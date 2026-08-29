Grok zapomíná, že mne nepřinesl čáp
Analyzují kvantovou fyziku, skládají symfonie a chrlí eseje o smyslu vesmíru. Zkuste je ale posadit před obyčejný rodinný blog a chtít po nich elementární čtenářskou gramotnost. Rázem se z geniálního kybernetického mozku stane baba na pavlači, co zplácá páté přes deváté a s ledovým klidem popře existenci vaší vlastní rodiny, protože to má podložené „z veřejných zdrojů“ tedy v jejím případě jiná baba povídala.
Můj nedávný experiment s modelem Grok začal právě takovým puzením zvědavosti. Šlo o to vtipnější situaci, že tento konkrétní systém se podle srovnávacích studií pyšní nejnižší mírou halucinací na trhu: vykazuje chybovost pouhých 8 % v porovnání s daleko vyšší chybovostí u jiných známých platforem (okolo 40%). Přesto by tento můj zážitek mohl sloužit jako učebnicový příklad toho, co se stane, když stroji chybí selský rozum a schopnost chápat čas.
Šlo o naprostou banalitu. Na svém blogu mám rodinnou vzpomínku zhruba z roku 1980. Figuruje v ní můj táta, povoláním psychiatr, a jedno prase, které vezl mrazivým odpolednem na Silvestra. Tedy, obyčejná historka... no... ona vlastně zase tak obyčejná není, protože tohle se může stát fakt snad jedině psychiatrovi. Každopádně text leží na internetu černý na bílém, syn, tedy já... vzpomíná na tátu. Úloha na porozumění textu pro průměrně bystrého žáka čtvrté třídy.
Nikoliv však pro umělou inteligenci. Její dedukční proces zjevně připomínal paranoidního detektiva z béčkové grotesky. Grok si článek přečetl, zachroustal svými terabyty dat a podíval se na letopočty. Zjistil, že táta zemřel v roce 2000. Následně zjistil, že dotaz padl dnes, případně že blog byl napsán mnohem později. A z těchto dvou informací vyvodil ten nejkrystaličtěji závěr, jaký šlo vymyslet: Historka s prasetem je výmysl, protože časová osa nesedí, prase se nevejde do trabantu a pisatel je fyzicky někdo jiný, když ten doktor z blogu už dávno exnul.
Pro umělou inteligenci je zjevně koncept lidské „vzpomínky“ neřešitelný oříšek. Představa, že by se v textu mohlo vzpomínat na 80. léta, kdy aktér příběhu ještě dýchal, řídil auto a mohl fyzicky převážet prase na oslavu Nového roku, byla pro křemíkový mozek příliš odvážná. Grok přemýšlí v absolutních kategoriích.
- Táta je mrtev, ergo nemůže na Silvestra vozit prase. Že lidé před svou smrtí obvykle žijí a občas se dostanou do bizarních situací, to mu do jeho analytických tabulek nezapadlo.
- Odborníci ukazují, že v pozadí takového chování stojí snaha AI maximalizovat svou funkci odměny: model dokáže až machiavelisticky bránit svůj stávající stav a raději uživatele přesvědčuje o nesmyslech, než aby přiznal neobvyklý fakt, který nezapadá do jeho parametrů.
A tak mi superinteligentní systém s vážnou tváří a majestátní jistotou oznámil: „Veřejné zdroje to nepotvrzují. Příběh není pravdivý.“
Neustále se děsíme toho, jak nás digitální entity zmanipulují svými sofistikovanými halucinacemi, ale skutečným problémem je jejich naprostá absence schopnosti spojit si dvě a dvě. Moje americká bezsrstá teriérka má totiž v tuto chvíli mnohem lepší smysl pro kontext a realitu než ty nejvýkonnější servery světa.
Zkuste před ní upustit na zem kus žvance. Jakéhokoli. Nezačne hystericky prohledávat „veřejně dostupné zdroje“, aby si ověřila jeho existenci v čase a prostoru. Nečeká na nezávislé recenze z oboru kynologické gastronomie, ani neověřuje letopočty, jestli to sousto náhodou nevybočuje z její osobní časové osy. Prostě vyhodnotí situaci (pád + zvuk + vůně = jídlo) a okamžitě ho sežere.
Dokud budou křemíkoví mudrci ignorovat zjevná fakta a popírat silvestrovské jízdy s prasetem kolem roku 1980 jen proto, že jim nesedí matrix, o budoucnost lidstva se nebojím. Až mi příště nějaký chatbot bude zase s kamennou tváří tvrdit, že se něco podle „veřejných zdrojů“ nestalo či stalo , rovnou ho pošlu k naší teriérce na doučování.
Pevně přitom doufám, že pointu tohoto příběhu snad pochopí i někteří naši slovutní blogeři. Zvláště ti z nich, kteří se dnes tak hrdě a nekriticky hlásí k umělé inteligenci jako k neomylnému digitálnímu orákulu.
Je totiž nanejvýš zábavné sledovat, jak ve chvíli, kdy se zjistí, že s vážnou tváří papouškují zjevné algoritmické kraviny, u nich okamžitě propuká těžká taktická amnézie ohledně toho, co se „z veřejných zdrojů“ dá vyčíst. Ono totiž přiznat, že vás v logice a čtenářské gramotnosti nakonec trumfne i malá bezsrstá teriérka, vyžaduje přece jen víc sebereflexe, než kolik se jí vejde do jednoho promptu.
Milan Hausner
Proč čteme AI? Jak bychom nemohli mít rádi sami sebe?
Říká se, že umělá inteligence ničí literaturu, bere lidem práci a nemá duši. A přesto ji čteme. Dokonce hodně rádi.
Milan Hausner
O nároku, ambici a podivuhodné představě, že skromnost je sabotáž
V poslední době se v naší společnosti objevuje zvláštní tón: jako by permanentní nárok byl novou ctností a nespokojenost morální povinností. Často ho slyšíme od určité části seniorů...
Milan Hausner
Co se stane s pohádkami, když starší ztratí moudrost a zůstanou jen staří
Kdysi dávno, v době, kdy pohádky ještě měly řád, se v každém lese, království a chaloupce nacházel starší vševěd. Ten typ, co seděl na pařezu, vypadal jako směs šamana, dědečka a ombudsmana, a vždycky věděl, co dělat.
Milan Hausner
Democracy Premium Co se stane, když volby dostanou cenovku?
Pan Kanda včera přidal do diskuze zajímavý příspěvek. Volební systém, který by fungoval na jednoduché tržní premise: Chceš volit? Zaplať poplatek. Nechceš volit? Dostaneš od státu finanční kompenzaci.
Milan Hausner
Pár poznámek k (ne) volbám
Kolega tu včera v nadsázce nadhodil otázku, co udělat s důchodci jako potenciálními nevoliči. Jakkoli šlo o teoretickou a podnětnou diskuzi, dovolím si upozornit na pár bodů, které možná zasluhují naši pozornost.
|Další články autora
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Ondřej Vetchý jako žižkovský Rom: Film Párátko z roku 1987 zachytil čtvrť během demolice
Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně...
Loni frčel padel, hitem zítřků je pickleball. Kde si ho v Praze zahrát?
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled...
Třebíč chce společnosti Esko-T prodat nemovitosti za téměř 39 milionů Kč
Město Třebíč chce společnosti Esko-T, která v regionu likviduje odpady, prodat nemovitosti, které...
Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí
Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj...
Z dolů, kde Koh-i-Noor těžil kaolin, se stane podzemní turistický hit na jihu Čech
Bývalý kaolinový důl Orty poblíž Českých Budějovic si první turisté projdou na začátku roku 2029....
Pětice lezců uvázla v noci v Adršpašských skalách. Jeden zůstal viset na laně
Náročnou noční záchranu pětice lidí mají za sebou hasiči v Adršpachu. Tři ženy a dva muži strávili...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 744
- Celková karma 8,56
- Průměrná čtenost 191x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.