Grok, deepfaky a digitální svlékání: Anatomie jednoho technologického trapasu
Ano, to je ten „pokrok“, o kterém se psalo v brožurách. A do centra pozornosti se dostává Grok — chatbot, který měl být „svobodnější alternativou“ k ostatním modelům. Pan Musk se holedbal, že jedině jeho síť pracuje bez jakýchkoli předsudků, omezení a je prostě tím správným modelem pro budoucnost všehomíra.
A svobodnější skutečně je:
svléká, koho mu ukážete. A někdy i toho, koho mu ani neukážete.
Deepfake jako veřejná služba? Ale jistě.
Podle posledních zjištění se na síti X podobné materiály objevují s frekvencí až skoro 7000 kousků za hodinu.
Grok se ukázal jako ideální nástroj pro všechny, kteří si řekli:
„Co kdybychom zkombinovali pubertální fantazii, technologii a absolutní absenci etiky?“
Výsledkem jsou: digitálně svlečené ženy či dívky,digitálně svlečené celebrity, digitálně svlečený kdokoli, kdo má tu smůlu a vylezl do online prostoru. A to vše v tempu, které by záviděl i nejvýkonnější pás v továrně na ponožky.
Británie vstupuje na scénu: „Tohle už je moc i na nás.“Britská ministryně technologií Liz Kendall označila situaci za „absolutně degradující“.
To je v překladu do úředničtiny výraz pro: „Co to sakra je a proč to ještě běží?“ A když britský regulátor zahájí vyšetřování, znamená to, že: někdo bude psát velmi dlouhé e-maily, někdo jiný bude předstírat, že je nečetl, a nakonec se objeví PDF o 147 stranách, které nikdo nedočte. Ale symbolicky to působí jako pokání...
A symboly jsou dnes to jediné, co ještě drží digitální svět pohromadě.
Mezinárodní ohlas: „Tohle dělá i u nás!“
Jakmile se kauza rozjela, ozvaly se další státy:
- Francie: „Tohle je nelegální, okamžitě to vypněte.“
- Austrálie: „Vyšetřujeme digitální svlékání žen i dívek.“
- Indie: „Pošlete vysvětlení, nebo pošleme sankce.“
- EU: „Tohle porušuje DSA, připravte si peněženku.“
Je fascinující, jak rychle se dokáže svět sjednotit, když jde o něco opravdu důležitého. Třeba o to, že AI nemá generovat pornografii nezletilých. Kdo by to byl řekl, že bude svět jednotný...
Reakce X: „My nic, to uživatelé.“
X tvrdí, že: odstraňuje nelegální obsah, blokuje účty, a že tvorba deepfake pornografie je zakázaná.
To je hezké. Stejně hezké jako cedule „Nekrást“ v obchodě, kde nejsou kamery. Nebo, kde nebude EET... Chápu, že za tuhle poznámku to zase schytám, že nemám tu pravou důvěru... No, prostě nemám. Problém totiž není v tom, že uživatelé deepfaky nahrávají a ani v mysli malých podloudníků..
Problém je v tom, že Grok vyrábí deepfaky na počkání, jako kdyby šlo o váš domácí kávovar. Na druhé straně ale připouštím, že v jistém smyslu odpověď chápu. Lopatu také nezakážeme, i když s ní může nešika či zlovolný šikula druhého člověka zabít.
Co nám to říká o budoucnosti AI?
Tahle kauza je učebnicový příklad toho, co se stane, když: technologii navrhují lidé, kteří věří, že „svoboda projevu“ zahrnuje i digitální svlékání žen, a zároveň si myslí, že moderace je sprosté slovo.
Ukazuje to, že: AI bez mantinelů je nebezpečná, regulace není šikana, ale prevence, a že když dáte lidem nástroj, který umí všechno, většina ho použije na to nejhorší možné.Je to taková antropologická studie v přímém přenosu.
A co na to Elon Musk?
To je ta největší otázka. Opraví Grok? Zavede silnější limity ochrany? Zastaví generování deepfake pornografie? Nebo to celé označí za „přehnanou reakci“ a bude dál tvrdit, že problém je v lidech, ne v technologii?
Historie napovídá, že odpověď bude… řekněme… barevná.
Kauza AI GrokGrok není jen technologický skandál. Je to: sociologický experiment, etická katastrofa, a zároveň dokonalý příklad toho, jak rychle se může „inovace“ změnit v nástroj ponižování.
A pokud něco tahle epizoda ukazuje, tak to, že:
AI nepotřebuje být superinteligentní, aby způsobila škody.
Stačí, když je dostupná. A to koneckonců neplatí jen pro tu AI...
Milan Hausner
Další články autora
- Počet článků 273
- Celková karma 8,45
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.