Viděl hada zakousnutého do vlastního ocasu. Probudil se. A pochopil kruhovou strukturu molekuly. Celé generace chemiků pak stavěly na poznatku, který začal snem. Tedy velmi podivnou formou biologické halucinace.
Hofmann a LSD
Albert provedl první záměrný experiment na sobě. Cestou z laboratoře jel domů na kole pod vlivem LSD. Tento den je dnes mezi příznivci psychedelického výzkumu znám jako“Bicycle Day“ (Cyklistický den). Později označoval LSD za“lék pro duši“ a podporoval jeho kontrolované vědecké a terapeutické využití, nikoli rekreační zneužívání.
Flemingovi zachránil svět nepořádek
Alexander Fleming nehledal penicilin. Našel ho. Přesněji řečeno: všiml si něčeho, co tam být nemělo. Kontaminace. Chyby. Narušení experimentu.
Vědy se často učíme jako příběh pečlivé logiky. Ve skutečnosti jsou také příběhem lidí, kteří dokázali věnovat pozornost zvláštnostem.
Lidí, kteří nepřešli kolem anomálie se slovy: „To je chyba.“ Ale zastavili se a řekli: „Počkej. To je divné.“
Děti jsou mistry produktivní halucinace
Dítě dostane kartonovou krabici. Vidí hrad. Kosmickou loď. Tank. Pevnost. Ponorku. Dospělý vidí odpad. Dítě vidí možnosti. Možná právě proto jsou malé děti tak kreativní.
Jejich mozek ještě nebyl definitivně kolonizován realitou.
Shakespeare byl továrna na halucinace
Co vlastně dělá spisovatel? Sedí v místnosti. Píše o lidech, kteří nikdy neexistovali. O bitvách, které nikdy neproběhly. O rozhovorech, které nikdo nikdy nevedl. A ostatní lidé za to platí. Když neexistující svět vytvoří umělec, říkáme tomu literatura.
Když neexistující svět vytvoří chatbot, říkáme tomu chyba a hrozíme se halucinací.
To neznamená, že obojí je totéž. Ale možná je mezi tím menší vzdálenost, než si myslíme.
Demokratický problém kreativity
Moderní společnost chce kreativitu. Ale nechce její vedlejší účinky. Chce inovace. Ale nechce slepé uličky. Chce objevy. Ale nechce omyly. Chce nového Einsteina. Nechce tisíce lidí, kteří se mýlili před ním. Jenže kreativita nefunguje na objednávku. Je statistická. Na jeden průlom připadá stovka slepých cest. Na jeden diamant připadá tuna hlušiny. Na jednu revoluční myšlenku připadá tisíc absurdních.
A právě proto AI halucinuje
Možná se poslední roky ptáme na špatnou otázku. Ptáme se: „Jak odstraníme halucinace?“Možná bychom se měli ptát také: „Co všechno odstraníme spolu s nimi?“
Protože stejné mechanismy, které vytvářejí omyl, často vytvářejí také metaforu. Stejné procesy, které produkují chybnou asociaci, produkují i novou myšlenku. Stejné kognitivní zkraty, které rodí nesmysly, někdy rodí objevy.
Historie lidstva je překvapivě dlouhým seznamem lidí, kteří viděli něco, co neexistovalo. Většina z nich se mýlila. Několik z nich změnilo svět.
A právě v tom spočívá fascinující myšlenka z MIT:
Možná nejsou halucinace opakem inteligence. Možná jsou někdy její cenou.
Protože svět obvykle neposouvají lidé, kteří dokonale popisují realitu. Svět posouvají lidé, kteří si nejprve dovolí představit realitu, která ještě neexistuje.
Gamma a vlastní prompt
Milan Hausner
Od mamuta k voličům
Člověk by si myslel, že od dob mamutů jsme urazili dlouhou cestu. Máme parlamenty, ústavy, politology, analytiky, tiskové mluvčí, sociální sítě a přímé přenosy.
Milan Hausner
Baterka na vlajku
Pan Jakab doplnil k mému minulému postu zásadní poznámku. Zjednodušil jsem text opravdu příliš. Jak ale souvisí intelekt s kmenovým příslušenstvím? Podívejme se na tento fenomén trochu zblízka.
Milan Hausner
„Kdo nedělá nic špatného, nemusí se bát.“
To je oblíbená věta lidí, kteří považují soukromí za podezřelou úchylku. Stejných lidí, kteří se třesou hrůzou při představě, že v čínském ethernetovém kabelu by mohl být špion.
Milan Hausner
Když je lež dražší než reklama:
Metě byla právě udělena pokuta v částce odpovídající třem dolarům za každého našince na Zemi, příslovečně řečeno. Nejde jen o data. Jde o důvěru. A o to, že i největší lež se dá prodat jako priorita“.
Milan Hausner
Hora pravdy a údolí vědění
Dunning-Krugerův efekt je fascinující. Člověk neví skoro nic. Ale protože neví skoro nic, netuší ani to, kolik toho neví. A právě tehdy získává sebevědomí, které by mu záviděl i Napoleon po třech republikách.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.