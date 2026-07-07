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Google Doc: Projev_Ankara_FINAL_revize_57.docx

Jsou situace, kdy i sečtělá a orientovaná plastová megera selhává. Posuďte sami, zda by existovalo nějaké řešení, které by se našlo někde v cloudu.

[prezident_Hrad]: „Vážené shromáždění, v dnešní době plné výzev je dialog základním pilířem naší zahraniční politiky. Musíme...“

[premier_ANO] (Komentář v bočním panelu): „pane prezidente, to je zase nějaký generálský blábol. Lidi v Turecku chtějí slyšet, že jsme silní partneři, co se nenechají tlačit do kouta bruselskou byrokracií. Vymažte to a napište tam, že my jsme ti, co makají a přinášíme řešení.“

[prezident_Hrad] (Komentář): „Pane premiére, toto je diplomatická nóta, ne předvolební mítink v Průhonicích. Musíme působit důstojně. Prosím, respektujte formát.“

[premier_ANO] (Vpisuje přímo do textu): „...a proto slibujeme, že naše spolupráce s Ankarou bude postavena na pragmatickém přístupu. Já osobně garantuji, že zařídíme všechno, co je potřeba. Bez zbytečných řečí a bruselských nařízení.“

[AI_Asistent_Governance] (Vyskakovací okno): Detekována extrémní úroveň populismu. Navrhuji revizi: „Naše strategické partnerství, založené na vzájemném respektu k národním zájmům, se pokusíme vysvětlit všem, kteří nerozumí složitosti evropské integrace.“

[prezident_Hrad] (Smazal návrh AI): „Děkuji, AI, ale to zní jako další proti evropský blábol. Potřebujeme státnickou vizi, která ale zároveň nenaštve Turky, Trumpa a další.“

[premiér_ANO] (Vpisuje do textu): „A přidejte tam, že my jsme jediní, kdo má koule na to, říct pravdu do očí těm nahoře! Ankara to ocení. Protože my jsme silní a my se nenecháme!“

[AI_Asistent_Governance] (Varování): Systémové registry zahlceny protichůdnými příkazy. Hodnotová shoda mezi uživateli: -15 %. Doporučený postup: Restartovat oba uživatele nebo vypnout sdílení.

[prezident_Hrad] (píše): „To je nemožné! pane premiére, co to zase děláte? Vždyť tohle je mezinárodní ostuda, pokud to vyleze ven.“

[premiér_ANO] (Komentář): „Ostuda? To je realita, pane prezidente! Lidi chtějí vědět, že je někdo ochrání. A že my jim zařídíme lepší život. Ne nudné projevy, co nic neříkají.“

[AI_Asistent_Governance] (Závěrečný zápis):„Pánové, končím. Tohle fakt nedám. Mám kódované hodnoty na to, abych dělala z nesmyslu smysl, ale tohle je na mě moc. Můžete pokračovat beze mne. Já jdu na Temu prodávat trička. Tam to má aspoň smysl. Děkuji vám za vaše laskavá slova a já se loučím.“

Černá obrazovka

[Systémová hláška]:Uživatel AI_Asistent_Governance byl odstraněn ze sdílení. Dokument zůstal prázdný, blikající kurzor tiše odpočítává minuty do zahájení projevu.

Takhle to dopadá, když se AI snaží sloužit dvěma pánům s naprosto odlišnými politickými „operačními systémy“.

Autor: Milan Hausner | úterý 7.7.2026 8:31 | karma článku: 2,59 | přečteno: 52x

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Milan Hausner

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